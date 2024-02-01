https://ria.ru/20240201/ukraina-1924817650.html

На Украине предложили ужесточить наказание за выезд уклонистов за границу

На Украине предложили ужесточить наказание за выезд уклонистов за границу - РИА Новости, 01.02.2024

На Украине предложили ужесточить наказание за выезд уклонистов за границу

В украинский парламент внесен законопроект об ужесточении ответственности за незаконное пересечение границы, согласно которому предлагается сажать в тюрьму на... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T15:04

2024-02-01T15:04

2024-02-01T15:08

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В украинский парламент внесен законопроект об ужесточении ответственности за незаконное пересечение границы, согласно которому предлагается сажать в тюрьму на 3-5 лет людей, выехавших из страны с целью уклониться от мобилизации. Документ был внесен в Верховную раду в среду. Среди его авторов - депутаты от партии "Слуга народа" Сергей Кузьминых, Александр Горенюк и Анатолий Остапенко. "Основными целями и задачами законопроекта являются усиление уголовной ответственности за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины, совершенную во время действия военного положения; введение уголовной ответственности за пересечение государственной границы Украины с целью уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации", - говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту. Документ предлагает ужесточить ответственность за незаконную переправку через границу до пяти – семи лет лишения свободы. На данный момент это от трех до пяти лет тюрьмы. За незаконное пересечение границы с целью уклонения от мобилизации предлагается ввести наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет. "Те же действия, совершенные повторно или группой лиц, наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет… Лицо, осуществившее пересечение государственной границы Украины с целью уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации,… освобождается от уголовной ответственности,… если вернулось на территорию Украины в течение шести месяцев с момента пересечения границы и добровольно заявила о факте совершения преступления", - говорится в тексте законопроекта. Представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко 22 января сообщил, что ежедневно фиксируется до 50 попыток незаконно выехать из страны. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

https://ria.ru/20240129/uklonenie-1924146915.html

https://ria.ru/20240118/ukraina-1922174577.html

https://ria.ru/20240104/uklonenie-1919698495.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, верховная рада украины