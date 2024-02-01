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Орбан: Венгрия получила гарантии ЕС, что ее средства не отправят Украине
Орбан: Венгрия получила гарантии ЕС, что ее средства не отправят Украине - РИА Новости, 01.02.2024
Орбан: Венгрия получила гарантии ЕС, что ее средства не отправят Украине
Венгрия получила гарантии, что ее не размороженные средства из фондов ЕС не будут направлены Украине, и согласилась на предложение ЕС о выработке механизма... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T16:25
2024-02-01T16:25
2024-02-01T16:37
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БУДАПЕШТ, 1 фев - РИА Новости. Венгрия получила гарантии, что ее не размороженные средства из фондов ЕС не будут направлены Украине, и согласилась на предложение ЕС о выработке механизма проверки разумного использования выделенных Украине средств, заявил венгерский премьер-министр Виткор Орбан.По его словам, у Венгрии было два опасения, что причитающиеся Будапешту деньги из фондов ЕС будут направлены Киеву и что ЕС решит выделить Украине деньги "на слишком длительный срок без проверки"."Вчера ночью, сегодня утром мы получили предложение и в конце концов выработали механизм проверки, который гарантирует разумное использование средств (Украиной) и получили гарантии того, что деньги Венгрии не окажутся на Украине. После долгих переговоров мы приняли это предложение", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, венгрия, украина, евросоюз, россия
В мире, Венгрия, Украина, Евросоюз, Россия
Орбан: Венгрия получила гарантии ЕС, что ее средства не отправят Украине
Орбан: Венгрия получила гарантии, что ее замороженные активы не отправят Украине