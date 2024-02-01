https://ria.ru/20240201/ukraina-1924801071.html

Средства ЕС для Венгрии останутся замороженными, пишут СМИ

Средства ЕС для Венгрии останутся замороженными, пишут СМИ - РИА Новости, 01.02.2024

Средства ЕС для Венгрии останутся замороженными, пишут СМИ

Средства ЕС для Венгрии останутся замороженными, несмотря на согласование выделения Украине 50 миллиардов евро многолетней макрофинансовой помощи, передает... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T14:01

2024-02-01T14:01

2024-02-01T15:58

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виктор орбан

еврокомиссия

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Средства ЕС для Венгрии останутся замороженными, несмотря на согласование выделения Украине 50 миллиардов евро многолетней макрофинансовой помощи, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного европейского дипломата.Глава Евросовета Шарль Мишель в четверг сообщил, что все 27 лидеров ЕС на саммите в Брюсселе договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи."Средства ЕС для Венгрии останутся замороженными", - говорится в материале агентства.Дипломат заявил, что Венгрии пока лишь предстоит выполнить свои обязательства для получения средств.Дипломатический источник также отметил, что Евросоюз не обещал разморозить миллиарды евро для Венгрии в обмен на соглашение Будапешта о выделении помощи Украине.Венгрия блокировала большинство решений ЕС по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, 5 миллиардов из "Европейского фонда мира" на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы.Еврокомиссия в середине сентября 2022 года предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм обусловленности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Этот механизм, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции, был задействован впервые за два года своего существования. Впоследствии ЕК решила сохранить свое первоначальное предложение о приостановке 65% обязательств по выплате средств Венгрии из определенных общих фондов Евросоюза, хотя венгерский премьер Виктор Орбан заявлял, что Будапешт выполнил весь список требований Еврокомиссии, которые касались мер по борьбе с коррупцией, повышения прозрачности государственных закупок, укрепления независимости судебной системы.

https://ria.ru/20240201/es-1924803689.html

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в мире, венгрия, украина, евросоюз, шарль мишель, будапешт, виктор орбан, еврокомиссия, евросовет