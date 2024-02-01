https://ria.ru/20240201/tyumen-1924901550.html

Тюменская область запускает новую программу расселения аварийных домов

Тюменская область запускает новую программу расселения аварийных домов - РИА Новости, 01.02.2024

Тюменская область запускает новую программу расселения аварийных домов

В Тюменской области подготовили программу расселения домов, признанных аварийными до 2022 года, часть ее будет реализована за счет внебюджетного финансирования, РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T20:15

2024-02-01T20:15

2024-02-01T20:15

тюменская область

тюменская область

тюмень

тюменский район

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 1 фев – РИА Новости. В Тюменской области подготовили программу расселения домов, признанных аварийными до 2022 года, часть ее будет реализована за счет внебюджетного финансирования, сообщил губернатор Александр Моор на встрече с журналистами. Тюменская область в 2023 году на два года раньше срока завершила программу по расселению аварийных домов, выявленных до 2017 года, и приступает к реализации нового пятилетнего плана. "Следующий этап – дома, признанные аварийными с 2017 по 2022 год. Это почти 100 тысяч квадратных метров, почти 40 процентов из них – Тюмень и Тюменский район. Это более 10 миллиардов рублей. Чтобы снизить затраты бюджета, мы поставили себе задачу – все аварийные дома Тюмени расселить с привлечением средств инвесторов, то есть используя механизм комплексного развития территории", – рассказал Моор. Губернатор отметил, что основной объем аварийного фонда в Тюмени раскладывается на несколько проектов комплексного развития территорий. В Тюменском районе есть несколько вариантов использования также механизмов КРТ, но не в таком масштабе, так как не вся территория района привлекательна для жилищного строительства. В других муниципалитетах дома планируется расселят за счет бюджетных средств. "В бюджете на 2024 год уже 500 миллионов предусмотрено на программу, по ходу исполнения бюджета будем деньги добавлять. Федеральной программы пока нет, ... когда она появится – добавим федеральные возможности в нашу программу", – отметил Моор. Ранее информцентр правительства региона сообщал, что по программе расселения аварийных домов, выявленных до 2017 года, в области расселено 145 тысяч квадратных метров жилья, новые квартиры получили более 9 тысяч человек.

https://ria.ru/20240129/obekt-1924175672.html

https://ria.ru/20240123/natsproekty-1922881883.html

тюменская область

тюмень

тюменский район

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тюменская область, тюмень, тюменский район, александр моор