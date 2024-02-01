Рейтинг@Mail.ru
На Украине предложили ужесточить наказание за выезд уклонистов за границу - РИА Новости, 01.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:04 01.02.2024 (обновлено: 15:08 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/ukraina-1924817650.html
На Украине предложили ужесточить наказание за выезд уклонистов за границу
На Украине предложили ужесточить наказание за выезд уклонистов за границу - РИА Новости, 01.02.2024
На Украине предложили ужесточить наказание за выезд уклонистов за границу
В украинский парламент внесен законопроект об ужесточении ответственности за незаконное пересечение границы, согласно которому предлагается сажать в тюрьму на... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T15:04
2024-02-01T15:08
специальная военная операция на украине
в мире
украина
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916182156_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9b05b2cd07ca4cf0faaac80c02dca518.jpg
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В украинский парламент внесен законопроект об ужесточении ответственности за незаконное пересечение границы, согласно которому предлагается сажать в тюрьму на 3-5 лет людей, выехавших из страны с целью уклониться от мобилизации. Документ был внесен в Верховную раду в среду. Среди его авторов - депутаты от партии "Слуга народа" Сергей Кузьминых, Александр Горенюк и Анатолий Остапенко. "Основными целями и задачами законопроекта являются усиление уголовной ответственности за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины, совершенную во время действия военного положения; введение уголовной ответственности за пересечение государственной границы Украины с целью уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации", - говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту. Документ предлагает ужесточить ответственность за незаконную переправку через границу до пяти – семи лет лишения свободы. На данный момент это от трех до пяти лет тюрьмы. За незаконное пересечение границы с целью уклонения от мобилизации предлагается ввести наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет. "Те же действия, совершенные повторно или группой лиц, наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет… Лицо, осуществившее пересечение государственной границы Украины с целью уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации,… освобождается от уголовной ответственности,… если вернулось на территорию Украины в течение шести месяцев с момента пересечения границы и добровольно заявила о факте совершения преступления", - говорится в тексте законопроекта. Представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко 22 января сообщил, что ежедневно фиксируется до 50 попыток незаконно выехать из страны. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
https://ria.ru/20240129/uklonenie-1924146915.html
https://ria.ru/20240118/ukraina-1922174577.html
https://ria.ru/20240104/uklonenie-1919698495.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916182156_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1f655fb03786a789ab0936007fb03450.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Верховная Рада Украины
На Украине предложили ужесточить наказание за выезд уклонистов за границу

В Раде предложили увеличить сроки заключения уклонистам за выезд за границу

© AP Photo / Hanna ArhirovaОфицеры Государственной пограничной службы Украины
Офицеры Государственной пограничной службы Украины - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© AP Photo / Hanna Arhirova
Офицеры Государственной пограничной службы Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В украинский парламент внесен законопроект об ужесточении ответственности за незаконное пересечение границы, согласно которому предлагается сажать в тюрьму на 3-5 лет людей, выехавших из страны с целью уклониться от мобилизации.
Документ был внесен в Верховную раду в среду. Среди его авторов - депутаты от партии "Слуга народа" Сергей Кузьминых, Александр Горенюк и Анатолий Остапенко.
Сотрудники СБУ - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
На Украине ликвидировали новые схемы уклонения от мобилизации
29 января, 14:57
"Основными целями и задачами законопроекта являются усиление уголовной ответственности за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины, совершенную во время действия военного положения; введение уголовной ответственности за пересечение государственной границы Украины с целью уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации", - говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту.
Документ предлагает ужесточить ответственность за незаконную переправку через границу до пяти – семи лет лишения свободы. На данный момент это от трех до пяти лет тюрьмы. За незаконное пересечение границы с целью уклонения от мобилизации предлагается ввести наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.
"Те же действия, совершенные повторно или группой лиц, наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет… Лицо, осуществившее пересечение государственной границы Украины с целью уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации,… освобождается от уголовной ответственности,… если вернулось на территорию Украины в течение шести месяцев с момента пересечения границы и добровольно заявила о факте совершения преступления", - говорится в тексте законопроекта.
Автомобиль скорой помощи в Херсоне - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
Украинцам стали отказывать в госпитализации без справки из военкомата
18 января, 17:32
Представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко 22 января сообщил, что ежедневно фиксируется до 50 попыток незаконно выехать из страны.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
На Украине завели около девяти тысяч дел за уклонение от мобилизации
4 января, 14:17
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала