Экс-замминистра обороны Украины заявила, что отсидеться не получится никому
Маляр: при военном положении никому из украинцев отсидеться в тылу не получится
Бывший заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Экс- замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что во время военного положения никому из украинцев отсидеться не получиться, каждому придется выполнить свой долг на фронте или в тылу.
"Все должны осознать, что отсидеться не получится. В этой войне каждый украинец нужен Украине. Безусловно, все не могут воевать, кто-то должен обеспечивать фронт в тылу... Основные ресурсы в войне - люди и оружие. Понимаем, что у РФ больше. Мы не сможем выйти на паритет, должны научится воевать в условиях, когда у нас меньше людей, оружия", - сказала Маляр в четверг на видео, опубликованном в YouTube-канале LvivMedia.
Она отметила, что в первые месяцы российской военной спецоперации на Украине порядка 100 тысяч украинских граждан мобилизовались добровольно в Силы территориальной обороны ВСУ. Сейчас, по ее словам, стало очевидно, что то законодательство и даже конституция, которые были написаны задолго до военных действий по факту оказались недейственными, "кучу норм предстоит изменить".
"Все процессы, если мы говорим о мобилизации, должны быть исключительно в рамках закона с соблюдением прав людей. Все те вещи, которые появляются в пабликах, позорные истории (о военкоматах - ред.), на них должны реагировать правоохранители. Территориальные центры комплектования не должны быть островами беззакония", - добавила она.
Комментируя сообщения о том, что Валерия Залужного собираются уволить с должности главкома ВСУ, Маляр отметила, что от каждого занимающего определенную должность требуется результат, а во время военного положения результат еще более важен, поскольку определяет существование государства. Она посоветовала всем относится к любым кадровым изменениям более прагматично и дождаться решения Владимира Зеленского.
Новый законопроект о мобилизации, подготовленный кабмином, был внесен в Верховную раду 30 января. Украинские СМИ сообщили, что согласно новому проекту о правилах мобилизации военнообязанные на Украине должны будут явиться в военкоматы для уточнения собственных учетных данных в течение 60 дней. Кроме того, как сообщало украинское минобороны, проект не предполагает призыва инвалидов и оставляет без изменений право переезжать без разрешения военкомата. Согласно опубликованным ведомством данным, законопроект четко определяет срок службы мобилизованных во время действия военного положения, однако продолжительность срока не указывается.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.