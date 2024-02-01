https://ria.ru/20240201/transporter-1924706723.html

На полигоне ТОФ испытывают созданный приморцем для нужд СВО транспортер

На полигоне ТОФ испытывают созданный приморцем для нужд СВО транспортер - РИА Новости, 01.02.2024

На полигоне ТОФ испытывают созданный приморцем для нужд СВО транспортер

Созданный жителем Приморья транспортер тестируют на полигоне морской пехоты Тихоокеанского флота для последующего использования в зоне специальной военной... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T04:14

2024-02-01T04:14

2024-02-01T04:14

донбасс

тихоокеанский флот вмф россии

безопасность

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ВЛАДИВОСТОК, 1 фев – РИА Новости. Созданный жителем Приморья транспортер тестируют на полигоне морской пехоты Тихоокеанского флота для последующего использования в зоне специальной военной операции, сообщает ТОФ. "На полигоне "Горностай" морской пехоты Тихоокеанского флота проходит испытание самодельный транспортер для эвакуации раненых с поля боя. База машины универсальна и может быть использована военнослужащими для других задач в зоне специальной военной операции", - говорится в сообщении. Машину собрал приморец Сергей Гренок для помощи военным с гуманитарными целями. На полигоне изобретателю помогают создавать технические условия для испытаний морские пехотинцы, прибывшие из зоны СВО. Гренок учитывает отзывы участников боев в Донбассе и дорабатывает машину. Транспортер на резиновом гусеничном ходу имеет два электродвигателя и управляется дистанционно. Рама и детали трансмиссии собраны вручную с учетом особенностей местности в зоне СВО, где планируется использовать машину. Батареи рассчитаны на непрерывную работу с грузом до восьми часов, в том числе при отрицательных температурах. На испытаниях морпехи отрабатывают разные варианты применения транспортера в условиях контактного боя. На нем доставляют боекомплект, продукты питания, машину используют для разминирования и разведки. Одно из главных направлений тестирования - эвакуация условно раненых с поля боя.

https://ria.ru/20240124/tof-1923119086.html

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донбасс, тихоокеанский флот вмф россии, безопасность