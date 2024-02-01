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Пушилин рассказал о предотвращенных терактах в ДНР - РИА Новости, 01.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:22 01.02.2024 (обновлено: 08:59 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/terakty-1924718801.html
Пушилин рассказал о предотвращенных терактах в ДНР
Пушилин рассказал о предотвращенных терактах в ДНР - РИА Новости, 01.02.2024
Пушилин рассказал о предотвращенных терактах в ДНР
Свыше 200 террористических атак украинских сил с использованием беспилотных летательных аппаратов предотвращено в республике в январе, сообщил глава республики... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T08:22
2024-02-01T08:59
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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ДОНЕЦК, 1 фев – РИА Новости. Свыше 200 террористических атак украинских сил с использованием беспилотных летательных аппаратов предотвращено в республике в январе, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале."Штаб обороны ДНР информирует: в январе этого года, по данным УФСБ России по ДНР, предотвращено свыше 200 террористических атак вооруженных формирований Украины с использованием беспилотных летательных аппаратов", - написал Пушилин.Он уточнил, что системой противодействия БПЛА не допущено проникновение 966 дронов противника, направлявшихся в сторону Донецка, Макеевки и Горловки."Взрывотехниками ФСБ обезврежены восемь летательных аппаратов, несущих на себе самодельные взрывные устройства, выстрелы от противотанкового гранатомета и мины различного типа", - отметил глава региона.Он подчеркнул, что "в ходе расшифровки полетных заданий украинских БПЛА установлено, что большинство из них были нацелены на поражение котельных, электростанций, больниц и мест скопления людей".
https://ria.ru/20240131/dnr-1924518762.html
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донецкая народная республика, денис пушилин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
Пушилин рассказал о предотвращенных терактах в ДНР

Пушилин: в январе в ДНР предотвратили более 200 терактов ВСУ с применением БПЛА

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 фев – РИА Новости. Свыше 200 террористических атак украинских сил с использованием беспилотных летательных аппаратов предотвращено в республике в январе, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале.
"Штаб обороны ДНР информирует: в январе этого года, по данным УФСБ России по ДНР, предотвращено свыше 200 террористических атак вооруженных формирований Украины с использованием беспилотных летательных аппаратов", - написал Пушилин.
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Он уточнил, что системой противодействия БПЛА не допущено проникновение 966 дронов противника, направлявшихся в сторону Донецка, Макеевки и Горловки.
"Взрывотехниками ФСБ обезврежены восемь летательных аппаратов, несущих на себе самодельные взрывные устройства, выстрелы от противотанкового гранатомета и мины различного типа", - отметил глава региона.
Он подчеркнул, что "в ходе расшифровки полетных заданий украинских БПЛА установлено, что большинство из них были нацелены на поражение котельных, электростанций, больниц и мест скопления людей".
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
 
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