https://ria.ru/20240201/tesla-1924735567.html
Маск сообщил о возможном переносе регистрации компании Tesla в Техас
Маск сообщил о возможном переносе регистрации компании Tesla в Техас - РИА Новости, 01.02.2024
Маск сообщил о возможном переносе регистрации компании Tesla в Техас
Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск заявил в соцсети X, что акционеры Tesla в ближайшее время проголосуют по вопросу перенесения регистрации компании... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T10:16
2024-02-01T10:16
2024-02-01T13:17
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск заявил в соцсети X, что акционеры Tesla в ближайшее время проголосуют по вопросу перенесения регистрации компании в Техас. Накануне Маск провел в своем аккаунте опрос по этому поводу. Большинство (87,1 процента) проголосовали за. "Общественное голосование однозначно говорит в пользу Техаса! Tesla немедленно приступит к проведению голосования акционеров по вопросу переноса штата регистрации компании в Техас", — прокомментировал миллиардер эти результаты. Как сообщал телеканал CNBC, суд штата Делавэр постановил не выплачивать Маску вознаграждение в размере 56 миллиардов долларов, одобренное Tesla в 2018 году. Эта выплата была самой крупной в корпоративной истории и сделала гендиректора компании самым богатым человеком на планете. Пакет состоял из 12 траншей опционов Tesla, которые перешли бы в собственность Маска, если бы рыночная капитализация выросла на 50 миллиардов долларов и компания достигла бы целевого уровня доходов. По информации The New York Times, "явно разгневанный" Маск может попытаться зарегистрировать Tesla в другом штате, чтобы обойти решение суда. Но для этого потребуется голосование акционеров, некоторые из которых, возможно, не захотят, чтобы компания переезжала в штат, где у них меньше власти. Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними, в том числе батарей и электродвигателей. В 2021 году штаб-квартиру компании перевели из Пало-Альто в Остин, штат Техас.
https://ria.ru/20240131/ssha-1924418917.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, техас, илон маск, tesla motors, сша
Технологии, Техас, Илон Маск, Tesla motors, США
Маск сообщил о возможном переносе регистрации компании Tesla в Техас
Маск: акционеры Tesla проголосуют по переносу регистрации компании в Техас
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости.
Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск заявил в соцсети X
, что акционеры Tesla в ближайшее время проголосуют по вопросу перенесения регистрации компании в Техас.
Накануне Маск провел в своем аккаунте опрос по этому поводу. Большинство (87,1 процента) проголосовали за.
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"Общественное голосование однозначно говорит в пользу Техаса! Tesla немедленно приступит к проведению голосования акционеров по вопросу переноса штата регистрации компании в Техас", — прокомментировал миллиардер эти результаты.
Как сообщал телеканал CNBC, суд штата Делавэр
постановил не выплачивать Маску вознаграждение в размере 56 миллиардов долларов, одобренное Tesla в 2018 году. Эта выплата была самой крупной в корпоративной истории и сделала гендиректора компании самым богатым человеком на планете. Пакет состоял из 12 траншей опционов Tesla, которые перешли бы в собственность Маска, если бы рыночная капитализация выросла на 50 миллиардов долларов и компания достигла бы целевого уровня доходов.
По информации The New York Times, "явно разгневанный" Маск может попытаться зарегистрировать Tesla в другом штате, чтобы обойти решение суда. Но для этого потребуется голосование акционеров, некоторые из которых, возможно, не захотят, чтобы компания переезжала в штат, где у них меньше власти.
Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними, в том числе батарей и электродвигателей. В 2021 году штаб-квартиру компании перевели из Пало-Альто
в Остин
, штат Техас.
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