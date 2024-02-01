Стало известно об ударе, который Запад готовит из-за ситуации с Залужным
Do Rzeczy: Запад может отсрочить вступление Украины в ЕС и НАТО из-за Залужного
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeГлавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Украина дает все больше поводов отсрочить ее вступление в ЕС и НАТО из-за коррупции и конфликтов гражданской власти с военным руководством, пишет Do Rzeczy.
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"Мы имеем дело с максимальной усталостью элит и населения западных стран от конфликта в Восточной Европе с момента его начала", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что каждые пару-тройку дней из Киева поступает очередная информация о новых скандалах.
"Появившаяся только что информация об увольнении президентом Украины главнокомандующего украинской армией, хотя и была опровергнута, свидетельствует о высоком накале политического конфликта в Киеве", — пишет Do Rzeczy.
Как подчеркивал ранее президент Чехии Петр Павел, усталость от конфликта на Украине проявляется не только у воюющих сторон, но и у всех стран, которые поддерживают Киев или Москву, она приведет к тому, что будет расти давление на окончание конфликта неким соглашением.
"Появившаяся только что информация об увольнении президентом Украины главнокомандующего украинской армией, хотя и была опровергнута, свидетельствует о высоком накале политического конфликта в Киеве", — пишет Do Rzeczy.
Как подчеркивал ранее президент Чехии Петр Павел, усталость от конфликта на Украине проявляется не только у воюющих сторон, но и у всех стран, которые поддерживают Киев или Москву, она приведет к тому, что будет расти давление на окончание конфликта неким соглашением.