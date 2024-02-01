https://ria.ru/20240201/ukraina-1924876889.html
В СПЧ прокомментировали решение суда ООН по претензиям Украины к России
В СПЧ прокомментировали решение суда ООН по претензиям Украины к России - РИА Новости, 01.02.2024
В СПЧ прокомментировали решение суда ООН по претензиям Украины к России
Международный суд ООН отклонил претензии Украины к России о нарушениях международных конвенций, таким образом установлено, что все заявления Украины и... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T17:55
2024-02-01T17:55
2024-02-01T17:55
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Международный суд ООН отклонил претензии Украины к России о нарушениях международных конвенций, таким образом установлено, что все заявления Украины и коллективного Запада о дискриминации Россией крымских татар и украинцев - циничная ложь, заявил член СПЧ Александр Брод. Ранее международный суд ООН отклонил большинство претензий Украины к России по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Крыму, сообщила председатель суда Джоан Донохью. "Международный Суд ООН отклонил претензии Украины к России о нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Таким образом установлено, что все заявления Украины и коллективного Запада о дискриминации Россией крымских татар и украинцев являются циничной ложью. Подобная клевета много лет распространялась на ведущих международных площадках ООН, Совета Европы, ОБСЕ, что еще раз говорит о глубоком кризисе этих институтов, их политической ангажированности", - сказал Брод, слова которого приводятся в Telegram-канале СПЧ. Кроме того, член СПЧ подчеркнул, что такое решение суда еще раз показало миру преступную сущность украинского режима, разрушительную силу лжи и агрессии.
https://ria.ru/20240201/reshenie-1924731007.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, россия, александр брод, оон, гаага, совет по правам человека при президенте рф (спч)
В мире, Украина, Россия, Александр Брод, ООН, Гаага, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
В СПЧ прокомментировали решение суда ООН по претензиям Украины к России
Член СПЧ Брод назвал претензии Украины к России циничной ложью
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Международный суд ООН отклонил претензии Украины к России о нарушениях международных конвенций, таким образом установлено, что все заявления Украины и коллективного Запада о дискриминации Россией крымских татар и украинцев - циничная ложь, заявил член СПЧ Александр Брод.
Ранее международный суд ООН отклонил большинство претензий Украины к России по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Крыму, сообщила председатель суда Джоан Донохью.
Рогов заявил об истерике на Украине из-за решения суда ООН по России
"Международный Суд ООН отклонил претензии Украины к России о нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Таким образом установлено, что все заявления Украины и коллективного Запада о дискриминации Россией крымских татар и украинцев являются циничной ложью. Подобная клевета много лет распространялась на ведущих международных площадках ООН, Совета Европы, ОБСЕ, что еще раз говорит о глубоком кризисе этих институтов, их политической ангажированности", - сказал Брод, слова которого приводятся в Telegram-канале СПЧ.
Кроме того, член СПЧ подчеркнул, что такое решение суда еще раз показало миру преступную сущность украинского режима, разрушительную силу лжи и агрессии.
Дело "Украина против России" в Международном суде ООН