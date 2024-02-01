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Туск заявил, что ЕС убедил Орбана по вопросу финансирования Украины - РИА Новости, 01.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:46 01.02.2024 (обновлено: 14:02 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/ukraina-1924796872.html
Туск заявил, что ЕС убедил Орбана по вопросу финансирования Украины
Туск заявил, что ЕС убедил Орбана по вопросу финансирования Украины - РИА Новости, 01.02.2024
Туск заявил, что ЕС убедил Орбана по вопросу финансирования Украины
Лидерам стран ЕС удалось убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по вопросу финансирования Украины, сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T13:46
2024-02-01T14:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
евросоюз
польша
виктор орбан
дональд туск
венгрия
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ВАРШАВА, 1 фев – РИА Новости. Лидерам стран ЕС удалось убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по вопросу финансирования Украины, сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.Лидеры стран Европейского союза проводят в четверг в Брюсселе внеочередную встречу, на которой главным вопросом станет коррекция многолетнего бюджета сообщества с целью включить в него макрофинансовую помощь Украине на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро.В настоящее время Венгрия блокирует большинство решений ЕС по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, 5 миллиардов из "Европейского фонда мира" на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы."Хороший четверг. Виктора Орбана удалось "убедить", - написал Туск в своем аккаунте на платформе X.
https://ria.ru/20240131/ukraina-1924329988.html
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в мире, украина, евросоюз, польша, виктор орбан, дональд туск, венгрия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Евросоюз, Польша, Виктор Орбан, Дональд Туск, Венгрия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Туск заявил, что ЕС убедил Орбана по вопросу финансирования Украины

Туск: Евросоюз сумел убедить Венгрию по вопросу финансирования Украины

© AP Photo / Czarek SokolowskiПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
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ВАРШАВА, 1 фев – РИА Новости. Лидерам стран ЕС удалось убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по вопросу финансирования Украины, сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.
Лидеры стран Европейского союза проводят в четверг в Брюсселе внеочередную встречу, на которой главным вопросом станет коррекция многолетнего бюджета сообщества с целью включить в него макрофинансовую помощь Украине на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро.
В настоящее время Венгрия блокирует большинство решений ЕС по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, 5 миллиардов из "Европейского фонда мира" на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы.
"Хороший четверг. Виктора Орбана удалось "убедить", - написал Туск в своем аккаунте на платформе X.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвросоюзПольшаВиктор ОрбанДональд ТускВенгрияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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