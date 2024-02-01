https://ria.ru/20240201/ukraina-1924917012.html

В Раде призвали лишать свободы призывников, незаконно выехавших с Украины

В Раде призвали лишать свободы призывников, незаконно выехавших с Украины - РИА Новости, 01.02.2024

В Раде призвали лишать свободы призывников, незаконно выехавших с Украины

Депутаты Верховной рады Украины предлагают ввести уголовную ответственность за незаконный выезд из страны во время мобилизации, предлагается лишать свободы... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T22:21

2024-02-01T22:21

2024-02-01T22:22

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины предлагают ввести уголовную ответственность за незаконный выезд из страны во время мобилизации, предлагается лишать свободы сроком от трех до пяти лет сбежавших от армии уклонистов, соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте украинского парламента. В пояснительной записке к проекту №10453 о внесении изменений в уголовный кодекс Украины "Об ответственности за незаконное пересечение государственной границы Украины с целью уклонения от призыва на военную службу" говорится, что необходимо "установить уголовную ответственность за пересечение государственной границы Украины с целью уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет". Из текста документа следует, что при повторной попытке или за преступление, совершенное группой лиц, предусматривается лишение свободы на срок от 5 до 8 лет. В случае, если действия соединены с насилием или с применением оружия, то предлагается лишать свободы сроком от 8 до 12 лет. Кроме того, согласно опубликованному пояснению, от уголовной ответственности предлагают освобождать тех, кто признал свою вину и вернулся обратно на Украину в течение шести месяцев. Авторами законопроекта выступает группа депутатов из президентской франции "Слуга народа". Новый законопроект о мобилизации, подготовленный кабмином, был внесен в Верховную раду 30 января. Украинские СМИ сообщили, что согласно новому проекту о правилах мобилизации военнообязанные на Украине должны будут явиться в военкоматы для уточнения собственных учетных данных в течение 60 дней. Кроме того, как сообщало украинское минобороны, проект не предполагает призыва инвалидов и оставляет без изменений право переезжать без разрешения военкомата. Согласно опубликованным ведомством данным, законопроект четко определяет срок службы мобилизованных во время действия военного положения, однако продолжительность срока не указывается. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html

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верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире, вооруженные силы украины