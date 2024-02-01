https://ria.ru/20240201/tesla-1924735567.html

Маск сообщил о возможном переносе регистрации компании Tesla в Техас

Маск сообщил о возможном переносе регистрации компании Tesla в Техас - РИА Новости, 01.02.2024

Маск сообщил о возможном переносе регистрации компании Tesla в Техас

Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск заявил в соцсети X, что акционеры Tesla в ближайшее время проголосуют по вопросу перенесения регистрации компании... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T10:16

2024-02-01T10:16

2024-02-01T13:17

технологии

техас

илон маск

tesla motors

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730679012_0:116:3000:1804_1920x0_80_0_0_e81b43f2ae055a031e890cb2f95e3b36.jpg

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск заявил в соцсети X, что акционеры Tesla в ближайшее время проголосуют по вопросу перенесения регистрации компании в Техас. Накануне Маск провел в своем аккаунте опрос по этому поводу. Большинство (87,1 процента) проголосовали за. "Общественное голосование однозначно говорит в пользу Техаса! Tesla немедленно приступит к проведению голосования акционеров по вопросу переноса штата регистрации компании в Техас", — прокомментировал миллиардер эти результаты. Как сообщал телеканал CNBC, суд штата Делавэр постановил не выплачивать Маску вознаграждение в размере 56 миллиардов долларов, одобренное Tesla в 2018 году. Эта выплата была самой крупной в корпоративной истории и сделала гендиректора компании самым богатым человеком на планете. Пакет состоял из 12 траншей опционов Tesla, которые перешли бы в собственность Маска, если бы рыночная капитализация выросла на 50 миллиардов долларов и компания достигла бы целевого уровня доходов. По информации The New York Times, "явно разгневанный" Маск может попытаться зарегистрировать Tesla в другом штате, чтобы обойти решение суда. Но для этого потребуется голосование акционеров, некоторые из которых, возможно, не захотят, чтобы компания переезжала в штат, где у них меньше власти. Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними, в том числе батарей и электродвигателей. В 2021 году штаб-квартиру компании перевели из Пало-Альто в Остин, штат Техас.

https://ria.ru/20240131/ssha-1924418917.html

https://ria.ru/20240129/tekhas-1924026443.html

техас

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, техас, илон маск, tesla motors, сша