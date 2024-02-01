На Украине заявили о гибели двух французов в подконтрольном ВСУ Бериславе
Власти Украины заявили о гибели двух французов в подконтрольном ВСУ Бериславе
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраина
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украина. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин утверждает, что двое французских "волонтеров" погибли и трое получили ранения в подконтрольном ВСУ городе Бериславе в результате взрывов.
Официальных подтверждений от французских властей нет. Минобороны России 17 января сообщило, что ВС РФ высокоточным ударом уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что уничтожены свыше 60 боевиков. Позже во французских СМИ появились публикации, в которых наемников из Франции тоже называли "волонтерами".
По словам Прокудина, подконтрольный ВСУ Берислав подвергся ударам, в результате чего погибли и пострадали иностранные волонтеры.
"Убиты два гражданина Франции. Еще трое иностранцев получили легкие травмы" - написал он в своем Telegram-канале.
МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в рядах ВСУ, попытался откреститься от соотечественников в украинских подразделениях, назвав информацию об уничтожении десятков французских наемников в Харькове "грубой манипуляцией русских". Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж не может запретить французам ехать воевать на Украину. По его словам, "эти люди не имеют связи с французскими вооруженными силами, не носят французскую военную форму и не связаны с французскими военными институтами".
Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.