СМИ раскрыли, как украинцы пытаются сбежать из страны
Страна: уклонисты стали маскироваться под животных для побега с Украины
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие переносят носилки с раненным в Донецкой области
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненным в Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Мужчины призывного возраста, не желающие пополнить ряды ВСУ, стали маскироваться под животных при незаконном пересечении госграницы, сообщает украинское издание "Страна".
"Уклонисты начали маскироваться под диких животных, чтобы сбежать с Украины, сообщают украинские СМИ со ссылкой на пограничников", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Отмечается, что на одном из видео, которое попало в распоряжение СМИ, две мужчин шли через поле на четвереньках.
Новый законопроект о мобилизации, подготовленный кабмином, был внесен в Верховную раду 30 января. Украинские СМИ сообщили, что согласно новому проекту о правилах мобилизации, военнообязанные на Украине должны будут явиться в военкоматы для уточнения собственных учетных данных в течение 60 дней. Кроме того, как сообщало украинское минобороны, проект не предполагает призыва инвалидов и оставляет без изменений право переезжать без разрешения военкомата. Согласно опубликованным ведомством данным, законопроект четко определяет срок службы мобилизованных во время действия военного положения, однако продолжительность срока не указывается.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.