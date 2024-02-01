Рейтинг@Mail.ru
На полигоне ТОФ испытывают созданный приморцем для нужд СВО транспортер - РИА Новости, 01.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:14 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/transporter-1924706723.html
На полигоне ТОФ испытывают созданный приморцем для нужд СВО транспортер
На полигоне ТОФ испытывают созданный приморцем для нужд СВО транспортер - РИА Новости, 01.02.2024
На полигоне ТОФ испытывают созданный приморцем для нужд СВО транспортер
Созданный жителем Приморья транспортер тестируют на полигоне морской пехоты Тихоокеанского флота для последующего использования в зоне специальной военной... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T04:14
2024-02-01T04:14
донбасс
тихоокеанский флот вмф россии
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761306749_0:0:3272:1842_1920x0_80_0_0_f369452975b8d035df2da4a3911ab3d6.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 1 фев – РИА Новости. Созданный жителем Приморья транспортер тестируют на полигоне морской пехоты Тихоокеанского флота для последующего использования в зоне специальной военной операции, сообщает ТОФ. "На полигоне "Горностай" морской пехоты Тихоокеанского флота проходит испытание самодельный транспортер для эвакуации раненых с поля боя. База машины универсальна и может быть использована военнослужащими для других задач в зоне специальной военной операции", - говорится в сообщении. Машину собрал приморец Сергей Гренок для помощи военным с гуманитарными целями. На полигоне изобретателю помогают создавать технические условия для испытаний морские пехотинцы, прибывшие из зоны СВО. Гренок учитывает отзывы участников боев в Донбассе и дорабатывает машину. Транспортер на резиновом гусеничном ходу имеет два электродвигателя и управляется дистанционно. Рама и детали трансмиссии собраны вручную с учетом особенностей местности в зоне СВО, где планируется использовать машину. Батареи рассчитаны на непрерывную работу с грузом до восьми часов, в том числе при отрицательных температурах. На испытаниях морпехи отрабатывают разные варианты применения транспортера в условиях контактного боя. На нем доставляют боекомплект, продукты питания, машину используют для разминирования и разведки. Одно из главных направлений тестирования - эвакуация условно раненых с поля боя.
https://ria.ru/20240124/tof-1923119086.html
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761306749_0:0:2718:2038_1920x0_80_0_0_56e6166b88de79ca1da91be86e8bcf7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донбасс, тихоокеанский флот вмф россии, безопасность
Донбасс, Тихоокеанский флот ВМФ России, Безопасность
На полигоне ТОФ испытывают созданный приморцем для нужд СВО транспортер

На полигоне ТОФ испытывают созданный приморцем транспортер для эвакуации раненых

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВоеннослужащий разведывательного подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота РФ на специальных учениях по отражению нападения условных диверсантов на колонну техники и освобождению захваченного здания на полигоне "Горностай" в Приморском крае
Военнослужащий разведывательного подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота РФ на специальных учениях по отражению нападения условных диверсантов на колонну техники и освобождению захваченного здания на полигоне Горностай в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Военнослужащий разведывательного подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота РФ на специальных учениях по отражению нападения условных диверсантов на колонну техники и освобождению захваченного здания на полигоне "Горностай" в Приморском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 1 фев – РИА Новости. Созданный жителем Приморья транспортер тестируют на полигоне морской пехоты Тихоокеанского флота для последующего использования в зоне специальной военной операции, сообщает ТОФ.
«
"На полигоне "Горностай" морской пехоты Тихоокеанского флота проходит испытание самодельный транспортер для эвакуации раненых с поля боя. База машины универсальна и может быть использована военнослужащими для других задач в зоне специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Машину собрал приморец Сергей Гренок для помощи военным с гуманитарными целями. На полигоне изобретателю помогают создавать технические условия для испытаний морские пехотинцы, прибывшие из зоны СВО. Гренок учитывает отзывы участников боев в Донбассе и дорабатывает машину.
Транспортер на резиновом гусеничном ходу имеет два электродвигателя и управляется дистанционно. Рама и детали трансмиссии собраны вручную с учетом особенностей местности в зоне СВО, где планируется использовать машину. Батареи рассчитаны на непрерывную работу с грузом до восьми часов, в том числе при отрицательных температурах.
На испытаниях морпехи отрабатывают разные варианты применения транспортера в условиях контактного боя. На нем доставляют боекомплект, продукты питания, машину используют для разминирования и разведки. Одно из главных направлений тестирования - эвакуация условно раненых с поля боя.
Гвардейский ракетный крейсер ВМФ РФ Варяг - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Экипажи кораблей ТОФ провели памятную церемонию в Корейском проливе
24 января, 05:50
 
ДонбассТихоокеанский флот ВМФ РоссииБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала