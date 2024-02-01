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Как Европа помогает Украине
Как Европа помогает Украине - РИА Новости, 01.02.2024
Как Европа помогает Украине
Европейский союз согласовал на саммите в Брюсселе выделение Украине 50 миллиардов евро. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T13:44
2024-02-01T13:44
2024-02-01T16:53
инфографика
украина
евросоюз
военная помощь
финансирование
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Европейский союз согласовал на саммите в Брюсселе выделение Украине 50 миллиардов евро. По информации СМИ, участники саммита договорились ежегодно обсуждать выделение Киеву денег и в случае необходимости пересмотреть помощь через два года.Согласно данным Кильского института мировой экономики (Германия), ранее Киев получил от правительств европейских стран и ЕС более 143 миллиардов. Большая часть этих денег (61 процент) пошла на финансовую помощь — субсидии, кредиты, гарантии отдельных государств и международных организаций. Около 32 процентов было потрачено на военную технику, боеприпасы, обучение солдат и прочие армейские нужды.Вклад европейских стран в поддержку Украины неодинаков. Больше всего средств ей перевели Германия, Норвегия, Польша, Нидерланды и Дания, меньше всего — Румыния, Ирландия, Словения, Венгрия и Исландия. Главный донор Киева — Берлин — в основном оказывал военную помощь (17 из 21 миллиарда евро). Занимающая вторую строчку Норвегия половину суммы (3,5 миллиарда) направила на экономические цели, еще половину (3,6) — на потребности ВСУ. Смотрите в инфографике Ria.ru, как распределились средства, переданные другими крупнейшими спонсорами.
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Инфографика, Украина, Евросоюз, Военная помощь, Финансирование, Европа, Германия, Норвегия, Польша, Нидерланды, Дания, Кредиты, Субсидии
Как Европа помогает Украине
Лидеры ЕС согласовали выделение Украине €50 млрд помощи на несколько лет
Европейский союз согласовал на саммите
в Брюсселе выделение Украине 50 миллиардов евро.
По информации СМИ, участники саммита договорились ежегодно обсуждать выделение Киеву денег и в случае необходимости пересмотреть помощь через два года.
Согласно данным Кильского института мировой экономики (Германия), ранее Киев получил от правительств европейских стран и ЕС более 143 миллиардов. Большая часть этих денег (61 процент) пошла на финансовую помощь — субсидии, кредиты, гарантии отдельных государств и международных организаций. Около 32 процентов было потрачено на военную технику, боеприпасы, обучение солдат и прочие армейские нужды.
Вклад европейских стран в поддержку Украины неодинаков. Больше всего средств ей перевели Германия, Норвегия, Польша, Нидерланды и Дания, меньше всего — Румыния, Ирландия, Словения, Венгрия и Исландия. Главный донор Киева — Берлин — в основном оказывал военную помощь (17 из 21 миллиарда евро). Занимающая вторую строчку Норвегия половину суммы (3,5 миллиарда) направила на экономические цели, еще половину (3,6) — на потребности ВСУ. Смотрите в инфографике Ria.ru, как распределились средства, переданные другими крупнейшими спонсорами.