https://ria.ru/20240201/ukraina-1924425562.html

Как Европа помогает Украине

Как Европа помогает Украине - РИА Новости, 01.02.2024

Как Европа помогает Украине

Европейский союз согласовал на саммите в Брюсселе выделение Украине 50 миллиардов евро. РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T13:44

2024-02-01T13:44

2024-02-01T16:53

инфографика

украина

евросоюз

военная помощь

финансирование

европа

германия

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Европейский союз согласовал на саммите в Брюсселе выделение Украине 50 миллиардов евро. По информации СМИ, участники саммита договорились ежегодно обсуждать выделение Киеву денег и в случае необходимости пересмотреть помощь через два года.Согласно данным Кильского института мировой экономики (Германия), ранее Киев получил от правительств европейских стран и ЕС более 143 миллиардов. Большая часть этих денег (61 процент) пошла на финансовую помощь — субсидии, кредиты, гарантии отдельных государств и международных организаций. Около 32 процентов было потрачено на военную технику, боеприпасы, обучение солдат и прочие армейские нужды.Вклад европейских стран в поддержку Украины неодинаков. Больше всего средств ей перевели Германия, Норвегия, Польша, Нидерланды и Дания, меньше всего — Румыния, Ирландия, Словения, Венгрия и Исландия. Главный донор Киева — Берлин — в основном оказывал военную помощь (17 из 21 миллиарда евро). Занимающая вторую строчку Норвегия половину суммы (3,5 миллиарда) направила на экономические цели, еще половину (3,6) — на потребности ВСУ. Смотрите в инфографике Ria.ru, как распределились средства, переданные другими крупнейшими спонсорами.

украина

европа

германия

норвегия

польша

нидерланды

дания

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