https://ria.ru/20240201/ukraina-1924796872.html
Туск заявил, что ЕС убедил Орбана по вопросу финансирования Украины
Туск заявил, что ЕС убедил Орбана по вопросу финансирования Украины - РИА Новости, 01.02.2024
Туск заявил, что ЕС убедил Орбана по вопросу финансирования Украины
Лидерам стран ЕС удалось убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по вопросу финансирования Украины, сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T13:46
2024-02-01T13:46
2024-02-01T14:02
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ВАРШАВА, 1 фев – РИА Новости. Лидерам стран ЕС удалось убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по вопросу финансирования Украины, сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.Лидеры стран Европейского союза проводят в четверг в Брюсселе внеочередную встречу, на которой главным вопросом станет коррекция многолетнего бюджета сообщества с целью включить в него макрофинансовую помощь Украине на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро.В настоящее время Венгрия блокирует большинство решений ЕС по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, 5 миллиардов из "Европейского фонда мира" на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы."Хороший четверг. Виктора Орбана удалось "убедить", - написал Туск в своем аккаунте на платформе X.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Туск заявил, что ЕС убедил Орбана по вопросу финансирования Украины
Туск: Евросоюз сумел убедить Венгрию по вопросу финансирования Украины
ВАРШАВА, 1 фев – РИА Новости. Лидерам стран ЕС удалось убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по вопросу финансирования Украины, сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.
Лидеры стран Европейского союза проводят в четверг в Брюсселе
внеочередную встречу, на которой главным вопросом станет коррекция многолетнего бюджета сообщества с целью включить в него макрофинансовую помощь Украине на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро.
В настоящее время Венгрия блокирует большинство решений ЕС по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, 5 миллиардов из "Европейского фонда мира" на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы.
"Хороший четверг. Виктора Орбана удалось "убедить", - написал Туск в своем аккаунте на платформе X.
"Они за это поплатятся". Поддержка Украины обернулась серьезной проблемой