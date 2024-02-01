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Жителя Камчатки арестовали по подозрению в подготовке теракта - РИА Новости, 01.02.2024
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00:58 01.02.2024 (обновлено: 05:26 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/terakt-1924697590.html
Жителя Камчатки арестовали по подозрению в подготовке теракта
Жителя Камчатки арестовали по подозрению в подготовке теракта - РИА Новости, 01.02.2024
Жителя Камчатки арестовали по подозрению в подготовке теракта
Сотрудники управления ФСБ России по Камчатскому краю задержали жителя Петропавловска-Камчатского по подозрению в подготовке теракта, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T00:58
2024-02-01T05:26
россия
петропавловск-камчатский
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
камчатка
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 фев – РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ России по Камчатскому краю задержали жителя Петропавловска-Камчатского по подозрению в подготовке теракта, сообщила пресс-служба ведомства."Задержан житель краевого центра, подозреваемый в подготовке теракта центральном тепловом пункте в Петропавловске-Камчатском. В ходе обысков в арендованном гараже у злоумышленника изъяты тротиловые шашки, пиротехника, поражающие элементы, емкости с горючей жидкостью, провода и книга с инструкцией по изготовлению самодельных взрывных устройств, внесенная в федеральный перечень экстремистских материалов", - говорится в сообщении. Следственным подразделением УФСБ в отношении него возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ "Приготовление к совершению террористического акта", ч. 1 ст. 222.1 УК РФ "Незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ", ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 223.1 УК РФ "Приготовление к незаконному изготовлению взрывных устройств". Мужчина заключен под стражу.
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россия
петропавловск-камчатский
камчатка
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россия, петропавловск-камчатский, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), камчатка
Россия, Петропавловск-Камчатский, Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Камчатка
Жителя Камчатки арестовали по подозрению в подготовке теракта

ФСБ на Камчатке задержала жителя по подозрению в подготовке теракта

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 фев – РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ России по Камчатскому краю задержали жителя Петропавловска-Камчатского по подозрению в подготовке теракта, сообщила пресс-служба ведомства.
"Задержан житель краевого центра, подозреваемый в подготовке теракта центральном тепловом пункте в Петропавловске-Камчатском. В ходе обысков в арендованном гараже у злоумышленника изъяты тротиловые шашки, пиротехника, поражающие элементы, емкости с горючей жидкостью, провода и книга с инструкцией по изготовлению самодельных взрывных устройств, внесенная в федеральный перечень экстремистских материалов", - говорится в сообщении.
суд - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
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Вчера, 03:47
Следственным подразделением УФСБ в отношении него возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ "Приготовление к совершению террористического акта", ч. 1 ст. 222.1 УК РФ "Незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ", ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 223.1 УК РФ "Приготовление к незаконному изготовлению взрывных устройств". Мужчина заключен под стражу.
 
РоссияПетропавловск-КамчатскийПроисшествияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Камчатка
 
 
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