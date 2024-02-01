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Шольц призвал ЕС срочно обсудить увеличение военных поставок Украине - РИА Новости, 01.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:23 01.02.2024 (обновлено: 11:48 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/ukraina-1924753676.html
Шольц призвал ЕС срочно обсудить увеличение военных поставок Украине
Шольц призвал ЕС срочно обсудить увеличение военных поставок Украине - РИА Новости, 01.02.2024
Шольц призвал ЕС срочно обсудить увеличение военных поставок Украине
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что странам ЕС нужно срочно начать обсуждение увеличения поставок вооружений Украине, потому что запланированных на данный момент РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T11:23
2024-02-01T11:48
в мире
украина
евросоюз
специальная военная операция на украине
германия
олаф шольц
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что странам ЕС нужно срочно начать обсуждение увеличения поставок вооружений Украине, потому что запланированных на данный момент недостаточно."Мы будем активно заниматься вопросом, как нам дальше организовывать военную помощь Украине. На этот счет сегодня не будет принято каких-либо решений, однако обсуждение срочно должно начаться, потому что мы знаем, что того, что было запланировано до сегодняшнего дня, а именно военной помощи ото всех стран-членов (ЕС - ред.), недостаточно", - сказал Шольц перед началом саммита ЕС в Брюсселе. Он в очередной раз подчеркнул, что на Германию приходится значительная часть европейской помощи Украине и выразил удовлетворение возможностью обсудить вопросы увеличения поставок Киеву на полях саммита ЕС.Кроме того, канцлер ФРГ выразил уверенность, что все 27 стран-членов ЕС смогут согласовать пакет экономической помощи Украине на 50 миллиардов евро. "За последние дни и недели мы вели интенсивные дискуссии, и мое твердое убеждение: это должно быть возможным", - сказал Шольц. "Я приложу много усилий, чтобы обеспечить согласие 27 членов (ЕС - ред.)", - добавил он.Лидеры стран ЕС собрались на специальный саммит в Брюсселе, который будет посвящен согласованию военной и макрофинансовой помощи Украине. В настоящее время Венгрия блокирует большинство решений ЕС по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, 5 миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240106/dengi-1919867837.html
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в мире, украина, евросоюз, германия, олаф шольц, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Евросоюз, Специальная военная операция на Украине, Германия, Олаф Шольц, Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооруженные силы Украины
Шольц призвал ЕС срочно обсудить увеличение военных поставок Украине

Шольц: нужно срочно начать обсуждение увеличения военных поставок Украине

© AP Photo / Julia NikhinsonКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© AP Photo / Julia Nikhinson
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что странам ЕС нужно срочно начать обсуждение увеличения поставок вооружений Украине, потому что запланированных на данный момент недостаточно.
"Мы будем активно заниматься вопросом, как нам дальше организовывать военную помощь Украине. На этот счет сегодня не будет принято каких-либо решений, однако обсуждение срочно должно начаться, потому что мы знаем, что того, что было запланировано до сегодняшнего дня, а именно военной помощи ото всех стран-членов (ЕС - ред.), недостаточно", - сказал Шольц перед началом саммита ЕС в Брюсселе. Он в очередной раз подчеркнул, что на Германию приходится значительная часть европейской помощи Украине и выразил удовлетворение возможностью обсудить вопросы увеличения поставок Киеву на полях саммита ЕС.
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Кроме того, канцлер ФРГ выразил уверенность, что все 27 стран-членов ЕС смогут согласовать пакет экономической помощи Украине на 50 миллиардов евро. "За последние дни и недели мы вели интенсивные дискуссии, и мое твердое убеждение: это должно быть возможным", - сказал Шольц. "Я приложу много усилий, чтобы обеспечить согласие 27 членов (ЕС - ред.)", - добавил он.
Лидеры стран ЕС собрались на специальный саммит в Брюсселе, который будет посвящен согласованию военной и макрофинансовой помощи Украине. В настоящее время Венгрия блокирует большинство решений ЕС по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, 5 миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвросоюзГерманияОлаф ШольцСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы Украины
 
 
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