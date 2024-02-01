https://ria.ru/20240201/ukraina-1924840918.html
В МИД России призвали судить артистов, поддерживающих киевский режим
В МИД России призвали судить артистов, поддерживающих киевский режим - РИА Новости, 01.02.2024
В МИД России призвали судить артистов, поддерживающих киевский режим
В российском МИД в ответ на сообщения о "преследовании" артистов, поддерживающих режим в Киеве, заявили, что тех, кто его поддерживает надо не преследовать, а... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T16:21
2024-02-01T16:21
2024-02-01T16:49
специальная военная операция на украине
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861226604_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b3008c75e42b0573c0b773694c8c3c7c.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. В российском МИД в ответ на сообщения о "преследовании" артистов, поддерживающих режим в Киеве, заявили, что тех, кто его поддерживает надо не преследовать, а судить.Ранее Блумберг распространил материал о том, что МИД приказал дипломатам проследовать артистов, которые поддерживают режим в Киеве.Как сообщили РИА Новости в МИД России, комментируя этот материал, "всех, кто финансирует или поддерживает киевский режим, надо не преследовать, а судить".
https://ria.ru/20240128/artisty-1923909599.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861226604_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_27294beeaa67a786e6be681eed6d98ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР
В МИД России призвали судить артистов, поддерживающих киевский режим
МИД России: всех поддерживающих киевский режим нужно не преследовать, а судить