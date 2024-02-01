https://ria.ru/20240201/ukraina-1924876889.html

В СПЧ прокомментировали решение суда ООН по претензиям Украины к России

В СПЧ прокомментировали решение суда ООН по претензиям Украины к России - РИА Новости, 01.02.2024

В СПЧ прокомментировали решение суда ООН по претензиям Украины к России

Международный суд ООН отклонил претензии Украины к России о нарушениях международных конвенций, таким образом установлено, что все заявления Украины и... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T17:55

2024-02-01T17:55

2024-02-01T17:55

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александр брод

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гаага

совет по правам человека при президенте рф (спч)

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Международный суд ООН отклонил претензии Украины к России о нарушениях международных конвенций, таким образом установлено, что все заявления Украины и коллективного Запада о дискриминации Россией крымских татар и украинцев - циничная ложь, заявил член СПЧ Александр Брод. Ранее международный суд ООН отклонил большинство претензий Украины к России по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Крыму, сообщила председатель суда Джоан Донохью. "Международный Суд ООН отклонил претензии Украины к России о нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Таким образом установлено, что все заявления Украины и коллективного Запада о дискриминации Россией крымских татар и украинцев являются циничной ложью. Подобная клевета много лет распространялась на ведущих международных площадках ООН, Совета Европы, ОБСЕ, что еще раз говорит о глубоком кризисе этих институтов, их политической ангажированности", - сказал Брод, слова которого приводятся в Telegram-канале СПЧ. Кроме того, член СПЧ подчеркнул, что такое решение суда еще раз показало миру преступную сущность украинского режима, разрушительную силу лжи и агрессии.

https://ria.ru/20240201/reshenie-1924731007.html

https://ria.ru/20240131/delo-1924129986.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, александр брод, оон, гаага, совет по правам человека при президенте рф (спч)