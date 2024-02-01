ЕС вернется к вопросу финансирования Украины через год, заявили в Будапеште
Советник Орбана: ЕС через год снова обсудит вопрос выделения средств Украине
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 1 фев - РИА Новости. Политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что на саммите ЕС страны договорились через год снова обсудить вопрос выделения средств Украине, а через два - пересмотреть этот вопрос в соответствии с бюджетом ЕС на последующий период.
Ранее саммит ЕС утвердил выделение Киеву на период до 2027 года 50 миллиардов евро в качестве макрофинансовой помощи.
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По словам Орбана, в связи с поддержкой Украины "необходимо было предотвратить две опасности": что деньги будут отправлены без какого-либо механизма контроля и что в конечном итоге деньги венгров тоже окажутся на Украине.
"Сегодня удалось предотвратить обе опасности. В конце первого года надо снова обсудить вопрос поддержки Украины, а в конце второго года все это надо пересмотреть в связи с бюджетом ЕС на последующий период", - написал Орбан в соцсети. Он также добавил, что "причитающиеся Венгрии фонды ЕС останутся у венгров, а Евросовет также гарантировал, что порядок доступа к ним надо обсуждать с Еврокомиссией в рамках справедливой процедуры".