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В США раскрыли, когда Зеленский отправит Залужного в отставку
В США раскрыли, когда Зеленский отправит Залужного в отставку - РИА Новости, 01.02.2024
В США раскрыли, когда Зеленский отправит Залужного в отставку
Президент Украины Владимир Зеленский уволит главкома ВСУ Валерия Залужного в ближайшее время, сообщил CNN со ссылкой на источники. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T08:38
2024-02-01T08:38
2024-02-01T11:59
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уволит главкома ВСУ Валерия Залужного в ближайшее время, сообщил CNN со ссылкой на источники."К концу недели ожидается президентский указ", — сказали собеседники телеанала.По словам одного из высокопоставленных украинских военачальников, в качестве возможного преемника главкома рассматривается Александр Сырский, который сейчас командует Сухопутными войсками.На этой неделе некоторые украинские СМИ и политики писали, что Зеленский отправил Залужного в отставку. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров опроверг эти сообщения. Сам Зеленский в обращении к украинцам никак об этом не упомянул.По информации британской газеты Financial Times, 29 января Зеленский встречался с Залужным и предложил ему после отставки только позицию советника властей. Журнал Economist, в свою очередь, утверждал, что генералу предлагали пост секретаря СНБО, но он отказался. Economist писал также, что на должность главкома прочили начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, но и тот "отказался в последний момент".
https://ria.ru/20240201/zeleskiy-1924711618.html
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в мире, украина, валерий залужный, владимир зеленский, кирилл буданов, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Украина, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Кирилл Буданов, Вооруженные силы Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины
В США раскрыли, когда Зеленский отправит Залужного в отставку
CNN: президент Украины Зеленский уволит главкома ВСУ Залужного к концу недели
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский уволит главкома ВСУ Валерия Залужного в ближайшее время, сообщил CNN
со ссылкой на источники.
"К концу недели ожидается президентский указ", — сказали собеседники телеанала.
СМИ: офис Зеленского боится политического противостояния с Залужным
По словам одного из высокопоставленных украинских военачальников, в качестве возможного преемника главкома рассматривается Александр Сырский, который сейчас командует Сухопутными войсками.
На этой неделе некоторые украинские СМИ и политики писали, что Зеленский отправил Залужного в отставку. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров опроверг эти сообщения. Сам Зеленский в обращении к украинцам никак об этом не упомянул.
По информации британской газеты Financial Times, 29 января Зеленский встречался с Залужным и предложил ему после отставки только позицию советника властей. Журнал Economist, в свою очередь, утверждал, что генералу предлагали пост секретаря СНБО, но он отказался. Economist писал также, что на должность главкома прочили начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, но и тот "отказался в последний момент".
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