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СМИ раскрыли, как украинцы пытаются сбежать из страны - РИА Новости, 01.02.2024
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23:34 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/ukraina-1924922797.html
СМИ раскрыли, как украинцы пытаются сбежать из страны
СМИ раскрыли, как украинцы пытаются сбежать из страны - РИА Новости, 01.02.2024
СМИ раскрыли, как украинцы пытаются сбежать из страны
Мужчины призывного возраста, не желающие пополнить ряды ВСУ, стали маскироваться под животных при незаконном пересечении госграницы, сообщает украинское издание РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T23:34
2024-02-01T23:34
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Мужчины призывного возраста, не желающие пополнить ряды ВСУ, стали маскироваться под животных при незаконном пересечении госграницы, сообщает украинское издание "Страна". "Уклонисты начали маскироваться под диких животных, чтобы сбежать с Украины, сообщают украинские СМИ со ссылкой на пограничников", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Отмечается, что на одном из видео, которое попало в распоряжение СМИ, две мужчин шли через поле на четвереньках. Новый законопроект о мобилизации, подготовленный кабмином, был внесен в Верховную раду 30 января. Украинские СМИ сообщили, что согласно новому проекту о правилах мобилизации, военнообязанные на Украине должны будут явиться в военкоматы для уточнения собственных учетных данных в течение 60 дней. Кроме того, как сообщало украинское минобороны, проект не предполагает призыва инвалидов и оставляет без изменений право переезжать без разрешения военкомата. Согласно опубликованным ведомством данным, законопроект четко определяет срок службы мобилизованных во время действия военного положения, однако продолжительность срока не указывается. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20240201/ukraina-1924750070.html
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
СМИ раскрыли, как украинцы пытаются сбежать из страны

Страна: уклонисты стали маскироваться под животных для побега с Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие переносят носилки с раненным в Донецкой области
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненным в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненным в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Мужчины призывного возраста, не желающие пополнить ряды ВСУ, стали маскироваться под животных при незаконном пересечении госграницы, сообщает украинское издание "Страна".
"Уклонисты начали маскироваться под диких животных, чтобы сбежать с Украины, сообщают украинские СМИ со ссылкой на пограничников", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Юлия Тимошенко - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
Тимошенко раскритиковала новый законопроект о мобилизации на Украине
Вчера, 11:06
Отмечается, что на одном из видео, которое попало в распоряжение СМИ, две мужчин шли через поле на четвереньках.
Новый законопроект о мобилизации, подготовленный кабмином, был внесен в Верховную раду 30 января. Украинские СМИ сообщили, что согласно новому проекту о правилах мобилизации, военнообязанные на Украине должны будут явиться в военкоматы для уточнения собственных учетных данных в течение 60 дней. Кроме того, как сообщало украинское минобороны, проект не предполагает призыва инвалидов и оставляет без изменений право переезжать без разрешения военкомата. Согласно опубликованным ведомством данным, законопроект четко определяет срок службы мобилизованных во время действия военного положения, однако продолжительность срока не указывается.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
Киев - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
В Раде призвали лишать свободы призывников, незаконно выехавших с Украины
Вчера, 22:21
 
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