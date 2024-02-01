https://ria.ru/20240201/ukraina-1924840918.html

В МИД России призвали судить артистов, поддерживающих киевский режим

В МИД России призвали судить артистов, поддерживающих киевский режим - РИА Новости, 01.02.2024

В МИД России призвали судить артистов, поддерживающих киевский режим

В российском МИД в ответ на сообщения о "преследовании" артистов, поддерживающих режим в Киеве, заявили, что тех, кто его поддерживает надо не преследовать, а... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T16:21

2024-02-01T16:21

2024-02-01T16:49

специальная военная операция на украине

россия

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. В российском МИД в ответ на сообщения о "преследовании" артистов, поддерживающих режим в Киеве, заявили, что тех, кто его поддерживает надо не преследовать, а судить.Ранее Блумберг распространил материал о том, что МИД приказал дипломатам проследовать артистов, которые поддерживают режим в Киеве.Как сообщили РИА Новости в МИД России, комментируя этот материал, "всех, кто финансирует или поддерживает киевский режим, надо не преследовать, а судить".

https://ria.ru/20240128/artisty-1923909599.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр