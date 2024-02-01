https://ria.ru/20240201/turisty-1924776957.html

РСТ: в 2023 году в Россию приехали 600 тысяч иностранных туристов

РСТ: в 2023 году в Россию приехали 600 тысяч иностранных туристов - РИА Новости, 01.02.2024

РСТ: в 2023 году в Россию приехали 600 тысяч иностранных туристов

Количество иностранных туристов, въехавших в Россию в минувшем году, выросло более чем втрое - со 187 тысяч до 600 тысяч, в наступившем году рост продолжится,... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T14:10

2024-02-01T14:10

2024-02-01T15:15

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Количество иностранных туристов, въехавших в Россию в минувшем году, выросло более чем втрое - со 187 тысяч до 600 тысяч, в наступившем году рост продолжится, преимущественно за счет путешественников из Китая, заявил РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. "За весь 2023 год зарубежных туристов в России, которые указали целью "туризм", было около 600 тысяч. Это говорит о серьезном восстановлении въездного потока, так как в 2022 году было 187 тысяч туристов. Основной объем из этих посетителей - деловые туристы (80 процентов), а не классические", - сказал Горин. "Число зарубежных туристов, которые ездят группами и на экскурсии, отстает от 2019 года на 90 процентов", - пояснил он. Горин отметил, что развитию въездного туризма в Россию в первую очередь способствовала электронная виза. "Сдерживает въездной туризм дорогая авиационная перевозка и отсутствие "платежных решений", так как карты зарубежных банков у нас не работают. Но из позитивного, помимо электронных виз, нужно отметить запуск безвизовых групповых поездок для граждан Китая и Ирана. По статистике, только за первые месяцы с августа мы приняли свыше 50 тысяч китайских туристов по этому механизму", - рассказал он. "На этот год мы полагаем, что количество въездных туристов увеличится в два-три раза. Однако не нужно забывать, что в 2019 году в Россию въезжало пять миллионов иностранных туристов. Основу бурного роста могут составить безвизовый групповой режим с Китаем. К нам также активно въезжают граждане Ближнего Востока, Индии, Ирана, Китая и других стран", - заключил вице-президент РСТ.

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новости - туризм, туризм, туристы, дмитрий горин, российский союз туриндустрии (рст), китай, иран