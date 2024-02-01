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ЕС вернется к вопросу финансирования Украины через год, заявили в Будапеште - РИА Новости, 01.02.2024
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17:44 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/ukraina-1924874036.html
ЕС вернется к вопросу финансирования Украины через год, заявили в Будапеште
ЕС вернется к вопросу финансирования Украины через год, заявили в Будапеште - РИА Новости, 01.02.2024
ЕС вернется к вопросу финансирования Украины через год, заявили в Будапеште
Политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что на саммите ЕС страны договорились через год снова обсудить вопрос выделения средств... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T17:44
2024-02-01T17:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
венгрия
евросоюз
ситуация в днр и лнр
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БУДАПЕШТ, 1 фев - РИА Новости. Политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что на саммите ЕС страны договорились через год снова обсудить вопрос выделения средств Украине, а через два - пересмотреть этот вопрос в соответствии с бюджетом ЕС на последующий период. Ранее саммит ЕС утвердил выделение Киеву на период до 2027 года 50 миллиардов евро в качестве макрофинансовой помощи. По словам Орбана, в связи с поддержкой Украины "необходимо было предотвратить две опасности": что деньги будут отправлены без какого-либо механизма контроля и что в конечном итоге деньги венгров тоже окажутся на Украине. "Сегодня удалось предотвратить обе опасности. В конце первого года надо снова обсудить вопрос поддержки Украины, а в конце второго года все это надо пересмотреть в связи с бюджетом ЕС на последующий период", - написал Орбан в соцсети. Он также добавил, что "причитающиеся Венгрии фонды ЕС останутся у венгров, а Евросовет также гарантировал, что порядок доступа к ним надо обсуждать с Еврокомиссией в рамках справедливой процедуры".
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в мире, украина, венгрия, евросоюз, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Венгрия, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР
ЕС вернется к вопросу финансирования Украины через год, заявили в Будапеште

Советник Орбана: ЕС через год снова обсудит вопрос выделения средств Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 1 фев - РИА Новости. Политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что на саммите ЕС страны договорились через год снова обсудить вопрос выделения средств Украине, а через два - пересмотреть этот вопрос в соответствии с бюджетом ЕС на последующий период.
Ранее саммит ЕС утвердил выделение Киеву на период до 2027 года 50 миллиардов евро в качестве макрофинансовой помощи.
Как Европа помогает УкраинеКак Европа помогает Украине
Инфографика
По словам Орбана, в связи с поддержкой Украины "необходимо было предотвратить две опасности": что деньги будут отправлены без какого-либо механизма контроля и что в конечном итоге деньги венгров тоже окажутся на Украине.
"Сегодня удалось предотвратить обе опасности. В конце первого года надо снова обсудить вопрос поддержки Украины, а в конце второго года все это надо пересмотреть в связи с бюджетом ЕС на последующий период", - написал Орбан в соцсети. Он также добавил, что "причитающиеся Венгрии фонды ЕС останутся у венгров, а Евросовет также гарантировал, что порядок доступа к ним надо обсуждать с Еврокомиссией в рамках справедливой процедуры".
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