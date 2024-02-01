https://ria.ru/20240201/ukraina-1924922797.html

СМИ раскрыли, как украинцы пытаются сбежать из страны

СМИ раскрыли, как украинцы пытаются сбежать из страны - РИА Новости, 01.02.2024

СМИ раскрыли, как украинцы пытаются сбежать из страны

Мужчины призывного возраста, не желающие пополнить ряды ВСУ, стали маскироваться под животных при незаконном пересечении госграницы, сообщает украинское издание РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T23:34

2024-02-01T23:34

2024-02-01T23:34

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Мужчины призывного возраста, не желающие пополнить ряды ВСУ, стали маскироваться под животных при незаконном пересечении госграницы, сообщает украинское издание "Страна". "Уклонисты начали маскироваться под диких животных, чтобы сбежать с Украины, сообщают украинские СМИ со ссылкой на пограничников", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Отмечается, что на одном из видео, которое попало в распоряжение СМИ, две мужчин шли через поле на четвереньках. Новый законопроект о мобилизации, подготовленный кабмином, был внесен в Верховную раду 30 января. Украинские СМИ сообщили, что согласно новому проекту о правилах мобилизации, военнообязанные на Украине должны будут явиться в военкоматы для уточнения собственных учетных данных в течение 60 дней. Кроме того, как сообщало украинское минобороны, проект не предполагает призыва инвалидов и оставляет без изменений право переезжать без разрешения военкомата. Согласно опубликованным ведомством данным, законопроект четко определяет срок службы мобилизованных во время действия военного положения, однако продолжительность срока не указывается. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20240201/ukraina-1924750070.html

https://ria.ru/20240201/ukraina-1924917012.html

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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины