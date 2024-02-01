Рейтинг@Mail.ru
Эксперт прокомментировал выделение ЕС Украине 50 миллиардов евро - РИА Новости, 01.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:45 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/ukraina-1924828636.html
Эксперт прокомментировал выделение ЕС Украине 50 миллиардов евро
Эксперт прокомментировал выделение ЕС Украине 50 миллиардов евро - РИА Новости, 01.02.2024
Эксперт прокомментировал выделение ЕС Украине 50 миллиардов евро
Выделение Евросоюзом 50 миллиардов евро Украине - искусственное продление жизни государства-банкрота, которому даже этой суммы для "поддержания штанов"... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T15:45
2024-02-01T15:45
специальная военная операция на украине
украина
дмитрий дрозденко
евросовет
евросоюз
в мире
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_963b143f99a1461b81dbd1832a344b4b.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Выделение Евросоюзом 50 миллиардов евро Украине - искусственное продление жизни государства-банкрота, которому даже этой суммы для "поддержания штанов" недостаточно, заявил РИА Новости главный редактор интернет-портала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко. Сегодня глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что все 27 лидеров ЕС на саммите в Брюсселе договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи на ближайшие 4 года. "Любая финансовая помощь Украине – это не более чем продолжение агонии, как ни крути. Прежде всего, как государство Украина давным-давно является банкротом, в то время как всех нужно кормить: военных, Зеленского, чиновников, обслуживать инфраструктуру. Без зарплаты никто воевать не будет", - сказал Дрозденко. Эксперт отметил, что сегодня, когда значительная часть работоспособного населения находится на фронте, Киеву нечем самостоятельно наполнять свой бюджет, поэтому он целиком зависит от западных дотаций. При этом, по оценке собеседника агентства, 50 миллиардов евро не способны покрыть все потребности украинского государства. "Украине 50 миллиардов евро для "поддержания штанов" недостаточно, ей придётся искать другие резервы, главным из которых должна стать девальвация гривны, другого пути у Киева не осталось. Однако это позволит Украине ещё потянуть время, причём довольно долго", - подчеркнул Дрозденко.
https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_ef5871f374416c39b0318098e89d1b0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, дмитрий дрозденко, евросовет, евросоюз, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Дмитрий Дрозденко, Евросовет, Евросоюз, В мире, Вооруженные силы Украины
Эксперт прокомментировал выделение ЕС Украине 50 миллиардов евро

Дрозденко: выделение Украине 50 млрд евро продлит агонию государства-банкрота

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Выделение Евросоюзом 50 миллиардов евро Украине - искусственное продление жизни государства-банкрота, которому даже этой суммы для "поддержания штанов" недостаточно, заявил РИА Новости главный редактор интернет-портала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко.
Сегодня глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что все 27 лидеров ЕС на саммите в Брюсселе договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи на ближайшие 4 года.
Солдаты ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Украина уже сдалась, но пока не признала это
26 января, 08:00
"Любая финансовая помощь Украине – это не более чем продолжение агонии, как ни крути. Прежде всего, как государство Украина давным-давно является банкротом, в то время как всех нужно кормить: военных, Зеленского, чиновников, обслуживать инфраструктуру. Без зарплаты никто воевать не будет", - сказал Дрозденко.
Эксперт отметил, что сегодня, когда значительная часть работоспособного населения находится на фронте, Киеву нечем самостоятельно наполнять свой бюджет, поэтому он целиком зависит от западных дотаций. При этом, по оценке собеседника агентства, 50 миллиардов евро не способны покрыть все потребности украинского государства.
"Украине 50 миллиардов евро для "поддержания штанов" недостаточно, ей придётся искать другие резервы, главным из которых должна стать девальвация гривны, другого пути у Киева не осталось. Однако это позволит Украине ещё потянуть время, причём довольно долго", - подчеркнул Дрозденко.
Как Европа помогает УкраинеКак Европа помогает Украине
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДмитрий ДрозденкоЕвросоветЕвросоюзВ миреВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала