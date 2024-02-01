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Писториус вышел из себя в бундестаге после просьбы Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 01.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:39 01.02.2024 (обновлено: 12:19 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/ukraina-1924740635.html
Писториус вышел из себя в бундестаге после просьбы Украины, пишут СМИ
Писториус вышел из себя в бундестаге после просьбы Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 01.02.2024
Писториус вышел из себя в бундестаге после просьбы Украины, пишут СМИ
Министр обороны Германии Борис Писториус, выступая в бундестаге, раздраженно ответил на вопрос о передаче Украине ракет Taurus, сообщил N-TV."Министр заявил,... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T10:39
2024-02-01T12:19
специальная военная операция на украине
в мире
борис писториус
украина
германия
киев
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус, выступая в бундестаге, раздраженно ответил на вопрос о передаче Украине ракет Taurus, сообщил N-TV."Министр заявил, что он устал от продолжающихся в стране дебатов по их поставкам", — говорится в сюжете. По словам Писториуса, он больше не может слушать дискуссии по этому вопросу, так как считает, что Германия не обязана поставлять Украине все, что у нее есть, и должна сохранить за собой "кусочек свободы и ответственности" при принятии решений."Учитывая такое негативное отношение (к поставкам Taurus. — Прим. ред.), ожидания Киева, скорее всего, снизятся еще больше", — делает вывод N-TV. Главный спорный пункт по поводу Taurus — дальность действия этих ракет, составляющая 500 километров. До сих пор Германия принципиально не снабжала Киев оружием с подобными характеристиками. В германском экспертном сообществе обсуждалось, можно ли ракеты запрограммировать так, чтобы они не могли применяться для ударов по российской территории.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20240201/ukraina-1924728350.html
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в мире, борис писториус, украина, германия, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Борис Писториус, Украина, Германия, Киев
Писториус вышел из себя в бундестаге после просьбы Украины, пишут СМИ

N-TV: Писториус раздраженно ответил на вопрос о поставках ракет Taurus Украине

© AP Photo / Mindaugas KulbisМинистр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Министр обороны Германии Борис Писториус. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус, выступая в бундестаге, раздраженно ответил на вопрос о передаче Украине ракет Taurus, сообщил N-TV.

"Министр заявил, что он устал от продолжающихся в стране дебатов по их поставкам", — говорится в сюжете.
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По словам Писториуса, он больше не может слушать дискуссии по этому вопросу, так как считает, что Германия не обязана поставлять Украине все, что у нее есть, и должна сохранить за собой "кусочек свободы и ответственности" при принятии решений.

"Учитывая такое негативное отношение (к поставкам Taurus. — Прим. ред.), ожидания Киева, скорее всего, снизятся еще больше", — делает вывод N-TV.

Главный спорный пункт по поводу Taurus — дальность действия этих ракет, составляющая 500 километров. До сих пор Германия принципиально не снабжала Киев оружием с подобными характеристиками. В германском экспертном сообществе обсуждалось, можно ли ракеты запрограммировать так, чтобы они не могли применяться для ударов по российской территории.
Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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