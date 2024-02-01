https://ria.ru/20240201/ukraina-1924706303.html

Киев "кормит" своих солдат придуманными победами, заявил Сальдо

Киев "кормит" своих солдат придуманными победами, заявил Сальдо - РИА Новости, 01.02.2024

Киев "кормит" своих солдат придуманными победами, заявил Сальдо

Киевский режим вводит в заблуждение своих военных, находящихся на фронте - из-за недостатка информации они верят в "победы" Украины на других направлениях,... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T04:04

2024-02-01T04:04

2024-02-01T04:04

специальная военная операция на украине

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херсонская область

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Киевский режим вводит в заблуждение своих военных, находящихся на фронте - из-за недостатка информации они верят в "победы" Украины на других направлениях, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "На сегодняшний день (на Украине - ред.) те, кто заинтересован в невежестве людей, они делают невежд из украинских военных - ведь они не знают, что происходит, они не знают реального положения дел. Им рассказывают, что все хорошо, им рассказывают, что мы побеждаем на других фронтах, у нас полно вооружения, весь мир с нами", - заявил Сальдо. По его словам, у украинских военных просто нет другой информации о реальном положении дел на фронте. "Они начинают верить", - рассказал собеседник агентства. "Чем больше мы будем одерживать победы на информационном фронте, тем быстрее люди там начнут осознавать, что оружие им надо повернуть совершенно в другую сторону… - против истинных виновников происходящего", - заключил Сальдо.

https://ria.ru/20240201/zagradotryady-1924704401.html

украина

киев

херсонская область

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украина, киев, херсонская область , владимир сальдо, в мире