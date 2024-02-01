https://ria.ru/20240201/terakty-1924718801.html

Пушилин рассказал о предотвращенных терактах в ДНР

Пушилин рассказал о предотвращенных терактах в ДНР - РИА Новости, 01.02.2024

Пушилин рассказал о предотвращенных терактах в ДНР

Свыше 200 террористических атак украинских сил с использованием беспилотных летательных аппаратов предотвращено в республике в январе, сообщил глава республики... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T08:22

2024-02-01T08:22

2024-02-01T08:59

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

денис пушилин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

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ДОНЕЦК, 1 фев – РИА Новости. Свыше 200 террористических атак украинских сил с использованием беспилотных летательных аппаратов предотвращено в республике в январе, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале."Штаб обороны ДНР информирует: в январе этого года, по данным УФСБ России по ДНР, предотвращено свыше 200 террористических атак вооруженных формирований Украины с использованием беспилотных летательных аппаратов", - написал Пушилин.Он уточнил, что системой противодействия БПЛА не допущено проникновение 966 дронов противника, направлявшихся в сторону Донецка, Макеевки и Горловки."Взрывотехниками ФСБ обезврежены восемь летательных аппаратов, несущих на себе самодельные взрывные устройства, выстрелы от противотанкового гранатомета и мины различного типа", - отметил глава региона.Он подчеркнул, что "в ходе расшифровки полетных заданий украинских БПЛА установлено, что большинство из них были нацелены на поражение котельных, электростанций, больниц и мест скопления людей".

https://ria.ru/20240131/dnr-1924518762.html

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донецкая народная республика, денис пушилин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность