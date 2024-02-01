https://ria.ru/20240201/uslugi-1924695011.html

Экономист назвал рискованные услуги, которые банки маскируют под вклады

Экономист назвал рискованные услуги, которые банки маскируют под вклады - РИА Новости, 01.02.2024

Экономист назвал рискованные услуги, которые банки маскируют под вклады

Банковские консультанты нередко пытаются навязать пришедшим за вкладом гражданам рискованные продукты, рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T02:17

2024-02-01T02:17

2024-02-01T02:17

экономика

синергия

кредиты

кредит

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151504/10/1515041031_40:279:1873:1310_1920x0_80_0_0_7bba23ff75d76c5e091ffd090b5c25c3.jpg

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Банковские консультанты нередко пытаются навязать пришедшим за вкладом гражданам рискованные продукты, рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры банковского дела Университета "Синергия" Андрей Сироткин.Например, связанные с накопительным или инвестиционным страхованием жизни. В этом случае деньги клиента вкладывают в финансовые активы и заодно страхуют его жизнь. При этом нужно вносить определенные суммы в течение всего периода действия договора, иначе есть риск финансовых потерь. Еще один вариант – инвестиции в ценные бумаги либо в драгметаллы. Но здесь тоже есть особенности.Все эти продукты объединяет то, что обещанный высокий доход идет в паре с высокими рисками и вовсе не гарантирован. Поэтому перед заключением договора следует внимательно изучить все пункты. Если есть сомнения, лучше выбрать банковский вклад – испытанный и консервативный способ сбережения денег, советует Сироткин.

https://ria.ru/20240125/kredity-1923505806.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, синергия, кредиты, кредит, россия