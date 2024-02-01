Конгрессмены раскритиковали Байдена за его слова о кризисе в Техасе
Fox News: часть конгрессменов назвали слова Байдена о кризисе в Техасе бредом
© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Сенаторы и члены палаты представителей конгресса США раскритиковали президента Джо Байдена за его слова о том, что он сделал "все" для решения миграционного кризиса в Техасе, сообщает телеканал Fox News.
Во время встречи с прессой во вторник Байден заявил, что он "сделал все, что может", чтобы обеспечить защиту границы в Техасе.
"Разумеется, нет. Он бредит... Он сделал все, что можно, чтобы держать границу открытой, чтобы позволить миллионам нелегалов пересекать нашу границу. Это вторжение, а он... содействует и помогает этому вторжению", - заявила в интервью телеканалу сенатор от Республиканской партии Синтия Ламмис.
Джеймс Клайберн, конгрессмен-демократ от Южной Каролины, заявил, что "не успевает уследить за такого рода глупостью".
По словам члена палаты представителей от Калифорнии, республиканца Майка Гарсии, то, что Байден ждет от конгресса содействия, "совершенно смехотворно".
"У него есть есть все законодательные рычаги от исполнительной ветви власти, чтобы на самом деле обеспечить безопасность на границе", - отметил Гарсия.
В последние дни кризис на границе пошел на новый виток обострения - после того, как верховный суд США по запросу администрации разрешил убрать забор из колючей проволоки, который власти Техаса разместили вдоль границы с Мексикой, губернатор штата Грег Эбботт объявил о "вторжении" и мерах по самозащите из-за ситуации с мигрантами. Он подчеркнул, что штат будет реализовывать собственную политику, пока федеральные власти не справляются с охраной границы. Губернаторы-республиканцы 25 американских штатов обвинили президента США Джо Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией и заявили о своей солидарности с властями Техаса.