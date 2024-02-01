https://ria.ru/20240201/ulitskaya-1924719591.html

Улицкая дала повод к применению нового закона о конфискации имущества

Улицкая дала повод к применению нового закона о конфискации имущества - РИА Новости, 01.02.2024

Улицкая дала повод к применению нового закона о конфискации имущества

Если бы СВО не было, ее бы стоило выдумать — она дала шанс избавиться от огромного количества мусора, накопившегося в стране. Как будто разбираешь по весне... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T08:35

2024-02-01T08:35

2024-02-01T08:49

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Если бы СВО не было, ее бы стоило выдумать — она дала шанс избавиться от огромного количества мусора, накопившегося в стране. Как будто разбираешь по весне встроенный шкаф и выбрасываешь на помойку охапки пронафталиненного старья.Если бы не СВО, мы бы так и не узнали, насколько сильно нас ненавидят представители нашей самоназначенной творческой элиты. Спасибо пранкерам Вовану и Лексусу: вот только что они исповедовали очередную властительницу дум. Людмиле Улицкой они позвонили от имени Андрея Ермака — главы офиса Зеленского. Ох, сколько интересного мы узнали.Для начала удивляет, насколько же раскормлено тщеславие у всех собеседников Вована и Лексуса. Пранкеры работают уже несколько лет, любой публичный человек, наверное, должен поостеречься откровенничать по телефону. Но нет, все эти так называемые интеллектуалы попадаются раз за разом. Надо видеть, с каким важным видом вещает Улицкая, — ну, как же, ей кажется, что ей позвонил видный украинский государственный деятель. Старая женщина просто раздувается от самодовольства.Натурально, она перестает контролировать себя и выдает такие, например, перлы: "Он давно уже отрекся от <...> звания человека, поэтому давайте оставим Захара Прилепина в стороне". Это о покушении на писателя.Или вот еще: "Не хочу о нем говорить. Это вообще человек, который не стоит даже обсуждения, ну, просто не стоит обсуждения, это мусор". Это о философе Александре Дугине."Ермак" хвастается убийствами "русских пропаганлистов". Улицкая отвечает: "Не могу сказать, что мне это нравится, такая позиция, но у вас есть право на это. У вас есть на это право".Особенно омерзительно про Дарью Дугину, какая-то палаческая смесь лицемерия и садистского удовольствия: "Она (Дугина. — Прим. ред.) молодая женщина, могла бы жить. Но ее установка, ее точка зрения и поддержка ее отца, она, конечно, вызывает только недоумение и горечь. Они были идейными людьми, они служили своей идее, они за нее заплатили жизни".Ну и да, Улицкая перечисляет гонорары от своих книг, продающихся в России, на нужды ВСУ, но в свете того, что она наговорила, это уже просто деталь, которая, хочется надеяться, также заинтересует следственные органы.Спасибо, конечно, Вовану и Лексусу, но вопрос тут такой: а что, раньше никто о взглядах Улицкой не знал? Ее друзья, коллеги, покровители, тысячи людей, которые брали у нее интервью, редактировали и издавали ее книги, организовывали ей выступления? Да все все знали, конечно. Если бы не СВО, это существо продолжало бы жировать у нас в стране, питая к ней какую-то совершенно истерическую ненависть.Уже сегодня понесутся продавщицы убирать с полок книжных магазинов ее тома. А что раньше-то мешало это сделать? На это нам отвечают, что у нас свобода слова, а Улицкая — "писательница". В ее официальных биографиях написано и того хлеще — "русская писательница".Извините, но это все ерунда. Люся Улицкая, как называли ее в Москве, это провинциальная женщина, которую в конце 1980-х принялась целенаправленно раскручивать московская диссида. Пошли публикации, премии, интервью из каждого утюга. Премий навыдавали — перечислить невозможно.Но писать при этом она никогда не умела. Называть ее писательницей так же нечестно, как называть недавно погибшего Льва Рубинштейна поэтом. Московская тусовка просто обожает раскручивать таких бездарностей. Они размножаются перекрестным опылением, бесконечно друг друга награждают и успешно внушают потребителю, что они писатели.Но их же печатают? Действительно, магазины завалены их графоманией. Но ведь точно так же дело обстояло в советскую эпоху. Магазины были завалены нечитабельными опусами секретарей Союза писателей, а люди их не брали. Люди охотились за томиком Булгакова или Ахматовой, переписывали от руки Венедикта Ерофеева. Потому что это была настоящая литература, а не то, что валялось на полках книжных.Ровно эту систему диссида воспроизвела под себя, захватив власть в культурном пространстве 90-х. Наконец-то они сами стали "совписами", сбылась мечта идиота. Но книжку Улицкой купит разве что домохозяйка с претензией. Умным людям это неинтересно.Умные люди читают Эдуарда Лимонова, Владимира Орлова, Вадима Панова, Захара Прилепина. Философа Дугина читают — с ним можно спорить, но это по-настоящему нестандартный взгляд на реальность.В конце нулевых интернет взорвал роман Глеба Боброва "Эпоха мертворожденных". Великолепная, жестокая проза, до ужаса точное предвидение большой войны на Украине. Где там литературные премии для Глеба Боброва? Их отчего-то нет. Да что там премии, его роман и не публиковал никто годами, автор просто выложил его в интернет. Для тусовки он не писатель, у них там все схвачено.Натурально, крошки Цахесы, вскормленные тусовкой, лопаются от тщеславия и выглядят предельно глупо. Ну как, как могут интеллектуалы попадаться на простенькие разводки Вована и Лексуса?И естественно, за каждым из этих псевдописателей тянется шлейф обвинений в плагиате. Есть претензии к литературному воровству гражданина Чхартишвили. В краже рукописи обвиняли и Улицкую. Если ими действительно займутся органы, то хорошо бы было восстановить справедливость и в этом вопросе. Или опять тусовочная мафия все порешает?Жуткая правда в том, что настоящей русской писательницей была убитая украинскими террористами Дарья Дугина. Но у нее даже страницы в Википедии нет. А у Улицкой — полный набор премий, тиражи, интервью во всех имеющихся СМИ. Издания почтительно перепечатывали ее пошлейшие рассуждения, даже когда она делилась подробностями своей сексуальной жизни.Все это противно, как старый мусор, — дутые репутации, фейковые властители дум, их вульгарное лицемерие, глупость и кровожадность. Хочется надеяться, что мы избавимся от всего этого наконец.

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https://ria.ru/20231226/obrazovanie-1918067898.html

https://ria.ru/20231221/emigranty-1917077205.html

https://ria.ru/20231220/akunin-1916697490.html

https://ria.ru/20221213/oppozitsiya-1838148205.html

https://ria.ru/20231029/bobrov-1905613558.html

https://ria.ru/20240125/relokatsiya-1923299811.html

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