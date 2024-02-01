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На Украине признали, что ВСУ атакуют Крым западными крылатыми ракетами - РИА Новости, 01.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:39 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/ukraina-1924793408.html
На Украине признали, что ВСУ атакуют Крым западными крылатыми ракетами
На Украине признали, что ВСУ атакуют Крым западными крылатыми ракетами - РИА Новости, 01.02.2024
На Украине признали, что ВСУ атакуют Крым западными крылатыми ракетами
Советник командования ВВС Украины Юрий Игнат признал в эфире всеукраинского телемарафона, что украинские войска пытаются атаковать Крым западными крылатыми... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T13:39
2024-02-01T13:39
специальная военная операция на украине
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республика крым
в мире
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Советник командования ВВС Украины Юрий Игнат признал в эфире всеукраинского телемарафона, что украинские войска пытаются атаковать Крым западными крылатыми ракетами. Накануне в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что российские системы ПВО отразили украинскую ракетную атаку на Крым, сбито 20 авиационных управляемых ракет. Их обломки упали на территорию войсковой части в районе населенного пункта Любимовка, повреждений авиатехники нет. "Наши пилоты тактической авиации очищают Крым... крылатыми ракетами, которые нам предоставили партнеры", - заявил Игнат. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью CNN отметил, что Киеву "никто не запрещает уничтожать цели оружием украинского производства" на территории России. По его словам, такой запрет ставился только в отношении техники и вооружений западного производства. Американские ракеты HIMARS и англо-французские Storm Shadow поставляются Украине в рамках западной военной помощи. Ракета Storm Shadow разработана совместно Францией и Великобританией (во Франции получила наименование SCALP и производится концерном MBDA). Великобритания объявила о передаче Киеву крылатых ракет Storm Shadow (дальность поражения от 250 до 560 километров, в зависимости от модификации) 11 мая 2023 года. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html
https://ria.ru/20240201/il76-1924784089.html
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украина, нато, республика крым, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, НАТО, Республика Крым, В мире
На Украине признали, что ВСУ атакуют Крым западными крылатыми ракетами

Советник ВВС Игнат: ВСУ пытаются атаковать Крым западными крылатыми ракетами

© РИА Новости / Владислав Сергиенко | Перейти в медиабанкДивизион российской зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" в Крыму
Дивизион российской зенитной ракетной системы С-400 Триумф в Крыму - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
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Дивизион российской зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" в Крыму. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Советник командования ВВС Украины Юрий Игнат признал в эфире всеукраинского телемарафона, что украинские войска пытаются атаковать Крым западными крылатыми ракетами.
Накануне в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что российские системы ПВО отразили украинскую ракетную атаку на Крым, сбито 20 авиационных управляемых ракет. Их обломки упали на территорию войсковой части в районе населенного пункта Любимовка, повреждений авиатехники нет.
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"Наши пилоты тактической авиации очищают Крым... крылатыми ракетами, которые нам предоставили партнеры", - заявил Игнат.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью CNN отметил, что Киеву "никто не запрещает уничтожать цели оружием украинского производства" на территории России. По его словам, такой запрет ставился только в отношении техники и вооружений западного производства.
Американские ракеты HIMARS и англо-французские Storm Shadow поставляются Украине в рамках западной военной помощи. Ракета Storm Shadow разработана совместно Францией и Великобританией (во Франции получила наименование SCALP и производится концерном MBDA). Великобритания объявила о передаче Киеву крылатых ракет Storm Shadow (дальность поражения от 250 до 560 километров, в зависимости от модификации) 11 мая 2023 года.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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