https://ria.ru/20240201/vizy-1924742675.html

Эксперты назвали страны Европы, которые охотнее всего выдают мультивизы

Эксперты назвали страны Европы, которые охотнее всего выдают мультивизы - РИА Новости, 01.02.2024

Эксперты назвали страны Европы, которые охотнее всего выдают мультивизы

Эксперты назвали консульства, которые проще и быстрее всего выдают россиянам многоразовые шенгенские визы, сообщает АТОР. РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T11:10

2024-02-01T11:10

2024-02-01T11:10

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Эксперты назвали консульства, которые проще и быстрее всего выдают россиянам многоразовые шенгенские визы, сообщает АТОР.В 2024 году продолжают оформлять россиянам шенген для турпоездок Италия, Франция, Испания, Венгрия, Австрия, Португалия, Швейцария, рассказали экспертам ассоциации в компаниях "Русский Экспресс", BSI Group, PAC Group и ICS Travel Group. Они призывают именно сейчас, в межсезонье, озаботиться получением разрешение на въезд в европейские государства тех, кто планирует провести там летний отпуск.По информации туроператоров, самой популярной страной для получения шенгена стала Франция. При хорошей визовой истории у заявителей есть шанс обзавестись годовым разрешением на въезд. Запись в визовый центр в Москве очень плотная, необходимо ловить слоты для подачи документов, но их больше, чем было осенью прошлого года. Рассмотрение заявки займет от 2,5 недель."Если заранее запланировать поездку, то при оформлении французского шенгена можно уложиться минимум в один месяц. Подавать документы на визу можно за шесть месяцев до предполагаемого путешествия", – отметили в PAC Group.Желающим стать обладателями итальянского шенгена проще, слоты на запись в визовые центры есть на несколько недель вперед. Срок рассмотрения заявки составляет от 30 дней. Визы ставятся на сроки поездки, но есть вероятность получить и годовой мультишенген: все зависит от предыдущей истории конкретного заявителя.Схожим образом складывается ситуация и с получением визы в Испанию. Туроператоры отмечают при этом, что визовые центры королевства, которые обслуживает BLS International, теперь не принимают клиентов без предварительной записи. Такая возможность была всего 1,5 месяца. Сроки рассмотрения документов - от трех недель, но большинство разрешений выдают через четыре –шесть недель после подачи документов. Большая часть виз – под даты поездки. Мультишенген тоже открывают, но на более короткий срок, чем у Франции и Италии - максимум на шесть месяцев.Португалия, Австрия, Греция и Венгрия в основном выдают однократные визы под сроки поездки. Срок рассмотрения заявления составляет от 2,5 недель, и, как правило, консульства этих стран в обязательном порядке требуют предоставления подтверждения оплаты отеля.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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