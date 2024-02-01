https://ria.ru/20240201/ukraina-1924728350.html

Стало известно об ударе, который Запад готовит из-за ситуации с Залужным

Стало известно об ударе, который Запад готовит из-за ситуации с Залужным - РИА Новости, 01.02.2024

Стало известно об ударе, который Запад готовит из-за ситуации с Залужным

Украина дает все больше поводов отсрочить ее вступление в ЕС и НАТО из-за коррупции и конфликтов гражданской власти с военным руководством, пишет Do Rzeczy. РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T09:35

2024-02-01T09:35

2024-02-01T09:35

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Украина дает все больше поводов отсрочить ее вступление в ЕС и НАТО из-за коррупции и конфликтов гражданской власти с военным руководством, пишет Do Rzeczy."Мы имеем дело с максимальной усталостью элит и населения западных стран от конфликта в Восточной Европе с момента его начала", — говорится в публикации.В статье отмечается, что каждые пару-тройку дней из Киева поступает очередная информация о новых скандалах. "Появившаяся только что информация об увольнении президентом Украины главнокомандующего украинской армией, хотя и была опровергнута, свидетельствует о высоком накале политического конфликта в Киеве", — пишет Do Rzeczy. Как подчеркивал ранее президент Чехии Петр Павел, усталость от конфликта на Украине проявляется не только у воюющих сторон, но и у всех стран, которые поддерживают Киев или Москву, она приведет к тому, что будет расти давление на окончание конфликта неким соглашением.По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники обсуждали с Украиной возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, украина, евросоюз, нато