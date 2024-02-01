https://ria.ru/20240201/ukraina-1924870522.html

Лидеры ЕС поручили увеличить фонд для военной поддержки Украины

Лидеры ЕС поручили увеличить фонд для военной поддержки Украины - РИА Новости, 01.02.2024

Лидеры ЕС поручили увеличить фонд для военной поддержки Украины

Европейские лидеры на саммите в Брюсселе поручили министрам до начала марта утвердить увеличение средств для военной поддержки Украины через Европейский фонд... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T17:32

2024-02-01T17:32

2024-02-01T17:32

в мире

украина

брюссель

киев

жозеп боррель

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 1 фев - РИА Новости. Европейские лидеры на саммите в Брюсселе поручили министрам до начала марта утвердить увеличение средств для военной поддержки Украины через Европейский фонд мира, говорится в опубликованных выводах по итогам встречи. Увеличение должно быть осуществлено "на основе предложения Верховного представителя по Фонду помощи Украине с учетом замечаний государств-членов", - говорится в документе. Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель перед началом встречи в верхах заявил, что предложит европейским лидерам согласовать и увеличить военную поддержку Киева, чтобы она могла начать поступать Украине уже в марте.

https://ria.ru/20240201/ukraina-1924822344.html

украина

брюссель

киев

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в мире, украина, брюссель, киев, жозеп боррель, евросоюз