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Экономист назвал рискованные услуги, которые банки маскируют под вклады - РИА Новости, 01.02.2024
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02:17 01.02.2024
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Экономист назвал рискованные услуги, которые банки маскируют под вклады
Экономист назвал рискованные услуги, которые банки маскируют под вклады - РИА Новости, 01.02.2024
Экономист назвал рискованные услуги, которые банки маскируют под вклады
Банковские консультанты нередко пытаются навязать пришедшим за вкладом гражданам рискованные продукты, рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T02:17
2024-02-01T02:17
экономика
синергия
кредиты
кредит
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Банковские консультанты нередко пытаются навязать пришедшим за вкладом гражданам рискованные продукты, рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры банковского дела Университета "Синергия" Андрей Сироткин.Например, связанные с накопительным или инвестиционным страхованием жизни. В этом случае деньги клиента вкладывают в финансовые активы и заодно страхуют его жизнь. При этом нужно вносить определенные суммы в течение всего периода действия договора, иначе есть риск финансовых потерь. Еще один вариант – инвестиции в ценные бумаги либо в драгметаллы. Но здесь тоже есть особенности.Все эти продукты объединяет то, что обещанный высокий доход идет в паре с высокими рисками и вовсе не гарантирован. Поэтому перед заключением договора следует внимательно изучить все пункты. Если есть сомнения, лучше выбрать банковский вклад – испытанный и консервативный способ сбережения денег, советует Сироткин.
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экономика, синергия, кредиты, кредит, россия
Экономика, Синергия, Кредиты, Кредит, Россия
Экономист назвал рискованные услуги, которые банки маскируют под вклады

Преподаватель Сироткин: банки пытаются навязать услуги под видом вкладов

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкСотрудница в операционном зале банка
Сотрудница в операционном зале банка - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Сотрудница в операционном зале банка. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Банковские консультанты нередко пытаются навязать пришедшим за вкладом гражданам рискованные продукты, рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры банковского дела Университета "Синергия" Андрей Сироткин.
Например, связанные с накопительным или инвестиционным страхованием жизни. В этом случае деньги клиента вкладывают в финансовые активы и заодно страхуют его жизнь. При этом нужно вносить определенные суммы в течение всего периода действия договора, иначе есть риск финансовых потерь. Еще один вариант – инвестиции в ценные бумаги либо в драгметаллы. Но здесь тоже есть особенности.
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Все эти продукты объединяет то, что обещанный высокий доход идет в паре с высокими рисками и вовсе не гарантирован. Поэтому перед заключением договора следует внимательно изучить все пункты. Если есть сомнения, лучше выбрать банковский вклад – испытанный и консервативный способ сбережения денег, советует Сироткин.
 
ЭкономикаСинергияКредитыКредитРоссия
 
 
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