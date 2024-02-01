https://ria.ru/20240201/ukraina-1924789650.html

Премьер Ирландии заявил о возможности согласования помощи Киеву без Венгрии

Премьер Ирландии заявил о возможности согласования помощи Киеву без Венгрии - РИА Новости, 01.02.2024

Премьер Ирландии заявил о возможности согласования помощи Киеву без Венгрии

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил о возможности согласования механизма помощи Украине 26 странами-членами Евросоюза без Венгрии, если не удастся... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T13:30

2024-02-01T13:30

2024-02-01T13:31

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил о возможности согласования механизма помощи Украине 26 странами-членами Евросоюза без Венгрии, если не удастся "убедить" венгерского премьера Виктора Орбана. "Существует ряд вариантов. Есть возможность договоренности среди 26 стран-членов, однако тут есть значительные недостатки. Что бы ни случилось, это не станет для Украины обрывом, потому что мы сможем продолжить предоставлять ей кредиты в течение следующих двух месяцев. Но я не думаю, что это будет хорошим исходом", - заявил он по прибытии на саммит лидеров ЕС в Брюсселе, отвечая на вопрос о "следующем шаге" в случае неполучения согласия Будапешта. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии. Варадкар также высказался за то, чтобы Венгрия осталась в составе Евросоюза, и предостерег от лишения Будапешта права голоса в соответствии с Лиссабонским договором. "Надеюсь, что мы не дойдем до этого. Эта процедура очень сложная. Это процедура, которая отнимает право голоса у члена (ЕС), однако, если мы встанем на этот путь, это может занять от нескольких месяцев до года. Это не даст нам исход, который нам нужен сегодня", - заявил ирландский премьер. Лидеры стран ЕС на специальном саммите Евросоюза в Брюсселе в четверг обсуждают поправки в многолетний бюджет ЕС, которые включают 50 миллиардов евро для многолетнего финансирования Украины, а также военную помощь Киеву на ближайшие четыре года в размере еще 20 миллиардов. В настоящее время все эти решения блокирует Венгрия.

https://ria.ru/20240131/germaniya-1924595080.html

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Ольга Фомченкова

в мире, венгрия, украина, ирландия, лео варадкар, виктор орбан, евросоюз, еврокомиссия, вооруженные силы украины