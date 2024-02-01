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Тюменская область запускает новую программу расселения аварийных домов - РИА Новости, 01.02.2024
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Тюменская область
 
20:15 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/tyumen-1924901550.html
Тюменская область запускает новую программу расселения аварийных домов
Тюменская область запускает новую программу расселения аварийных домов - РИА Новости, 01.02.2024
Тюменская область запускает новую программу расселения аварийных домов
В Тюменской области подготовили программу расселения домов, признанных аварийными до 2022 года, часть ее будет реализована за счет внебюджетного финансирования, РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T20:15
2024-02-01T20:15
тюменская область
тюменская область
тюмень
тюменский район
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 1 фев – РИА Новости. В Тюменской области подготовили программу расселения домов, признанных аварийными до 2022 года, часть ее будет реализована за счет внебюджетного финансирования, сообщил губернатор Александр Моор на встрече с журналистами. Тюменская область в 2023 году на два года раньше срока завершила программу по расселению аварийных домов, выявленных до 2017 года, и приступает к реализации нового пятилетнего плана. "Следующий этап – дома, признанные аварийными с 2017 по 2022 год. Это почти 100 тысяч квадратных метров, почти 40 процентов из них – Тюмень и Тюменский район. Это более 10 миллиардов рублей. Чтобы снизить затраты бюджета, мы поставили себе задачу – все аварийные дома Тюмени расселить с привлечением средств инвесторов, то есть используя механизм комплексного развития территории", – рассказал Моор. Губернатор отметил, что основной объем аварийного фонда в Тюмени раскладывается на несколько проектов комплексного развития территорий. В Тюменском районе есть несколько вариантов использования также механизмов КРТ, но не в таком масштабе, так как не вся территория района привлекательна для жилищного строительства. В других муниципалитетах дома планируется расселят за счет бюджетных средств. "В бюджете на 2024 год уже 500 миллионов предусмотрено на программу, по ходу исполнения бюджета будем деньги добавлять. Федеральной программы пока нет, ... когда она появится – добавим федеральные возможности в нашу программу", – отметил Моор. Ранее информцентр правительства региона сообщал, что по программе расселения аварийных домов, выявленных до 2017 года, в области расселено 145 тысяч квадратных метров жилья, новые квартиры получили более 9 тысяч человек.
https://ria.ru/20240129/obekt-1924175672.html
https://ria.ru/20240123/natsproekty-1922881883.html
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тюменская область, тюмень, тюменский район, александр моор
Тюменская область, Тюменская область, Тюмень, Тюменский район, Александр Моор

Тюменская область запускает новую программу расселения аварийных домов

© Пивоваров Игорь Николаевич (ygorok1)Вид Тюмени
Вид Тюмени
© Пивоваров Игорь Николаевич (ygorok1)
Вид Тюмени. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 1 фев – РИА Новости. В Тюменской области подготовили программу расселения домов, признанных аварийными до 2022 года, часть ее будет реализована за счет внебюджетного финансирования, сообщил губернатор Александр Моор на встрече с журналистами.
Тюменская область в 2023 году на два года раньше срока завершила программу по расселению аварийных домов, выявленных до 2017 года, и приступает к реализации нового пятилетнего плана.
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"Следующий этап – дома, признанные аварийными с 2017 по 2022 год. Это почти 100 тысяч квадратных метров, почти 40 процентов из них – Тюмень и Тюменский район. Это более 10 миллиардов рублей. Чтобы снизить затраты бюджета, мы поставили себе задачу – все аварийные дома Тюмени расселить с привлечением средств инвесторов, то есть используя механизм комплексного развития территории", – рассказал Моор.
Губернатор отметил, что основной объем аварийного фонда в Тюмени раскладывается на несколько проектов комплексного развития территорий. В Тюменском районе есть несколько вариантов использования также механизмов КРТ, но не в таком масштабе, так как не вся территория района привлекательна для жилищного строительства. В других муниципалитетах дома планируется расселят за счет бюджетных средств.
"В бюджете на 2024 год уже 500 миллионов предусмотрено на программу, по ходу исполнения бюджета будем деньги добавлять. Федеральной программы пока нет, ... когда она появится – добавим федеральные возможности в нашу программу", – отметил Моор.
Ранее информцентр правительства региона сообщал, что по программе расселения аварийных домов, выявленных до 2017 года, в области расселено 145 тысяч квадратных метров жилья, новые квартиры получили более 9 тысяч человек.
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Тюменская областьТюменская областьТюменьТюменский районАлександр Моор
 
 
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