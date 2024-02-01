Рейтинг@Mail.ru
"Отказ от территорий". На Украине пришли в ужас из-за планов союзников - РИА Новости, 01.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:06 01.02.2024 (обновлено: 16:39 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/ukraina-1924837001.html
"Отказ от территорий". На Украине пришли в ужас из-за планов союзников
"Отказ от территорий". На Украине пришли в ужас из-за планов союзников - РИА Новости, 01.02.2024
"Отказ от территорий". На Украине пришли в ужас из-за планов союзников
Запад из-за плачевого положения ВСУ вынудит Киев пойти на капитуляцию, заявил украинский военный эксперт Михаил Самуль в интервью Radio NV. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T16:06
2024-02-01T16:39
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
дмитрий песков
украина
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874207930_0:0:2579:1451_1920x0_80_0_0_c4d574e480594d6305eb0378226ab0f8.jpg
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Запад из-за плачевого положения ВСУ вынудит Киев пойти на капитуляцию, заявил украинский военный эксперт Михаил Самуль в интервью Radio NV."Если мы останемся в таком же положении, как и сейчас, в 2025 году, то нам просто скажут "нужно подписывать", чтобы смягчить, они не назовут это капитуляцией", — выразил мнение он.В текущем положении, в котором оказалась украинская армия, киевский режим будет вынужден сдаваться на условиях России, включающих отказ от территорий, а также членства в НАТО и ЕС, заключил Самуль.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.В марте прошлого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Он также отмечал, что, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240201/kiev-1924816574.html
https://ria.ru/20240201/ukraina-1924740635.html
россия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874207930_0:0:2245:1684_1920x0_80_0_0_4d87f9405cecd69be2600c55bb4b8c8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, киев, дмитрий песков, украина, вооруженные силы украины, нато, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Дмитрий Песков, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО, Евросоюз
"Отказ от территорий". На Украине пришли в ужас из-за планов союзников

Военный эксперт Самуль: Запад может вынудить Киев капитулировать в 2025 году

© AP Photo / Olivier MatthysСотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Запад из-за плачевого положения ВСУ вынудит Киев пойти на капитуляцию, заявил украинский военный эксперт Михаил Самуль в интервью Radio NV.
"Если мы останемся в таком же положении, как и сейчас, в 2025 году, то нам просто скажут "нужно подписывать", чтобы смягчить, они не назовут это капитуляцией", — выразил мнение он.
Киев - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
"Взрыв был очень близко". На Западе раскрыли, что произошло в Киеве
Вчера, 15:01
В текущем положении, в котором оказалась украинская армия, киевский режим будет вынужден сдаваться на условиях России, включающих отказ от территорий, а также членства в НАТО и ЕС, заключил Самуль.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.
В марте прошлого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Он также отмечал, что, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
Писториус вышел из себя в бундестаге после просьбы Украины, пишут СМИ
Вчера, 10:39
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевДмитрий ПесковУкраинаВооруженные силы УкраиныНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала