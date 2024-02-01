https://ria.ru/20240201/ukraina-1924828636.html

Эксперт прокомментировал выделение ЕС Украине 50 миллиардов евро

Эксперт прокомментировал выделение ЕС Украине 50 миллиардов евро - РИА Новости, 01.02.2024

Эксперт прокомментировал выделение ЕС Украине 50 миллиардов евро

Выделение Евросоюзом 50 миллиардов евро Украине - искусственное продление жизни государства-банкрота, которому даже этой суммы для "поддержания штанов"... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T15:45

2024-02-01T15:45

2024-02-01T15:45

специальная военная операция на украине

украина

дмитрий дрозденко

евросовет

евросоюз

в мире

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Выделение Евросоюзом 50 миллиардов евро Украине - искусственное продление жизни государства-банкрота, которому даже этой суммы для "поддержания штанов" недостаточно, заявил РИА Новости главный редактор интернет-портала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко. Сегодня глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что все 27 лидеров ЕС на саммите в Брюсселе договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи на ближайшие 4 года. "Любая финансовая помощь Украине – это не более чем продолжение агонии, как ни крути. Прежде всего, как государство Украина давным-давно является банкротом, в то время как всех нужно кормить: военных, Зеленского, чиновников, обслуживать инфраструктуру. Без зарплаты никто воевать не будет", - сказал Дрозденко. Эксперт отметил, что сегодня, когда значительная часть работоспособного населения находится на фронте, Киеву нечем самостоятельно наполнять свой бюджет, поэтому он целиком зависит от западных дотаций. При этом, по оценке собеседника агентства, 50 миллиардов евро не способны покрыть все потребности украинского государства. "Украине 50 миллиардов евро для "поддержания штанов" недостаточно, ей придётся искать другие резервы, главным из которых должна стать девальвация гривны, другого пути у Киева не осталось. Однако это позволит Украине ещё потянуть время, причём довольно долго", - подчеркнул Дрозденко.

https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, дмитрий дрозденко, евросовет, евросоюз, в мире, вооруженные силы украины