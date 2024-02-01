https://ria.ru/20240201/ukraina-1924750070.html

Тимошенко раскритиковала новый законопроект о мобилизации на Украине

Тимошенко раскритиковала новый законопроект о мобилизации на Украине - РИА Новости, 01.02.2024

Тимошенко раскритиковала новый законопроект о мобилизации на Украине

Глава украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что новый законопроект о мобилизации неприемлем, его принятие будет преступлением против Украины,... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T11:06

2024-02-01T11:06

2024-02-01T11:06

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Глава украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что новый законопроект о мобилизации неприемлем, его принятие будет преступлением против Украины, она обещает объединить общество против "этого возмутительного" документа. Накануне депутат Верховной рады Украины от партии "Европейская солидарность" Ирина Фриз заявила, что в новом законопроекте о мобилизации остались нарушения норм конституции. "Это катастрофа. Парламент нагло обманули, вновь внеся отклоненные Верховной радой драконовские нормы, причем где-то даже в еще более жесткой редакции. Закон содержит недопустимые антиконституционные требования и является неприемлемым! Принятие какого закона будет преступлением против государства Украина и неуважением к его гражданам", - написала Тимошенко на своей странице в соцсети Facebook*. Она заверила, что "Батькивщина" не будет голосовать за этот документ и сделает все возможное, "чтобы объединить общество в борьбе против этого возмутительного законопроекта". Новый законопроект о мобилизации, подготовленный кабмином, был внесен в Верховную раду 30 января. Украинские СМИ сообщили, что согласно новому проекту о правилах мобилизации военнообязанные на Украине должны будут явиться в военкоматы для уточнения собственных учетных данных в течение 60 дней. Кроме того, как сообщало украинское минобороны, проект не предполагает призыва инвалидов и оставляет без изменений право переезжать без разрешения военкомата. Согласно опубликованным ведомством данным, законопроект четко определяет срок службы мобилизованных во время действия военного положения, однако продолжительность срока не указывается.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20240201/shantazh-1924708734.html

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924484001.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, юлия тимошенко, верховная рада украины, партия "батькивщина", вооруженные силы украины