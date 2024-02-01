https://ria.ru/20240201/terakt-1924697590.html

Жителя Камчатки арестовали по подозрению в подготовке теракта

Жителя Камчатки арестовали по подозрению в подготовке теракта - РИА Новости, 01.02.2024

Жителя Камчатки арестовали по подозрению в подготовке теракта

Сотрудники управления ФСБ России по Камчатскому краю задержали жителя Петропавловска-Камчатского по подозрению в подготовке теракта, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T00:58

2024-02-01T00:58

2024-02-01T05:26

россия

петропавловск-камчатский

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

камчатка

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 фев – РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ России по Камчатскому краю задержали жителя Петропавловска-Камчатского по подозрению в подготовке теракта, сообщила пресс-служба ведомства."Задержан житель краевого центра, подозреваемый в подготовке теракта центральном тепловом пункте в Петропавловске-Камчатском. В ходе обысков в арендованном гараже у злоумышленника изъяты тротиловые шашки, пиротехника, поражающие элементы, емкости с горючей жидкостью, провода и книга с инструкцией по изготовлению самодельных взрывных устройств, внесенная в федеральный перечень экстремистских материалов", - говорится в сообщении. Следственным подразделением УФСБ в отношении него возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ "Приготовление к совершению террористического акта", ч. 1 ст. 222.1 УК РФ "Незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ", ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 223.1 УК РФ "Приготовление к незаконному изготовлению взрывных устройств". Мужчина заключен под стражу.

https://ria.ru/20240131/gosizmena-1924484356.html

россия

петропавловск-камчатский

камчатка

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россия, петропавловск-камчатский, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), камчатка