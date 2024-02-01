https://ria.ru/20240201/uchebniki-1924879453.html

Грызлов: РФ и Белоруссия договорились о единых учебниках истории

Грызлов: РФ и Белоруссия договорились о единых учебниках истории - РИА Новости, 01.02.2024

Грызлов: РФ и Белоруссия договорились о единых учебниках истории

Россия и Белоруссия договорились, что школьники и студенты двух стран будут учиться по единым учебникам истории, сообщил в четверг председатель высшего совета... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T18:03

2024-02-01T18:03

2024-02-01T18:03

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

россия

борис грызлов

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Россия и Белоруссия договорились, что школьники и студенты двух стран будут учиться по единым учебникам истории, сообщил в четверг председатель высшего совета партии "Единая Россия", посол России в Минске Борис Грызлов. "Мы договорились о том, что у нас будут единые учебники по истории, как для школ, так и для вузов. Эта тема очень важна, так как до сих пор есть разночтения в понимании очень важных событий в истории и СССР, и Российской империи. Сейчас мы договорились о том, что мы будем эти события рассматривать с единой точки зрения", - сказал Грызлов на заседании программной комиссии ЕР по подведению итогов реализации народной программы за 2023 год. По его словам, в рамках раздела народной программы культуры, истории и традиции буквально на прошлой неделе состоялось очень важное событие, касающееся подписания документов о создании российско-белорусской комиссии по истории. "Две составляющие: это наша российская межведомственная комиссия по историческому просвещению, которую возглавляет помощник президента (Владимир - ред.) Мединский и республиканский совет по исторической политике, которую возглавляет руководитель администрации президента республики Беларусь (Игорь Сергеенко - ред.)", - отметил он.

https://ria.ru/20240129/memorandum-1924195968.html

белоруссия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

белоруссия, россия, борис грызлов