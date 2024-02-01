https://ria.ru/20240201/usa-1924872600.html

США готовят удары по иранским объектам в Ираке и Сирии, сообщили СМИ

США готовят удары по иранским объектам в Ираке и Сирии, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.02.2024

США готовят удары по иранским объектам в Ираке и Сирии, сообщили СМИ

Власти США одобрили план нанесения ударов по иранским военным объектам в Ираке и Сирии в ответ на нападение на американскую базу на Ближнем Востоке, сообщил... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T17:37

2024-02-01T17:37

2024-02-01T18:14

в мире

сша

ирак

сирия

военная операция сша и британии в йемене

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 1 фев — РИА Новости. Власти США одобрили план нанесения ударов по иранским военным объектам в Ираке и Сирии в ответ на нападение на американскую базу на Ближнем Востоке, сообщил телеканал CBS со ссылкой на правительственные источники.Удары планируется наносить "в течение нескольких дней", их целями станут "объекты и военнослужащие Ирана" на территории двух арабских стран.Источники утверждают, что определяющим фактором станет погода, так как военные якобы хотят избежать жертв среди гражданского населения в условиях плохой видимости.Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что в воскресенье была атакована американская база на северо-востоке Иордании. Погибли трое военнослужащих, более 40 человек пострадали. Американцы возложили ответственность за налет на связанные с Ираном группировки. В Белом доме пообещали ответить на эту атаку. Как заявил госсекретарь Энтони Блинкен, ответ может быть "многоуровневым" и "происходить поэтапно".По данным издания Politico, Пентагон рассматривал несколько вариантов: нанести удары по иранским ВМС в Персидском заливе либо по иранским военным в Ираке или Сирии.

https://ria.ru/20240201/voyna-1924679276.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, ирак, сирия, военная операция сша и британии в йемене, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году