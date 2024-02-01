https://ria.ru/20240201/ukraina-1924845901.html
В Госдуме считают, что 50 миллиардов евро от ЕС не спасут Украину
В Госдуме считают, что 50 миллиардов евро от ЕС не спасут Украину - РИА Новости, 01.02.2024
В Госдуме считают, что 50 миллиардов евро от ЕС не спасут Украину
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что выделение Евросоюзом 50 миллиардов евро не станет спасительной... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T16:33
2024-02-01T16:33
2024-02-01T16:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что выделение Евросоюзом 50 миллиардов евро не станет спасительной соломинкой для Украины. Сегодня глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что все 27 лидеров ЕС на саммите в Брюсселе договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи на ближайшие 4 года. "Выделенные 50 миллиардов не станут спасительной соломинкой для утопающего. Это всего лишь латание дыр. На общую позицию фронта это никак не повлияет. Эти 50 миллиардов взлетят на воздух, как и предыдущие", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, обещанная сумма хоть и серьезная, но недостаточная для "победоносных" планов Киева. "Без сомнения, если эти деньги получить разом, то можно серьезно обновить парк боевой техники, но их будут давать дозировано, а значит, Киев не получит армады танков, зенитных ракетных комплексов и прочего вооружения. Да и из этих денег наверняка обе стороны договорились "попилить", ведь без этого в современной помощи Запада Украине никак. Поэтому то, что попадет на фронт, в лучшем случае будет исчисляться десятой долей от этой суммы", - подчеркнул Белик.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, госдума рф, дмитрий белик, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Госдума РФ, Дмитрий Белик, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Госдуме считают, что 50 миллиардов евро от ЕС не спасут Украину
Депутат Белик: 50 миллиардов евро не станут спасительной соломинкой для Украины