Рейтинг@Mail.ru
Тайна скрытого сектора. Что задумали в подземной лаборатории - РИА Новости, 01.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
08:00 01.02.2024 (обновлено: 08:02 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/vimp-1924385023.html
Тайна скрытого сектора. Что задумали в подземной лаборатории
Тайна скрытого сектора. Что задумали в подземной лаборатории - РИА Новости, 01.02.2024
Тайна скрытого сектора. Что задумали в подземной лаборатории
В Китае открыли крупнейшую в мире подземную лабораторию по поиску темной материи — неуловимой субстанции, на которую приходится немалая доля вещества Вселенной. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T08:00
2024-02-01T08:02
наука
физика
астрономия
космос - риа наука
темная материя
nature (журнал)
стандартная модель
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924600464_0:153:1536:1017_1920x0_80_0_0_0a47949341cc2155b63e4fdd4038a2bd.jpg
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости, Татьяна Пичугина. В Китае открыли крупнейшую в мире подземную лабораторию по поиску темной материи — неуловимой субстанции, на которую приходится немалая доля вещества Вселенной. Сразу два эксперимента напрямую регистрируют потоки частиц темного галактического гало.Открытие темного нечтоПо современным представлениям, большая часть массы галактик невидима и недоступна для регистрации ни одним из наших приборов. Ученые убеждены: скрытое от нас вещество — особый вид материи. Ее называют темной.Подсчитали, что на темную материю приходится не менее четверти всего вещества Вселенной. Она не взаимодействует с электромагнитным излучением и не испускает ничего сама. Проявляет себя лишь в гравитации.На существование темной материи указывают скорости орбитального кругового движения звезд в гравитационном поле галактик. Проще говоря, видимой массы всех звезд и газа в галактике не хватает, чтобы они не разлетались. Значит, есть невидимая масса. Предполагают, что галактики погружены в гало темного вещества.О темной материи свидетельствует и гравитационное линзирование — аномальное отклонение света далеких галактик по пути к Земле. Эти искажения позволяют установить распределение масс в скоплениях галактик.По данным космической обсерватории "Планк", 83% плотности материи Вселенной — темная (или 26,8% — массы-энергии).Структура этого вещества остается загадкой. Прошло уже почти сто лет, как астрофизик Фриц Цвикки выдвинул гипотезу о темной материи, а экспериментально ее так и не выявили.У частиц темного вещества должна быть масса, поскольку они взаимодействуют с видимой материей гравитационно. Возможно, способны к слабому взаимодействию. Считается, что темные частицы родились в момент Большого взрыва и, видимо, стабильны — раз существуют до сих пор.Многочисленные эксперименты пока ничего не дали. Теоретических моделей, объясняющих, какие нужно искать результаты, все больше. Есть надежда, что детекторы нового поколения приоткроют тайну неуловимых частиц.Подземные детекторы темной материиКандидатов на роль носителей темной материи немало. Особое внимание привлекают слабо взаимодействующие массивные частицы, обозначаемые для краткости WIMP (Weakly Interacting Massive Particles). Предполагают, что можно зарегистрировать продукт их реакции — например, пару нейтрино.В принадлежности к темной материи подозревают и нейтрино.Не исключено, что темная материя состоит из частиц скрытого сектора — так называют гипотетические объекты, не вписывающиеся в Стандартную модель. Например, темный фотон. Еще одна теоретическая частица-кандидат — аксион.Поиски темной материи переживают ренессанс благодаря развитию теории и технологическому прогрессу. К услугам ученых — десятки установок на Земле и в космосе. В частности, на МКС проводят эксперимент AMS.Большие надежды возлагают на прямую регистрацию WIMP в подземных детекторах. Чем глубже находится установка, тем лучше. Мощный слой горных пород экранирует от космического излучения, фоновой радиации. Для регистрации используют емкость со сцинтиллятором — германием или сжиженным ксеноном.Согласно современным представлениям, Солнечная система движется сквозь галактическое гало, частицы которого образуют потоки. Перемещение Земли по орбите создает годичные флуктуации потоков темного вещества, что удается наблюдать.Частица темной материи сталкивается с ядром атома жидкости и отскакивает, передавая ей энергию. Возбужденный атом испускает свет, который регистрируют фотоумножители, — ими плотно выкладывают емкость со сцинтиллятором изнутри. Это даст представление о массе, спине и других свойствах WIMP.По оценкам, в год на килограмм детектора приходится максимум одно взаимодействие. Из-за редкости событий собирать статистику надо много лет. Чем больше детектор и чем стабильнее сцинтиллятор, тем выше шансы на успех.Лаборатория CJPL-II в КитаеСамая глубокая — 2,4 километра, а значит, самая защищенная лаборатория по прямому поиску частиц темной материи находится в горном массиве Цзиньпин в Китае, в тоннелях гидроэлектростанции.Первую очередь запустили в 2010-м. Все это время там проводили два эксперимента — CDEX (China Dark Matter Experiment) и PandaX (Particle and Astrophysical Xenon Detector).Твердотельный полупроводниковый детектор в CDEX предназначен прежде всего для поиска легких WIMP. В нем десять килограммов кристаллов чистого германия. На днях, сообщает Nature, открыли вторую очередь тоннелей — CJPL-II. Это увеличит массу детектора до ста килограммов. В перспективе — до тонны.В PandaX-4T — двухфазный детектор с жидким и газообразным ксеноном внутри 900-килограммовой емкости с водой для лучшего экранирования. С 120 килограммов его увеличили до четырех тонн. По этому параметру эксперимент приближается к показателям детекторов темной материи нового поколения — итальянскому LNGS XENONnT (8,6 тонны, Гран-Сассо) и семитонному LUX-ZEPLIN в США. Китайцы же планируют дойти до 40-50 тонн.Необходимо сразу несколько детекторов темной материи, подчеркивают физики. Это позволит проверить результаты друг друга. Так, в 2022-м коллаборация PandaX уже установила, что зарегистрированный ранее сигнал на LNGS XENON на самом деле фоновый.
https://ria.ru/20180822/1526958626.html
темная материя
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Татьяна Пичугина
Татьяна Пичугина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924600464_0:0:1356:1017_1920x0_80_0_0_0eb2fc4711d839d0dfb10a4af8bd7d8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
физика, астрономия, космос - риа наука, темная материя, nature (журнал), стандартная модель
Наука, Физика, Астрономия, Космос - РИА Наука, темная материя, Nature (журнал), стандартная модель
Тайна скрытого сектора. Что задумали в подземной лаборатории

В Китае открыли самую глубокую лабораторию CJPL-II для поиска темной материи

© Фото : Matthew Kapust/Sanford Underground Research FacilityДетектор темной материи LUX-ZEPLIN
Детектор темной материи LUX-ZEPLIN - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© Фото : Matthew Kapust/Sanford Underground Research Facility
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости, Татьяна Пичугина. В Китае открыли крупнейшую в мире подземную лабораторию по поиску темной материи — неуловимой субстанции, на которую приходится немалая доля вещества Вселенной. Сразу два эксперимента напрямую регистрируют потоки частиц темного галактического гало.

Открытие темного нечто

По современным представлениям, большая часть массы галактик невидима и недоступна для регистрации ни одним из наших приборов. Ученые убеждены: скрытое от нас вещество — особый вид материи. Ее называют темной.
Подсчитали, что на темную материю приходится не менее четверти всего вещества Вселенной. Она не взаимодействует с электромагнитным излучением и не испускает ничего сама. Проявляет себя лишь в гравитации.
На существование темной материи указывают скорости орбитального кругового движения звезд в гравитационном поле галактик. Проще говоря, видимой массы всех звезд и газа в галактике не хватает, чтобы они не разлетались. Значит, есть невидимая масса. Предполагают, что галактики погружены в гало темного вещества.
О темной материи свидетельствует и гравитационное линзирование — аномальное отклонение света далеких галактик по пути к Земле. Эти искажения позволяют установить распределение масс в скоплениях галактик.
© NASA, ESA, M.J. Jee and H. Ford (Johns Hopkins University)Кольцо темной материи вокруг центра скопления галактик Cl 0024+17 (ZwCl0024+1652) восстановлено с помощью данных гравитационного линзирования
Кольцо темной материи в скоплении галактик ZwCl0024+1652
© NASA, ESA, M.J. Jee and H. Ford (Johns Hopkins University)
Кольцо темной материи вокруг центра скопления галактик Cl 0024+17 (ZwCl0024+1652) восстановлено с помощью данных гравитационного линзирования
По данным космической обсерватории "Планк", 83% плотности материи Вселенной — темная (или 26,8% — массы-энергии).
Структура этого вещества остается загадкой. Прошло уже почти сто лет, как астрофизик Фриц Цвикки выдвинул гипотезу о темной материи, а экспериментально ее так и не выявили.
У частиц темного вещества должна быть масса, поскольку они взаимодействуют с видимой материей гравитационно. Возможно, способны к слабому взаимодействию. Считается, что темные частицы родились в момент Большого взрыва и, видимо, стабильны — раз существуют до сих пор.
Многочисленные эксперименты пока ничего не дали. Теоретических моделей, объясняющих, какие нужно искать результаты, все больше. Есть надежда, что детекторы нового поколения приоткроют тайну неуловимых частиц.
Темная материя - РИА Новости, 1920, 22.08.2018
Темные дела: физики ищут невидимую "руку" творца
22 августа 2018, 08:00

Подземные детекторы темной материи

Кандидатов на роль носителей темной материи немало. Особое внимание привлекают слабо взаимодействующие массивные частицы, обозначаемые для краткости WIMP (Weakly Interacting Massive Particles). Предполагают, что можно зарегистрировать продукт их реакции — например, пару нейтрино.
В принадлежности к темной материи подозревают и нейтрино.
Не исключено, что темная материя состоит из частиц скрытого сектора — так называют гипотетические объекты, не вписывающиеся в Стандартную модель. Например, темный фотон. Еще одна теоретическая частица-кандидат — аксион.
Поиски темной материи переживают ренессанс благодаря развитию теории и технологическому прогрессу. К услугам ученых — десятки установок на Земле и в космосе. В частности, на МКС проводят эксперимент AMS.
Большие надежды возлагают на прямую регистрацию WIMP в подземных детекторах. Чем глубже находится установка, тем лучше. Мощный слой горных пород экранирует от космического излучения, фоновой радиации. Для регистрации используют емкость со сцинтиллятором — германием или сжиженным ксеноном.
Согласно современным представлениям, Солнечная система движется сквозь галактическое гало, частицы которого образуют потоки. Перемещение Земли по орбите создает годичные флуктуации потоков темного вещества, что удается наблюдать.
Частица темной материи сталкивается с ядром атома жидкости и отскакивает, передавая ей энергию. Возбужденный атом испускает свет, который регистрируют фотоумножители, — ими плотно выкладывают емкость со сцинтиллятором изнутри. Это даст представление о массе, спине и других свойствах WIMP.
По оценкам, в год на килограмм детектора приходится максимум одно взаимодействие. Из-за редкости событий собирать статистику надо много лет. Чем больше детектор и чем стабильнее сцинтиллятор, тем выше шансы на успех.
CC BY 4.0 / Liu Weiping et al. / EPJ Web of Conferences / Схема экспериментального зала CJPL-II
Схема экспериментального зала CJPL-II - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
CC BY 4.0 / Liu Weiping et al. / EPJ Web of Conferences /

Лаборатория CJPL-II в Китае

Самая глубокая — 2,4 километра, а значит, самая защищенная лаборатория по прямому поиску частиц темной материи находится в горном массиве Цзиньпин в Китае, в тоннелях гидроэлектростанции.
Первую очередь запустили в 2010-м. Все это время там проводили два эксперимента — CDEX (China Dark Matter Experiment) и PandaX (Particle and Astrophysical Xenon Detector).
Твердотельный полупроводниковый детектор в CDEX предназначен прежде всего для поиска легких WIMP. В нем десять килограммов кристаллов чистого германия. На днях, сообщает Nature, открыли вторую очередь тоннелей — CJPL-II. Это увеличит массу детектора до ста килограммов. В перспективе — до тонны.
© ©Science China PressСхема германиевого детектора CDEX в лаборатории CJPL-II
Схема установки CJPL-II
© ©Science China Press
Схема германиевого детектора CDEX в лаборатории CJPL-II
В PandaX-4T — двухфазный детектор с жидким и газообразным ксеноном внутри 900-килограммовой емкости с водой для лучшего экранирования. С 120 килограммов его увеличили до четырех тонн. По этому параметру эксперимент приближается к показателям детекторов темной материи нового поколения — итальянскому LNGS XENONnT (8,6 тонны, Гран-Сассо) и семитонному LUX-ZEPLIN в США. Китайцы же планируют дойти до 40-50 тонн.
Необходимо сразу несколько детекторов темной материи, подчеркивают физики. Это позволит проверить результаты друг друга. Так, в 2022-м коллаборация PandaX уже установила, что зарегистрированный ранее сигнал на LNGS XENON на самом деле фоновый.
© Фото : PandaXКсеноновый детектор для частиц темной материи PandaX
Детектор частиц и астрофизического ксенона PandaX, изготовленный в Китае - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© Фото : PandaX
Ксеноновый детектор для частиц темной материи PandaX
 
НаукаФизикаАстрономияКосмос - РИА Наукатемная материяNature (журнал)стандартная модель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала