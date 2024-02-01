Рейтинг@Mail.ru
Маск сообщил о возможном переносе регистрации компании Tesla в Техас - РИА Новости, 01.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:16 01.02.2024 (обновлено: 13:17 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/tesla-1924735567.html
Маск сообщил о возможном переносе регистрации компании Tesla в Техас
Маск сообщил о возможном переносе регистрации компании Tesla в Техас - РИА Новости, 01.02.2024
Маск сообщил о возможном переносе регистрации компании Tesla в Техас
Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск заявил в соцсети X, что акционеры Tesla в ближайшее время проголосуют по вопросу перенесения регистрации компании... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T10:16
2024-02-01T13:17
технологии
техас
илон маск
tesla motors
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730679012_0:116:3000:1804_1920x0_80_0_0_e81b43f2ae055a031e890cb2f95e3b36.jpg
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск заявил в соцсети X, что акционеры Tesla в ближайшее время проголосуют по вопросу перенесения регистрации компании в Техас. Накануне Маск провел в своем аккаунте опрос по этому поводу. Большинство (87,1 процента) проголосовали за. "Общественное голосование однозначно говорит в пользу Техаса! Tesla немедленно приступит к проведению голосования акционеров по вопросу переноса штата регистрации компании в Техас", — прокомментировал миллиардер эти результаты. Как сообщал телеканал CNBC, суд штата Делавэр постановил не выплачивать Маску вознаграждение в размере 56 миллиардов долларов, одобренное Tesla в 2018 году. Эта выплата была самой крупной в корпоративной истории и сделала гендиректора компании самым богатым человеком на планете. Пакет состоял из 12 траншей опционов Tesla, которые перешли бы в собственность Маска, если бы рыночная капитализация выросла на 50 миллиардов долларов и компания достигла бы целевого уровня доходов. По информации The New York Times, "явно разгневанный" Маск может попытаться зарегистрировать Tesla в другом штате, чтобы обойти решение суда. Но для этого потребуется голосование акционеров, некоторые из которых, возможно, не захотят, чтобы компания переезжала в штат, где у них меньше власти. Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними, в том числе батарей и электродвигателей. В 2021 году штаб-квартиру компании перевели из Пало-Альто в Остин, штат Техас.
https://ria.ru/20240131/ssha-1924418917.html
https://ria.ru/20240129/tekhas-1924026443.html
техас
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730679012_220:0:2780:1920_1920x0_80_0_0_d7806144ea89e9b07b3fc218a2e184dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, техас, илон маск, tesla motors, сша
Технологии, Техас, Илон Маск, Tesla motors, США
Маск сообщил о возможном переносе регистрации компании Tesla в Техас

Маск: акционеры Tesla проголосуют по переносу регистрации компании в Техас

© AP Photo / John LocherВывеска завода Tesla
Вывеска завода Tesla - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© AP Photo / John Locher
Вывеска завода Tesla. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск заявил в соцсети X, что акционеры Tesla в ближайшее время проголосуют по вопросу перенесения регистрации компании в Техас.
Накануне Маск провел в своем аккаунте опрос по этому поводу. Большинство (87,1 процента) проголосовали за.
Полицейские штата Техас стоят возле знака Посторонним вход воспрещен и забора с колючей проволокой вдоль берега Рио-Гранде в парке Шелби, Игл-Пасс - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Техас изменит Америку до неузнаваемости
Вчера, 08:00
"Общественное голосование однозначно говорит в пользу Техаса! Tesla немедленно приступит к проведению голосования акционеров по вопросу переноса штата регистрации компании в Техас", — прокомментировал миллиардер эти результаты.
Как сообщал телеканал CNBC, суд штата Делавэр постановил не выплачивать Маску вознаграждение в размере 56 миллиардов долларов, одобренное Tesla в 2018 году. Эта выплата была самой крупной в корпоративной истории и сделала гендиректора компании самым богатым человеком на планете. Пакет состоял из 12 траншей опционов Tesla, которые перешли бы в собственность Маска, если бы рыночная капитализация выросла на 50 миллиардов долларов и компания достигла бы целевого уровня доходов.
По информации The New York Times, "явно разгневанный" Маск может попытаться зарегистрировать Tesla в другом штате, чтобы обойти решение суда. Но для этого потребуется голосование акционеров, некоторые из которых, возможно, не захотят, чтобы компания переезжала в штат, где у них меньше власти.
Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними, в том числе батарей и электродвигателей. В 2021 году штаб-квартиру компании перевели из Пало-Альто в Остин, штат Техас.
Сотрудник Департамента общественной безопасности штата Техас наблюдает за мигрантами из-за колючей проволоки на границе Техаса с Мексикой - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
Техас разрушает США, чтобы спасти свою экономику
29 января, 08:00
 
ТехнологииТехасИлон МаскTesla motorsСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала