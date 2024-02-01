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Япония и США проводят военные морские учения к югу от Окинавы

Япония и США проводят военные морские учения к югу от Окинавы - РИА Новости, 01.02.2024

Япония и США проводят военные морские учения к югу от Окинавы

Морские силы самообороны Японии и ВМС США проводят совместные учения к югу от Окинавы: от американской стороны принимают участие авианосцы USS Carl Vinson и USS РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T07:11

2024-02-01T07:11

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япония

окинава

тихий океан

военно-морские силы сша

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ТОКИО, 1 фев – РИА Новости. Морские силы самообороны Японии и ВМС США проводят совместные учения к югу от Окинавы: от американской стороны принимают участие авианосцы USS Carl Vinson и USS Theodore Roosevelt, а от японской – эсминец "Исэ". Согласно пресс-релизу командования, учения проводятся в период с 29 января по 1 февраля и "направлены на повышение тактических навыков и оперативной совместимости морских сил самообороны Японии и ВМС США". В учениях также задействованы американские ракетные крейсеры USS Lake Erie, USS Princeton, а также эскадренные миноносцы ВМС США. Ранее издание Nikkei Asia сообщило, что ВМС США разместили три из 11 своих авианосцев в западной части Тихого океана с целью сдерживания Китая и КНДР.

https://ria.ru/20240201/ssha-1924710373.html

япония

окинава

тихий океан

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япония, окинава, тихий океан, военно-морские силы сша, в мире