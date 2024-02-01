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США готовят удары по иранским объектам в Ираке и Сирии, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.02.2024
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17:37 01.02.2024 (обновлено: 18:14 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/usa-1924872600.html
США готовят удары по иранским объектам в Ираке и Сирии, сообщили СМИ
США готовят удары по иранским объектам в Ираке и Сирии, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.02.2024
США готовят удары по иранским объектам в Ираке и Сирии, сообщили СМИ
Власти США одобрили план нанесения ударов по иранским военным объектам в Ираке и Сирии в ответ на нападение на американскую базу на Ближнем Востоке, сообщил... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T17:37
2024-02-01T18:14
в мире
сша
ирак
сирия
военная операция сша и британии в йемене
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 1 фев — РИА Новости. Власти США одобрили план нанесения ударов по иранским военным объектам в Ираке и Сирии в ответ на нападение на американскую базу на Ближнем Востоке, сообщил телеканал CBS со ссылкой на правительственные источники.Удары планируется наносить "в течение нескольких дней", их целями станут "объекты и военнослужащие Ирана" на территории двух арабских стран.Источники утверждают, что определяющим фактором станет погода, так как военные якобы хотят избежать жертв среди гражданского населения в условиях плохой видимости.Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что в воскресенье была атакована американская база на северо-востоке Иордании. Погибли трое военнослужащих, более 40 человек пострадали. Американцы возложили ответственность за налет на связанные с Ираном группировки. В Белом доме пообещали ответить на эту атаку. Как заявил госсекретарь Энтони Блинкен, ответ может быть "многоуровневым" и "происходить поэтапно".По данным издания Politico, Пентагон рассматривал несколько вариантов: нанести удары по иранским ВМС в Персидском заливе либо по иранским военным в Ираке или Сирии.
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в мире, сша, ирак, сирия, военная операция сша и британии в йемене, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Ирак, Сирия, Военная операция США и Британии в Йемене, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США готовят удары по иранским объектам в Ираке и Сирии, сообщили СМИ

CBS: США одобрили планы ударов по Ираку и Сирии в ответ на гибель военнослужащих

© Mass Communication Specialist 3rd Class Kaitlin WattАмериканский истребитель перед взлетом с авианосца в Красном море
Американский истребитель перед взлетом с авианосца в Красном море
© Mass Communication Specialist 3rd Class Kaitlin Watt
Американский истребитель перед взлетом с авианосца в Красном море. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 фев — РИА Новости. Власти США одобрили план нанесения ударов по иранским военным объектам в Ираке и Сирии в ответ на нападение на американскую базу на Ближнем Востоке, сообщил телеканал CBS со ссылкой на правительственные источники.
Удары планируется наносить "в течение нескольких дней", их целями станут "объекты и военнослужащие Ирана" на территории двух арабских стран.
Источники утверждают, что определяющим фактором станет погода, так как военные якобы хотят избежать жертв среди гражданского населения в условиях плохой видимости.
Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что в воскресенье была атакована американская база на северо-востоке Иордании. Погибли трое военнослужащих, более 40 человек пострадали. Американцы возложили ответственность за налет на связанные с Ираном группировки. В Белом доме пообещали ответить на эту атаку. Как заявил госсекретарь Энтони Блинкен, ответ может быть "многоуровневым" и "происходить поэтапно".
По данным издания Politico, Пентагон рассматривал несколько вариантов: нанести удары по иранским ВМС в Персидском заливе либо по иранским военным в Ираке или Сирии.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
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