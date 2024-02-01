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Русская церковь призвала воинов относиться к противнику без ненависти
Русская церковь призвала воинов относиться к противнику без ненависти - РИА Новости, 01.02.2024
Русская церковь призвала воинов относиться к противнику без ненависти
Русская православная церковь призывает воинов "не поддаваться искушению звериной ненависти к противнику", заявил председатель Отдела по взаимоотношениям Церкви... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T11:45
2024-02-01T11:45
2024-02-01T12:43
религия
владимир легойда
русская православная церковь
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Русская православная церковь призывает воинов "не поддаваться искушению звериной ненависти к противнику", заявил председатель Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в интервью РИА Новости по случаю 15-летия интронизации патриарха Кирилла. "Церковь призывает воинов, верно служа отечеству, не поддаваться искушению звериной ненависти к противнику. Даже на линии фронта есть пространство для милосердия. Именно в этом свидетельстве, в пастырских трудах военных капелланов Церковь видит свою роль минимизации духовных последствий войн для личности и приближении мира. И, конечно, в молитве о справедливом мире", - сказал Легойда. По его словам, причина войн и насилия – это греховная человеческая природа. "Наивно думать, что человечество способно своими силами построить мир без войн и конфликтов. Это, впрочем, не значит, что на миротворчестве надо поставить крест", - заключил собеседник агентства. Читайте полный текст интервью Владимира Легойды >>
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владимир легойда, русская православная церковь
Религия, Владимир Легойда, Русская православная церковь
Русская церковь призвала воинов относиться к противнику без ненависти
Легойда: русская церковь призвала воинов относиться к противнику без ненависти
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Русская православная церковь призывает воинов "не поддаваться искушению звериной ненависти к противнику", заявил председатель Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в интервью РИА Новости по случаю 15-летия интронизации патриарха Кирилла.
"Церковь призывает воинов, верно служа отечеству, не поддаваться искушению звериной ненависти к противнику. Даже на линии фронта есть пространство для милосердия. Именно в этом свидетельстве, в пастырских трудах военных капелланов Церковь видит свою роль минимизации духовных последствий войн для личности и приближении мира. И, конечно, в молитве о справедливом мире", - сказал Легойда.
По его словам, причина войн и насилия – это греховная человеческая природа. "Наивно думать, что человечество способно своими силами построить мир без войн и конфликтов. Это, впрочем, не значит, что на миротворчестве надо поставить крест", - заключил собеседник агентства.
РПЦ планирует увеличить число военных священников