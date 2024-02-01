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Bild узнал о спорах Залужного с Зеленским из-за Авдеевки - РИА Новости, 01.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:00 01.02.2024 (обновлено: 16:44 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/ukraina-1924834846.html
Bild узнал о спорах Залужного с Зеленским из-за Авдеевки
Bild узнал о спорах Залужного с Зеленским из-за Авдеевки - РИА Новости, 01.02.2024
Bild узнал о спорах Залужного с Зеленским из-за Авдеевки
Главком ВСУ Валерий Залужный хотел оставить Авдеевку, но президент Владимир Зеленский был против, пишет Bild. "Залужный еще несколько недель назад хотел вывести РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T16:00
2024-02-01T16:44
специальная военная операция на украине
в мире
валерий залужный
владимир зеленский
украина
авдеевка
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Главком ВСУ Валерий Залужный хотел оставить Авдеевку, но президент Владимир Зеленский был против, пишет Bild. "Залужный еще несколько недель назад хотел вывести войска из Авдеевки, однако президент отказал ему в этом и 30 декабря лично поехал в город, на линию фронта, чтобы поддержать солдат ВСУ", — говорится в публикации. Один из украинских офицеров отметил, что борьба между гражданским руководством и военным осложняет положение Украины. "Борьба за власть между президентом Зеленским или Ермаком и генералом Залужным — это сложная и долгая история, которая негативно влияет на общую ситуацию в Украине. Честно говоря, это ставит нас в довольно гадкое положение", — сказал он. В свою очередь, военный аналитик центра Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель утверждает, что вмешательство в военные дела со стороны администрации президента, особенно через советника Андрея Ермака, было проблемой с самого начала конфликта. Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. Журнал The Economist, в свою очередь, утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался. Издание также писало, что Буданову предложили должность главкома ВСУ, но он "отказался в последний момент". Журнал со ссылкой на близкого коллегу Буданова утверждает, что тот не хотел занимать эту должность, но "принятие таких решений зависит не от него".
https://ria.ru/20240201/zelenskiy-1924825680.html
https://ria.ru/20240201/ukraina-1924728350.html
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в мире, валерий залужный, владимир зеленский, украина, авдеевка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Украина, Авдеевка, Вооруженные силы Украины
Bild узнал о спорах Залужного с Зеленским из-за Авдеевки

Bild: главком ВСУ Залужный хотел оставить Авдеевку, но Зеленский запретил

© AP Photo / Efrem LukatskyГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Главком ВСУ Валерий Залужный хотел оставить Авдеевку, но президент Владимир Зеленский был против, пишет Bild.

"Залужный еще несколько недель назад хотел вывести войска из Авдеевки, однако президент отказал ему в этом и 30 декабря лично поехал в город, на линию фронта, чтобы поддержать солдат ВСУ", — говорится в публикации.
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Один из украинских офицеров отметил, что борьба между гражданским руководством и военным осложняет положение Украины.

"Борьба за власть между президентом Зеленским или Ермаком и генералом Залужным — это сложная и долгая история, которая негативно влияет на общую ситуацию в Украине. Честно говоря, это ставит нас в довольно гадкое положение", — сказал он.

В свою очередь, военный аналитик центра Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель утверждает, что вмешательство в военные дела со стороны администрации президента, особенно через советника Андрея Ермака, было проблемой с самого начала конфликта.

Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. Журнал The Economist, в свою очередь, утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался. Издание также писало, что Буданову предложили должность главкома ВСУ, но он "отказался в последний момент". Журнал со ссылкой на близкого коллегу Буданова утверждает, что тот не хотел занимать эту должность, но "принятие таких решений зависит не от него".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийУкраинаАвдеевкаВооруженные силы Украины
 
 
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