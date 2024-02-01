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Лидеры ЕС выдвинули условия для выделения финансовой помощи Украине
Лидеры ЕС выдвинули условия для выделения финансовой помощи Украине - РИА Новости, 01.02.2024
Лидеры ЕС выдвинули условия для выделения финансовой помощи Украине
Евросоюз окажет финансовую помощь Украине при условии соблюдения демократических норм и верховенства права, следует из документа по итогам саммита сообщества в... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T17:41
2024-02-01T17:41
2024-02-01T21:50
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БРЮССЕЛЬ, 1 фев — РИА Новости. Евросоюз окажет финансовую помощь Украине при условии соблюдения демократических норм и верховенства права, следует из документа по итогам саммита сообщества в Брюсселе."Предварительным условием поддержки Украины в рамках фонда будет соблюдение демократических механизмов, включая <…> верховенство закона, уважение прав человека и прав меньшинств", — говорится в тексте.Уточняется, что предоставление средств также будет связано с соблюдением финансовых интересов ЕС, контролем за коррупцией и возможными финансовыми нарушениями.Ранее в четверг лидеры Европейского союза единогласно согласовали выделение Украине макрофинансовой помощи в размере 50 миллиардов евро на период до 2027 года с условием ежегодной отчетности со стороны ЕК и дебатов в Евросовете. Как сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, главу венгерского правительства Виктора Орбана "удалось убедить".Позиция Будапешта оставалась главным препятствием для выделения денег киевским властям. Как выяснила газета Financial Times, лидеры стран Евросоюза могли публично объявить на саммите о неконструктивном поведении Орбана и отказать Венгрии в разморозке средств из европейских фондов.Как подчеркивал сам венгерский премьер, такое развитие событий привело бы к армагеддону. Он заявил, что европейцам 50 миллиардов евро нужны не меньше, чем украинцам, но предложил компромисс: не выделять всю сумму сразу на четыре года, а утверждать финансирование для Киева ежегодно и единогласно.
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в мире, украина, брюссель, евросоюз, еврокомиссия, виктор орбан, дональд туск, польша
В мире, Украина, Брюссель, Евросоюз, Еврокомиссия, Виктор Орбан, Дональд Туск, Польша
Лидеры ЕС выдвинули условия для выделения финансовой помощи Украине
ЕС предоставит Киеву €50 млрд при условии соблюдения прав человека и меньшинств
БРЮССЕЛЬ, 1 фев — РИА Новости. Евросоюз окажет финансовую помощь Украине при условии соблюдения демократических норм и верховенства права, следует из документа по итогам саммита сообщества в Брюсселе.
"Предварительным условием поддержки Украины в рамках фонда будет соблюдение демократических механизмов, включая <…> верховенство закона, уважение прав человека и прав меньшинств", — говорится в тексте.
В Кремле прокомментировали выделение Евросоюзом помощи Украине
Уточняется, что предоставление средств также будет связано с соблюдением финансовых интересов ЕС, контролем за коррупцией и возможными финансовыми нарушениями.
Ранее в четверг лидеры Европейского союза единогласно согласовали выделение Украине макрофинансовой помощи в размере 50 миллиардов евро на период до 2027 года с условием ежегодной отчетности со стороны ЕК
и дебатов в Евросовете. Как сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск
, главу венгерского правительства Виктора Орбана
"удалось убедить".
Позиция Будапешта оставалась главным препятствием для выделения денег киевским властям. Как выяснила газета Financial Times, лидеры стран Евросоюза могли публично объявить на саммите о неконструктивном поведении Орбана и отказать Венгрии
в разморозке средств из европейских фондов.
Как подчеркивал сам венгерский премьер, такое развитие событий привело бы к армагеддону. Он заявил, что европейцам 50 миллиардов евро нужны не меньше, чем украинцам, но предложил компромисс: не выделять всю сумму сразу на четыре года, а утверждать финансирование для Киева ежегодно и единогласно.