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Как Европа помогает Украине - РИА Новости, 01.02.2024
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13:44 01.02.2024 (обновлено: 16:53 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/ukraina-1924425562.html
Как Европа помогает Украине
Как Европа помогает Украине - РИА Новости, 01.02.2024
Как Европа помогает Украине
Европейский союз согласовал на саммите в Брюсселе выделение Украине 50 миллиардов евро. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T13:44
2024-02-01T16:53
инфографика
украина
евросоюз
военная помощь
финансирование
европа
германия
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Европейский союз согласовал на саммите в Брюсселе выделение Украине 50 миллиардов евро. По информации СМИ, участники саммита договорились ежегодно обсуждать выделение Киеву денег и в случае необходимости пересмотреть помощь через два года.Согласно данным Кильского института мировой экономики (Германия), ранее Киев получил от правительств европейских стран и ЕС более 143 миллиардов. Большая часть этих денег (61 процент) пошла на финансовую помощь — субсидии, кредиты, гарантии отдельных государств и международных организаций. Около 32 процентов было потрачено на военную технику, боеприпасы, обучение солдат и прочие армейские нужды.Вклад европейских стран в поддержку Украины неодинаков. Больше всего средств ей перевели Германия, Норвегия, Польша, Нидерланды и Дания, меньше всего — Румыния, Ирландия, Словения, Венгрия и Исландия. Главный донор Киева — Берлин — в основном оказывал военную помощь (17 из 21 миллиарда евро). Занимающая вторую строчку Норвегия половину суммы (3,5 миллиарда) направила на экономические цели, еще половину (3,6) — на потребности ВСУ. Смотрите в инфографике Ria.ru, как распределились средства, переданные другими крупнейшими спонсорами.
украина
европа
германия
норвегия
польша
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украина, евросоюз, военная помощь, финансирование, инфографика, европа, германия, норвегия, польша, нидерланды, дания, кредиты, субсидии
Инфографика, Украина, Евросоюз, Военная помощь, Финансирование, Европа, Германия, Норвегия, Польша, Нидерланды, Дания, Кредиты, Субсидии
Инфографика
Как Европа помогает Украине

Лидеры ЕС согласовали выделение Украине €50 млрд помощи на несколько лет

Читать ria.ru в
Как Европа помогает УкраинеКак Европа помогает Украине
Европейский союз согласовал на саммите в Брюсселе выделение Украине 50 миллиардов евро.
По информации СМИ, участники саммита договорились ежегодно обсуждать выделение Киеву денег и в случае необходимости пересмотреть помощь через два года.
Согласно данным Кильского института мировой экономики (Германия), ранее Киев получил от правительств европейских стран и ЕС более 143 миллиардов. Большая часть этих денег (61 процент) пошла на финансовую помощь — субсидии, кредиты, гарантии отдельных государств и международных организаций. Около 32 процентов было потрачено на военную технику, боеприпасы, обучение солдат и прочие армейские нужды.
Вклад европейских стран в поддержку Украины неодинаков. Больше всего средств ей перевели Германия, Норвегия, Польша, Нидерланды и Дания, меньше всего — Румыния, Ирландия, Словения, Венгрия и Исландия. Главный донор Киева — Берлин — в основном оказывал военную помощь (17 из 21 миллиарда евро). Занимающая вторую строчку Норвегия половину суммы (3,5 миллиарда) направила на экономические цели, еще половину (3,6) — на потребности ВСУ. Смотрите в инфографике Ria.ru, как распределились средства, переданные другими крупнейшими спонсорами.
 
ИнфографикаУкраинаЕвросоюзВоенная помощьФинансированиеЕвропаГерманияНорвегияПольшаНидерландыДанияКредитыСубсидии
 
 
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