https://ria.ru/20240201/ukraina-1924837001.html

"Отказ от территорий". На Украине пришли в ужас из-за планов союзников

"Отказ от территорий". На Украине пришли в ужас из-за планов союзников - РИА Новости, 01.02.2024

"Отказ от территорий". На Украине пришли в ужас из-за планов союзников

Запад из-за плачевого положения ВСУ вынудит Киев пойти на капитуляцию, заявил украинский военный эксперт Михаил Самуль в интервью Radio NV. РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T16:06

2024-02-01T16:06

2024-02-01T16:39

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Запад из-за плачевого положения ВСУ вынудит Киев пойти на капитуляцию, заявил украинский военный эксперт Михаил Самуль в интервью Radio NV."Если мы останемся в таком же положении, как и сейчас, в 2025 году, то нам просто скажут "нужно подписывать", чтобы смягчить, они не назовут это капитуляцией", — выразил мнение он.В текущем положении, в котором оказалась украинская армия, киевский режим будет вынужден сдаваться на условиях России, включающих отказ от территорий, а также членства в НАТО и ЕС, заключил Самуль.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.В марте прошлого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Он также отмечал, что, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240201/kiev-1924816574.html

https://ria.ru/20240201/ukraina-1924740635.html

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в мире, россия, киев, дмитрий песков, украина, вооруженные силы украины, нато, евросоюз