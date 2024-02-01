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В МИД России призвали судить артистов, поддерживающих киевский режим - РИА Новости, 01.02.2024
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16:21 01.02.2024 (обновлено: 16:49 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/ukraina-1924840918.html
В МИД России призвали судить артистов, поддерживающих киевский режим
В МИД России призвали судить артистов, поддерживающих киевский режим - РИА Новости, 01.02.2024
В МИД России призвали судить артистов, поддерживающих киевский режим
В российском МИД в ответ на сообщения о "преследовании" артистов, поддерживающих режим в Киеве, заявили, что тех, кто его поддерживает надо не преследовать, а... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T16:21
2024-02-01T16:49
специальная военная операция на украине
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. В российском МИД в ответ на сообщения о "преследовании" артистов, поддерживающих режим в Киеве, заявили, что тех, кто его поддерживает надо не преследовать, а судить.Ранее Блумберг распространил материал о том, что МИД приказал дипломатам проследовать артистов, которые поддерживают режим в Киеве.Как сообщили РИА Новости в МИД России, комментируя этот материал, "всех, кто финансирует или поддерживает киевский режим, надо не преследовать, а судить".
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россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР
В МИД России призвали судить артистов, поддерживающих киевский режим

МИД России: всех поддерживающих киевский режим нужно не преследовать, а судить

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. В российском МИД в ответ на сообщения о "преследовании" артистов, поддерживающих режим в Киеве, заявили, что тех, кто его поддерживает надо не преследовать, а судить.
Ранее Блумберг распространил материал о том, что МИД приказал дипломатам проследовать артистов, которые поддерживают режим в Киеве.
Как сообщили РИА Новости в МИД России, комментируя этот материал, "всех, кто финансирует или поддерживает киевский режим, надо не преследовать, а судить".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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