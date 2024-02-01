https://ria.ru/20240201/ukraina-1924910829.html

На Украине заявили о гибели двух французов в подконтрольном ВСУ Бериславе

На Украине заявили о гибели двух французов в подконтрольном ВСУ Бериславе - РИА Новости, 01.02.2024

На Украине заявили о гибели двух французов в подконтрольном ВСУ Бериславе

Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин утверждает, что двое французских "волонтеров" погибли и трое получили... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T21:23

2024-02-01T21:23

2024-02-01T21:23

специальная военная операция на украине

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франция

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вооруженные силы украины

госдума рф

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин утверждает, что двое французских "волонтеров" погибли и трое получили ранения в подконтрольном ВСУ городе Бериславе в результате взрывов. Официальных подтверждений от французских властей нет. Минобороны России 17 января сообщило, что ВС РФ высокоточным ударом уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что уничтожены свыше 60 боевиков. Позже во французских СМИ появились публикации, в которых наемников из Франции тоже называли "волонтерами". По словам Прокудина, подконтрольный ВСУ Берислав подвергся ударам, в результате чего погибли и пострадали иностранные волонтеры. "Убиты два гражданина Франции. Еще трое иностранцев получили легкие травмы" - написал он в своем Telegram-канале. Посол РФ в Париже Алексей Мешков 25 января сообщил, что передал французским парламентариям обращение Госдумы в связи с участием французских наемников в действиях ВСУ. МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в рядах ВСУ, попытался откреститься от соотечественников в украинских подразделениях, назвав информацию об уничтожении десятков французских наемников в Харькове "грубой манипуляцией русских". Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж не может запретить французам ехать воевать на Украину. По его словам, "эти люди не имеют связи с французскими вооруженными силами, не носят французскую военную форму и не связаны с французскими военными институтами". Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html

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россия, франция, украина, себастьян лекорню, вооруженные силы украины, госдума рф