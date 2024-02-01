https://ria.ru/20240201/ukraina-1924796872.html

Туск заявил, что ЕС убедил Орбана по вопросу финансирования Украины

Туск заявил, что ЕС убедил Орбана по вопросу финансирования Украины - РИА Новости, 01.02.2024

Туск заявил, что ЕС убедил Орбана по вопросу финансирования Украины

Лидерам стран ЕС удалось убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по вопросу финансирования Украины, сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск. РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T13:46

2024-02-01T13:46

2024-02-01T14:02

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ВАРШАВА, 1 фев – РИА Новости. Лидерам стран ЕС удалось убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по вопросу финансирования Украины, сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.Лидеры стран Европейского союза проводят в четверг в Брюсселе внеочередную встречу, на которой главным вопросом станет коррекция многолетнего бюджета сообщества с целью включить в него макрофинансовую помощь Украине на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро.В настоящее время Венгрия блокирует большинство решений ЕС по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, 5 миллиардов из "Европейского фонда мира" на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы."Хороший четверг. Виктора Орбана удалось "убедить", - написал Туск в своем аккаунте на платформе X.

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Кирилл Волков

в мире, украина, евросоюз, польша, виктор орбан, дональд туск, венгрия, ситуация в днр и лнр