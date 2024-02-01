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Стало известно об ударе, который Запад готовит из-за ситуации с Залужным - РИА Новости, 01.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:35 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/ukraina-1924728350.html
Стало известно об ударе, который Запад готовит из-за ситуации с Залужным
Стало известно об ударе, который Запад готовит из-за ситуации с Залужным - РИА Новости, 01.02.2024
Стало известно об ударе, который Запад готовит из-за ситуации с Залужным
Украина дает все больше поводов отсрочить ее вступление в ЕС и НАТО из-за коррупции и конфликтов гражданской власти с военным руководством, пишет Do Rzeczy. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T09:35
2024-02-01T09:35
специальная военная операция на украине
в мире
украина
евросоюз
нато
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Украина дает все больше поводов отсрочить ее вступление в ЕС и НАТО из-за коррупции и конфликтов гражданской власти с военным руководством, пишет Do Rzeczy.&quot;Мы имеем дело с максимальной усталостью элит и населения западных стран от конфликта в Восточной Европе с момента его начала&quot;, — говорится в публикации.В статье отмечается, что каждые пару-тройку дней из Киева поступает очередная информация о новых скандалах. "Появившаяся только что информация об увольнении президентом Украины главнокомандующего украинской армией, хотя и была опровергнута, свидетельствует о высоком накале политического конфликта в Киеве", — пишет Do Rzeczy. Как подчеркивал ранее президент Чехии Петр Павел, усталость от конфликта на Украине проявляется не только у воюющих сторон, но и у всех стран, которые поддерживают Киев или Москву, она приведет к тому, что будет расти давление на окончание конфликта неким соглашением.По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники обсуждали с Украиной возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240131/ukraina-1924395720.html
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в мире, украина, евросоюз, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Евросоюз, НАТО
Стало известно об ударе, который Запад готовит из-за ситуации с Залужным

Do Rzeczy: Запад может отсрочить вступление Украины в ЕС и НАТО из-за Залужного

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeГлавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Украина дает все больше поводов отсрочить ее вступление в ЕС и НАТО из-за коррупции и конфликтов гражданской власти с военным руководством, пишет Do Rzeczy.
«

"Мы имеем дело с максимальной усталостью элит и населения западных стран от конфликта в Восточной Европе с момента его начала", — говорится в публикации.

В статье отмечается, что каждые пару-тройку дней из Киева поступает очередная информация о новых скандалах.

"Появившаяся только что информация об увольнении президентом Украины главнокомандующего украинской армией, хотя и была опровергнута, свидетельствует о высоком накале политического конфликта в Киеве", — пишет Do Rzeczy.

Как подчеркивал ранее президент Чехии Петр Павел, усталость от конфликта на Украине проявляется не только у воюющих сторон, но и у всех стран, которые поддерживают Киев или Москву, она приведет к тому, что будет расти давление на окончание конфликта неким соглашением.
По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники обсуждали с Украиной возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Вчера, 08:00
 
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