https://ria.ru/20240201/ukraina-1924870522.html
Лидеры ЕС поручили увеличить фонд для военной поддержки Украины
Лидеры ЕС поручили увеличить фонд для военной поддержки Украины - РИА Новости, 01.02.2024
Лидеры ЕС поручили увеличить фонд для военной поддержки Украины
Европейские лидеры на саммите в Брюсселе поручили министрам до начала марта утвердить увеличение средств для военной поддержки Украины через Европейский фонд... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T17:32
2024-02-01T17:32
2024-02-01T17:32
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БРЮССЕЛЬ, 1 фев - РИА Новости. Европейские лидеры на саммите в Брюсселе поручили министрам до начала марта утвердить увеличение средств для военной поддержки Украины через Европейский фонд мира, говорится в опубликованных выводах по итогам встречи. Увеличение должно быть осуществлено "на основе предложения Верховного представителя по Фонду помощи Украине с учетом замечаний государств-членов", - говорится в документе. Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель перед началом встречи в верхах заявил, что предложит европейским лидерам согласовать и увеличить военную поддержку Киева, чтобы она могла начать поступать Украине уже в марте.
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в мире, украина, брюссель, киев, жозеп боррель, евросоюз
В мире, Украина, Брюссель, Киев, Жозеп Боррель, Евросоюз
Лидеры ЕС поручили увеличить фонд для военной поддержки Украины
Лидеры ЕС поручили утвердить увеличение средств для военной поддержки Украины
БРЮССЕЛЬ, 1 фев - РИА Новости. Европейские лидеры на саммите в Брюсселе поручили министрам до начала марта утвердить увеличение средств для военной поддержки Украины через Европейский фонд мира, говорится в опубликованных выводах по итогам встречи.
Увеличение должно быть осуществлено "на основе предложения Верховного представителя по Фонду помощи Украине с учетом замечаний государств-членов", - говорится в документе.
Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель перед началом встречи в верхах заявил, что предложит европейским лидерам согласовать и увеличить военную поддержку Киева, чтобы она могла начать поступать Украине уже в марте.
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