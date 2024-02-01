https://ria.ru/20240201/tovary-1924843235.html

Российские товары пользуются спросом на ярмарке "Сделано в России" в Китае

Российские товары пользуются спросом на ярмарке "Сделано в России" в Китае - РИА Новости, 01.02.2024

Российские товары пользуются спросом на ярмарке "Сделано в России" в Китае

Российская продукция покоряет китайский рынок и происходит это прямо сейчас - в эти дни в китайских городах Шэньян и Далянь проходит первый фестиваль-ярмарка... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T16:28

2024-02-01T16:28

2024-02-01T16:28

экономика

китай

россия

шэньян

бренд сделано в россии (made in russia)

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Российская продукция покоряет китайский рынок и происходит это прямо сейчас - в эти дни в китайских городах Шэньян и Далянь проходит первый фестиваль-ярмарка российских товаров "Сделано в России" при участии 150 компаний из 41 региона России, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Представлены почти 1,5 тысячи видов товаров, и все они не задерживаются на прилавках ярмарки. Отечественные производители удивляют местных жителей не только качеством продукции, но и необычными для китайских граждан вкусами. В частности, в Китае уже распробовали кубанскую халву от агрохолдинга "Степь", который представляет на ярмарке ассортимент кондитерской продукции. Участие в мероприятии – возможность осуществить первые прямые продажи на китайском рынке, говорят представители компании", - говорится в сообщении."Для агрохолдинга "Степь" формат мероприятия "Сделано в России" представляет большой интерес, так как позволяет напрямую получить оперативную обратную связь от потребителей. Приятно отметить, что кондитерская продукция "Степи" вызывает большой интерес у китайских покупателей: они не только совершают покупки, но и живо интересуются рецептурой, возможностью расширения производимого нами ассортимента и так далее. Мы рады, что наша продукция пришлась по душе искушенной китайской аудитории, у которой высокие стандарты качества", - рассказал генеральный директор агрохолдинга "Степь" Андрей Недужко."Степь" активно расширяет географию продаж, а направление экспорта розничной продукции совместно с китайскими партнерами является одним из приоритетов компании. В прошлом году "Степь" впервые представила свой стенд на международной продовольственной выставке SIAL China в Шанхае, а осенью прошлого года вступила в ассоциацию "Российско-китайский деловой совет".Еще один участник ярмарки - крупнейший молочный холдинг России "ЭкоНива" - также отмечает возможность на месте фиксировать спрос и реакцию на продукцию. Пока ясно только одно - натуральные и вкусные молочные продукты "ЭкоНивы" отличаются высоким качеством, что особенно ценится в Китае."Мы уверены, что прямое взаимодействие с потребителями, которое становится возможным благодаря таким форматам, позволит познакомить с российским молоком и молочной продукцией как можно большее количество людей", - говорит директор по экспорту компании "ЭкоНива-Продукты питания" (входит в ГК "ЭкоНива") Александра Аверьянова.Мороженое – это отдельная глава в "книге путешествия по России" для китайского потребителя. Московская фабрика мороженого "БРПИ" кардинально подошла к презентации своей продукции на китайском рынке, и результат себя полностью оправдал – продажи мороженого идут не по минутам, а по секундам."Китай является одним из приоритетных рынков для нашей компании. В прошлом году мы вместе с Российским экспортным центром подготовили ребрендинг мороженого для экспорта в Китай, теперь переходим к активному продвижению. Формат фестиваля-ярмарки под брендом "Сделано в России" позволит расширить каналы продаж, напрямую познакомить китайских покупателей с нашим замечательным мороженым и занять достойное место на рынке Китая", - отметила генеральный директор АО "БРПИ" Агнесса Осипова.Заявила о себе в Китае и компания "Аби" - российский производитель удобных и простых в приготовлении продуктов питания. В конце прошлого года "Аби" отгрузила первую партию сладкой выпечки "Чебупай" в КНР."В дальнейшем ассортимент будет расширен линейкой растительных продуктов. Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" - это возможность не только найти новых партнеров, но и поближе познакомиться с нашими потенциальными потребителями", - говорит директор департамента маркетинга "Аби" Денис Мартасов.Еще один участник событий - крупнейший отечественный производитель мясной продукции "Черкизово". В первые дни фестиваля компания провела серию встреч с потенциальными партнерами - китайскими импортерами мяса птицы и свинины, запрет на импорт которой действовал в Китае на протяжении 15 лет до конца прошлого года."Участие в фестивале-ярмарке "Сделано в России" в Китае - важный шаг по развитию внешнеторговой деятельности нашей компании. Уже сейчас основная доля ее экспорта приходится на Китай, Казахстан и страны Евразийского экономического союза, а также Саудовскую Аравию и Вьетнам. Но на этом мы не останавливаемся и стремимся расширять свое присутствие на международном рынке, предлагая нашим покупателям в Китае и в других странах широкий ассортимент высококачественной мясной продукции", - говорит директор по развитию внешнеэкономической деятельности ТД "Черкизово" Наталья Бартновская.Китайцы не менее россиян любят маринованные закуски и соленья, поэтому компания "Плодоимпорт" из Подмосковья и ее бренд "Дядя Ваня" также сегодня находятся на ярмарке в Китае."Фестиваль-ярмарка под национальным брендом "Сделано в России" отлично дополняет набор инструментов, которые Российский экспортный центр предлагает бизнесу для продвижения за рубежом. Мы приехали в Ляонин, чтобы укрепить свои позиции на китайском рынке, пообщаться со своими покупателями, получше их узнать и поближе познакомить со своей продукцией, которая, мы уверены, придется им очень по вкусу", - отметил директор по развитию компании "Плодоимпорт" Виталий Дулиенко.Крупнейшая пивоваренная компания страны "Балтика" - давний участник выставочных мероприятий РЭЦ и программы "Сделано в России". В Китае у компании - свое представительство."Балтика" - один из безусловных лидеров пивоваренного рынка в России и лицо отечественного пива за рубежом, главный экспортер категории из нашей страны на всех пяти континентах. Компания зарекомендовала себя как надежного и востребованного партнера на международной арене, развивающего сотрудничество с зарубежными партнерами. Участие в ярмарке "Сделано в России" - еще один важный шаг на этом пути", - отметил руководитель представительства "Балтики" в Пекине Александр Пресняков.Любимая россиянами "Макфа" ежегодно отгружает продукцию в Китай на 200 миллионов рублей, и объемы планируется нарастить пятикратно в ближайшие годы. На ярмарке "Макфа" представляет фасованную муку, которая известна стабильно высоким качеством, и макаронные изделия из твердых сортов пшеницы."В мероприятии мы участвуем благодаря поддержке РЭЦ. Это новый формат продвижения на рынке КНР. Уверены, что можем многое предложить потребителям Китая, поэтому рассчитываем на системную работу", - сообщил директор по продажам компании "Макфа" Константин Попов."При чем здесь РЭЦ? При полной организации первого, но не последнего фестиваля-ярмарки российских товаров в Китае! Мероприятие проводится с 27 января по 4 февраля. Помимо розничной продажи, вся продукция участников ярмарки доступна в Китае посредством онлайн-шопинга в 14 национальных магазинах на 8 крупнейших маркетплейсах Китая: Tmall, Taоbao, WeChat, JD, Douyin Store и других. Принять участие в мероприятиях Российского экспортного центра по программе "Сделано в России" может каждый отечественный производитель. Подробности – на нашем сайте и на платформе "Мой экспорт", - заключили в центре.

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https://ria.ru/20240201/zayavki-1924724977.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, китай, россия, шэньян, бренд сделано в россии (made in russia), российский экспортный центр (рэц)