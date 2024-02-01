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Грызлов: РФ и Белоруссия договорились о единых учебниках истории - РИА Новости, 01.02.2024
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18:03 01.02.2024
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Грызлов: РФ и Белоруссия договорились о единых учебниках истории
Грызлов: РФ и Белоруссия договорились о единых учебниках истории - РИА Новости, 01.02.2024
Грызлов: РФ и Белоруссия договорились о единых учебниках истории
Россия и Белоруссия договорились, что школьники и студенты двух стран будут учиться по единым учебникам истории, сообщил в четверг председатель высшего совета... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T18:03
2024-02-01T18:03
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
россия
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Россия и Белоруссия договорились, что школьники и студенты двух стран будут учиться по единым учебникам истории, сообщил в четверг председатель высшего совета партии "Единая Россия", посол России в Минске Борис Грызлов. "Мы договорились о том, что у нас будут единые учебники по истории, как для школ, так и для вузов. Эта тема очень важна, так как до сих пор есть разночтения в понимании очень важных событий в истории и СССР, и Российской империи. Сейчас мы договорились о том, что мы будем эти события рассматривать с единой точки зрения", - сказал Грызлов на заседании программной комиссии ЕР по подведению итогов реализации народной программы за 2023 год. По его словам, в рамках раздела народной программы культуры, истории и традиции буквально на прошлой неделе состоялось очень важное событие, касающееся подписания документов о создании российско-белорусской комиссии по истории. "Две составляющие: это наша российская межведомственная комиссия по историческому просвещению, которую возглавляет помощник президента (Владимир - ред.) Мединский и республиканский совет по исторической политике, которую возглавляет руководитель администрации президента республики Беларусь (Игорь Сергеенко - ред.)", - отметил он.
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белоруссия, россия, борис грызлов
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Россия, Борис Грызлов

Грызлов: РФ и Белоруссия договорились о единых учебниках истории

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Борис Грызлов
Чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Борис Грызлов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Россия и Белоруссия договорились, что школьники и студенты двух стран будут учиться по единым учебникам истории, сообщил в четверг председатель высшего совета партии "Единая Россия", посол России в Минске Борис Грызлов.
"Мы договорились о том, что у нас будут единые учебники по истории, как для школ, так и для вузов. Эта тема очень важна, так как до сих пор есть разночтения в понимании очень важных событий в истории и СССР, и Российской империи. Сейчас мы договорились о том, что мы будем эти события рассматривать с единой точки зрения", - сказал Грызлов на заседании программной комиссии ЕР по подведению итогов реализации народной программы за 2023 год.
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По его словам, в рамках раздела народной программы культуры, истории и традиции буквально на прошлой неделе состоялось очень важное событие, касающееся подписания документов о создании российско-белорусской комиссии по истории.
"Две составляющие: это наша российская межведомственная комиссия по историческому просвещению, которую возглавляет помощник президента (Владимир - ред.) Мединский и республиканский совет по исторической политике, которую возглавляет руководитель администрации президента республики Беларусь (Игорь Сергеенко - ред.)", - отметил он.
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииБелоруссияРоссияБорис Грызлов
 
 
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