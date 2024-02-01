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Япония и США проводят военные морские учения к югу от Окинавы
Япония и США проводят военные морские учения к югу от Окинавы - РИА Новости, 01.02.2024
Япония и США проводят военные морские учения к югу от Окинавы
Морские силы самообороны Японии и ВМС США проводят совместные учения к югу от Окинавы: от американской стороны принимают участие авианосцы USS Carl Vinson и USS РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T07:11
2024-02-01T07:11
2024-02-01T07:11
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ТОКИО, 1 фев – РИА Новости. Морские силы самообороны Японии и ВМС США проводят совместные учения к югу от Окинавы: от американской стороны принимают участие авианосцы USS Carl Vinson и USS Theodore Roosevelt, а от японской – эсминец "Исэ". Согласно пресс-релизу командования, учения проводятся в период с 29 января по 1 февраля и "направлены на повышение тактических навыков и оперативной совместимости морских сил самообороны Японии и ВМС США". В учениях также задействованы американские ракетные крейсеры USS Lake Erie, USS Princeton, а также эскадренные миноносцы ВМС США. Ранее издание Nikkei Asia сообщило, что ВМС США разместили три из 11 своих авианосцев в западной части Тихого океана с целью сдерживания Китая и КНДР.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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япония, окинава, тихий океан, военно-морские силы сша, в мире
Япония, Окинава, Тихий океан, Военно-морские силы США, В мире
Япония и США проводят военные морские учения к югу от Окинавы
Япония и США проводят морские учения с участием двух американских авианосцев
ТОКИО, 1 фев – РИА Новости. Морские силы самообороны Японии и ВМС США проводят совместные учения к югу от Окинавы: от американской стороны принимают участие авианосцы USS Carl Vinson и USS Theodore Roosevelt, а от японской – эсминец "Исэ".
Согласно пресс-релизу командования, учения проводятся в период с 29 января по 1 февраля и "направлены на повышение тактических навыков и оперативной совместимости морских сил самообороны Японии и ВМС США".
В учениях также задействованы американские ракетные крейсеры USS Lake Erie, USS Princeton, а также эскадренные миноносцы ВМС США.
Ранее издание Nikkei Asia сообщило, что ВМС США разместили три из 11 своих авианосцев в западной части Тихого океана
с целью сдерживания Китая
и КНДР.
США разместили на западе Тихого океана 3 из 11 своих авианосцев, пишут СМИ