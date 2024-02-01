https://ria.ru/20240201/transporter-1924706723.html
На полигоне ТОФ испытывают созданный приморцем для нужд СВО транспортер
На полигоне ТОФ испытывают созданный приморцем для нужд СВО транспортер - РИА Новости, 01.02.2024
На полигоне ТОФ испытывают созданный приморцем для нужд СВО транспортер
Созданный жителем Приморья транспортер тестируют на полигоне морской пехоты Тихоокеанского флота для последующего использования в зоне специальной военной... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T04:14
2024-02-01T04:14
2024-02-01T04:14
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ВЛАДИВОСТОК, 1 фев – РИА Новости. Созданный жителем Приморья транспортер тестируют на полигоне морской пехоты Тихоокеанского флота для последующего использования в зоне специальной военной операции, сообщает ТОФ. "На полигоне "Горностай" морской пехоты Тихоокеанского флота проходит испытание самодельный транспортер для эвакуации раненых с поля боя. База машины универсальна и может быть использована военнослужащими для других задач в зоне специальной военной операции", - говорится в сообщении. Машину собрал приморец Сергей Гренок для помощи военным с гуманитарными целями. На полигоне изобретателю помогают создавать технические условия для испытаний морские пехотинцы, прибывшие из зоны СВО. Гренок учитывает отзывы участников боев в Донбассе и дорабатывает машину. Транспортер на резиновом гусеничном ходу имеет два электродвигателя и управляется дистанционно. Рама и детали трансмиссии собраны вручную с учетом особенностей местности в зоне СВО, где планируется использовать машину. Батареи рассчитаны на непрерывную работу с грузом до восьми часов, в том числе при отрицательных температурах. На испытаниях морпехи отрабатывают разные варианты применения транспортера в условиях контактного боя. На нем доставляют боекомплект, продукты питания, машину используют для разминирования и разведки. Одно из главных направлений тестирования - эвакуация условно раненых с поля боя.
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донбасс, тихоокеанский флот вмф россии, безопасность
Донбасс, Тихоокеанский флот ВМФ России, Безопасность
На полигоне ТОФ испытывают созданный приморцем для нужд СВО транспортер
На полигоне ТОФ испытывают созданный приморцем транспортер для эвакуации раненых
ВЛАДИВОСТОК, 1 фев – РИА Новости. Созданный жителем Приморья транспортер тестируют на полигоне морской пехоты Тихоокеанского флота для последующего использования в зоне специальной военной операции, сообщает ТОФ.
«
"На полигоне "Горностай" морской пехоты Тихоокеанского флота проходит испытание самодельный транспортер для эвакуации раненых с поля боя. База машины универсальна и может быть использована военнослужащими для других задач в зоне специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Машину собрал приморец Сергей Гренок для помощи военным с гуманитарными целями. На полигоне изобретателю помогают создавать технические условия для испытаний морские пехотинцы, прибывшие из зоны СВО. Гренок учитывает отзывы участников боев в Донбассе
и дорабатывает машину.
Транспортер на резиновом гусеничном ходу имеет два электродвигателя и управляется дистанционно. Рама и детали трансмиссии собраны вручную с учетом особенностей местности в зоне СВО, где планируется использовать машину. Батареи рассчитаны на непрерывную работу с грузом до восьми часов, в том числе при отрицательных температурах.
На испытаниях морпехи отрабатывают разные варианты применения транспортера в условиях контактного боя. На нем доставляют боекомплект, продукты питания, машину используют для разминирования и разведки. Одно из главных направлений тестирования - эвакуация условно раненых с поля боя.
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