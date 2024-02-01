https://ria.ru/20240201/ukraina-1924763148.html

Польша заявила, что ЕС не пойдет на компромиссы с Венгрией по Украине

Польша заявила, что ЕС не пойдет на компромиссы с Венгрией по Украине - РИА Новости, 01.02.2024

Польша заявила, что ЕС не пойдет на компромиссы с Венгрией по Украине

ЕС не будет искать компромиссов с Венгрией по вопросу Украины, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск, прибыв в Брюссель на внеочередную встречу РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T12:00

2024-02-01T12:00

2024-02-01T12:00

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ВАРШАВА, 1 фев – РИА Новости. ЕС не будет искать компромиссов с Венгрией по вопросу Украины, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск, прибыв в Брюссель на внеочередную встречу лидеров стран ЕС. Лидеры стран Европейского союза проведут в четверг в Брюсселе внеочередную встречу, на которой главным вопросом станет коррекция многолетнего бюджета сообщества с целью включить в него макрофинансовую помощь Украине на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро. В настоящее время Венгрия блокирует большинство решений ЕС по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, 5 миллиардов из "Европейского фонда мира" на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы. "Сегодня нам необходимо усиление нашей политики в отношении Украины, в отношении России. Я не в состоянии понять и согласиться с высокоэгоистичной игрой Виктора Обрбана. Однако пространства для компромисса нет. Мы не будем входить в компромиссы, если речь идет о наших ценностях и в вопросе Украины", - сказал Туск, выступление которого транслирует Польское телевидение. "Позиция Виктора Орбана создает угрозу нашей безопасности, и мы не можем с ней согласиться", - добавил он. Тем не менее, польский премьер уверен, что представители других стран ЕС смогут убедить Орбана исключительно силой аргументов. "Мы должны быть оптимистами по вопросу силы наших аргументов. Думаю, что другая сила не понадобится. Виктор Обрабн должен принять решение – хочет Венгрия быть частью нашего сообщества или нет. Это ясный случай – черно-белый. Мой инстинкт подсказывает мне, что мы найдем достаточно сильные документы, чтобы в конце дня наконец убедить и Виктора", - сказал он. Еврокомиссия в прошлом году предложила увеличить многолетний бюджет ЕС на период до 2027 года на сумму 66 миллиардов евро, включая 50 миллиардов (17 миллиардов в виде грантов и 33 миллиардов кредитов) на финпомощь Украине. Однако, как сообщал вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, начиная с 2024 года европейская помощь уже не будет безусловной, для получения финансирования ЕС Киев должен будет подготовить план реконструкции, включающий реформы и инвестиции. Общая сумма макрофинансовой помощи ЕС Украине на 2023 год составляла 18 миллиардов евро, помощь перечислялась ежемесячными платежами по 1,5 миллиарда. Эта помощь оказывалась Киеву вне зависимости от реформ и борьбы с коррупцией. Как сообщил журналистам накануне саммита высокопоставленный европейский источник, до последнего момента разногласия по вопросу о финансировании Украины сохранялись. Венгрия продолжала высказывать несогласие с предложенным пакетом помощи Киеву, остальные 26 стран сообщества продолжали настаивать на его немедленном утверждении. Настойчивость в ЕС объясняют поджимающими сроками: помощь Киеву, по утверждению Брюсселя, необходимо начать выделять не позднее марта. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что сделал Брюсселю встречное компромиссное предложение: Будапешт формально поддержит общее с остальными 26 странами ЕС решение о финансировании Украины на саммите 1 февраля, если будет гарантировано, что сумму и целесообразность помощи будут утверждать ежегодно единогласным голосованием. Однако в ЕС с таким предложением Венгрии не согласны и продолжают оказывать на Будапешт давление. В последние перед саммитом дни в европейских СМИ активно обсуждались варианты возможного "наказания" Венгрии за несговорчивость в вопросе поддержки Украины: от "саботажа" венгерской экономики до лишения ее права голоса в совете Евросоюза. Обсуждались также и альтернативные варианты решения на случай, если Орбан категорически не пойдет на уступки. По словам высокопоставленного источника в ЕС, в качестве альтернативы изучается создание некой структуры или фонда для Украины вне рамок многолетнего бюджета Евросоюза. При этом, как заявляла глава МИД председательствующей в настоящее время в совете ЕС Бельгии Аджа Лябиб, все альтернативные варианты для Украины будут обсуждаться только после 1 февраля в случае неудачи саммита. В Брюсселе настаивают, что лучшим решением все же будет договоренность 27 стран ЕС о корректировке европейского многолетнего бюджета, включающей "предсказуемую и согласованную" помощь Киеву на четыре предстоящих года.

https://ria.ru/20240130/ukraina-1924248349.html

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https://ria.ru/20240130/orban-1924373762.html

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Кирилл Волков

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