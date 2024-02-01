https://ria.ru/20240201/ukraina-1924720027.html

В США раскрыли, когда Зеленский отправит Залужного в отставку

В США раскрыли, когда Зеленский отправит Залужного в отставку - РИА Новости, 01.02.2024

В США раскрыли, когда Зеленский отправит Залужного в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский уволит главкома ВСУ Валерия Залужного в ближайшее время, сообщил CNN со ссылкой на источники. РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T08:38

2024-02-01T08:38

2024-02-01T11:59

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уволит главкома ВСУ Валерия Залужного в ближайшее время, сообщил CNN со ссылкой на источники."К концу недели ожидается президентский указ", — сказали собеседники телеанала.По словам одного из высокопоставленных украинских военачальников, в качестве возможного преемника главкома рассматривается Александр Сырский, который сейчас командует Сухопутными войсками.На этой неделе некоторые украинские СМИ и политики писали, что Зеленский отправил Залужного в отставку. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров опроверг эти сообщения. Сам Зеленский в обращении к украинцам никак об этом не упомянул.По информации британской газеты Financial Times, 29 января Зеленский встречался с Залужным и предложил ему после отставки только позицию советника властей. Журнал Economist, в свою очередь, утверждал, что генералу предлагали пост секретаря СНБО, но он отказался. Economist писал также, что на должность главкома прочили начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, но и тот "отказался в последний момент".

https://ria.ru/20240201/zeleskiy-1924711618.html

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в мире, украина, валерий залужный, владимир зеленский, кирилл буданов, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины