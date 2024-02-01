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Гаврилов назвал цель учений НАТО Steadfast Defender
Гаврилов назвал цель учений НАТО Steadfast Defender - РИА Новости, 01.02.2024
Гаврилов назвал цель учений НАТО Steadfast Defender
Учения НАТО Steadfast Defender нацелены не на защиту, а на прощупывание почвы для возможных провокаций в отношении РФ, заявил глава делегации РФ на переговорах... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T10:59
2024-02-01T10:59
2024-02-01T11:13
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Учения НАТО Steadfast Defender нацелены не на защиту, а на прощупывание почвы для возможных провокаций в отношении РФ, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала "Россия 24"."Эти учения натовские собрали 90 тысяч солдат, офицеров, технику. Переброска техники идет на восточном направлении, то есть имитирует защиту так называемую Сувалкского коридора (который соединяет Польшу и Литву - ред.). Мы охарактеризовали это как совершенно очевидную провокацию, как затачивание альянса не на защиту, а фактически на прощупывание почвы для возможных провокационных действий в отношении РФ", - заявил Гаврилов.Ранее главком объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи сообщил, что альянс проведет "крупнейшие за последние десятилетия" многомесячные учения Steadfast Defender-2024. В маневрах будут задействованы около 50 боевых кораблей, 80 самолетов и 1,1 тысячи единиц наземной военной техники, в том числе 133 танка и порядка 90 тысяч военнослужащих. Места проведения учений включают страны Балтии, Польшу и Германию.
https://ria.ru/20240131/nato-1924563978.html
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нато, константин гаврилов, россия, в мире
НАТО, Константин Гаврилов, Россия, В мире
Гаврилов назвал цель учений НАТО Steadfast Defender
Гаврилов: учения НАТО нацелены на прощупывание почвы для провокаций против РФ