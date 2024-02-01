https://ria.ru/20240201/ukraina-1924828636.html
Эксперт прокомментировал выделение ЕС Украине 50 миллиардов евро
Эксперт прокомментировал выделение ЕС Украине 50 миллиардов евро - РИА Новости, 01.02.2024
Эксперт прокомментировал выделение ЕС Украине 50 миллиардов евро
Выделение Евросоюзом 50 миллиардов евро Украине - искусственное продление жизни государства-банкрота, которому даже этой суммы для "поддержания штанов"... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T15:45
2024-02-01T15:45
2024-02-01T15:45
специальная военная операция на украине
украина
дмитрий дрозденко
евросовет
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Выделение Евросоюзом 50 миллиардов евро Украине - искусственное продление жизни государства-банкрота, которому даже этой суммы для "поддержания штанов" недостаточно, заявил РИА Новости главный редактор интернет-портала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко. Сегодня глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что все 27 лидеров ЕС на саммите в Брюсселе договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи на ближайшие 4 года. "Любая финансовая помощь Украине – это не более чем продолжение агонии, как ни крути. Прежде всего, как государство Украина давным-давно является банкротом, в то время как всех нужно кормить: военных, Зеленского, чиновников, обслуживать инфраструктуру. Без зарплаты никто воевать не будет", - сказал Дрозденко. Эксперт отметил, что сегодня, когда значительная часть работоспособного населения находится на фронте, Киеву нечем самостоятельно наполнять свой бюджет, поэтому он целиком зависит от западных дотаций. При этом, по оценке собеседника агентства, 50 миллиардов евро не способны покрыть все потребности украинского государства. "Украине 50 миллиардов евро для "поддержания штанов" недостаточно, ей придётся искать другие резервы, главным из которых должна стать девальвация гривны, другого пути у Киева не осталось. Однако это позволит Украине ещё потянуть время, причём довольно долго", - подчеркнул Дрозденко.
https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, дмитрий дрозденко, евросовет, евросоюз, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Дмитрий Дрозденко, Евросовет, Евросоюз, В мире, Вооруженные силы Украины
Эксперт прокомментировал выделение ЕС Украине 50 миллиардов евро
Дрозденко: выделение Украине 50 млрд евро продлит агонию государства-банкрота
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Выделение Евросоюзом 50 миллиардов евро Украине - искусственное продление жизни государства-банкрота, которому даже этой суммы для "поддержания штанов" недостаточно, заявил РИА Новости главный редактор интернет-портала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко.
Сегодня глава Евросовета
Шарль Мишель сообщил, что все 27 лидеров ЕС на саммите в Брюсселе
договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи на ближайшие 4 года.
Украина уже сдалась, но пока не признала это
"Любая финансовая помощь Украине – это не более чем продолжение агонии, как ни крути. Прежде всего, как государство Украина давным-давно является банкротом, в то время как всех нужно кормить: военных, Зеленского, чиновников, обслуживать инфраструктуру. Без зарплаты никто воевать не будет", - сказал Дрозденко.
Эксперт отметил, что сегодня, когда значительная часть работоспособного населения находится на фронте, Киеву
нечем самостоятельно наполнять свой бюджет, поэтому он целиком зависит от западных дотаций. При этом, по оценке собеседника агентства, 50 миллиардов евро не способны покрыть все потребности украинского государства.
"Украине 50 миллиардов евро для "поддержания штанов" недостаточно, ей придётся искать другие резервы, главным из которых должна стать девальвация гривны, другого пути у Киева не осталось. Однако это позволит Украине ещё потянуть время, причём довольно долго", - подчеркнул Дрозденко.