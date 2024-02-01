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Флорида объявила об отправке батальона нацгвардии в Техас - РИА Новости, 01.02.2024
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21:27 01.02.2024 (обновлено: 22:19 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/tekhas-1924911500.html
Флорида объявила об отправке батальона нацгвардии в Техас
Флорида объявила об отправке батальона нацгвардии в Техас - РИА Новости, 01.02.2024
Флорида объявила об отправке батальона нацгвардии в Техас
Флорида направит около тысячи нацгвардейцев для оказания помощи в ситуации на границе в Техасе, заявил губернатор штата Рон Десантис, выступая перед... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T21:27
2024-02-01T22:19
миграционный кризис в техасе
флорида
в мире
техас
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рон десантис
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ВАШИНГТОН, 1 фев — РИА Новости. Флорида направит около тысячи нацгвардейцев для оказания помощи в ситуации на границе в Техасе, заявил губернатор штата Рон Десантис, выступая перед журналистами.По его словам, батальон нацгвардейцев отправится в Техас в ближайшее время. Им будут помогать добровольцы из так называемой гвардии штата Флорида.Как пояснил губернатор, задачей бойцов станет укрепление границы и строительство на ней дополнительных заграждений. "Мы как жители Флориды говорим, что мы должны остановить вторжение на южной границе раз и навсегда", — сказал он, стоя за кафедрой, украшенной плакатом с таким же призывом.Если у страны нет границы, то она не может считаться суверенной, добавил Десантис, осудив действия администрации Джо Байдена. Миграционный кризис в ТехасеНацгвардия Техаса для борьбы с нелегальной миграцией возвела у границы с Мексикой заграждение из колючей проволоки. Администрация Белого дома пожаловалась на это в Верховный суд, который в начале минувшей недели постановил убрать ограждение. Тем не менее силовики штата заблокировали доступ патрулям федеральных служб.Губернатор Герг Эббот, со своей стороны, объявил о "вторжении" мигрантов и принятии мер по самозащите. По его словам, Техас будет проводить собственную политику, поскольку власти страны не справляются с охраной границы.Так, в штате уже действует закон, позволяющий арестовывать, уголовно преследовать и сажать в тюрьму подозреваемых в незаконном пересечении границы, а также выдворять их из страны по решению суда.Вашингтон называет действия властей Техаса неконституционными, а методы избыточными. Байден, в свою очередь, заявил, что он сделал все, что мог, для обеспечения защиты границы.Действия Эббота поддержали губернаторы-республиканцы 25 американских штатов, а также кандидат в президенты США Дональд Трамп.
https://ria.ru/20240130/opros-1924255855.html
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миграционный кризис в техасе, флорида, в мире, техас, сша, рон десантис, джо байден, мексика
Миграционный кризис в Техасе, Флорида, В мире, Техас, США, Рон Десантис, Джо Байден, Мексика
Флорида объявила об отправке батальона нацгвардии в Техас

Губернатор Флориды Десантис объявил об отправке батальона нацгвардии в Техас

© AP Photo / Eric GayСотрудник правоохранительных органов на границе США и Мексики в Игл-Пасс, штат Техас
Сотрудник правоохранительных органов на границе США и Мексики в Игл-Пасс, штат Техас - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© AP Photo / Eric Gay
Сотрудник правоохранительных органов на границе США и Мексики в Игл-Пасс, штат Техас
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 фев — РИА Новости. Флорида направит около тысячи нацгвардейцев для оказания помощи в ситуации на границе в Техасе, заявил губернатор штата Рон Десантис, выступая перед журналистами.
По его словам, батальон нацгвардейцев отправится в Техас в ближайшее время. Им будут помогать добровольцы из так называемой гвардии штата Флорида.
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Как пояснил губернатор, задачей бойцов станет укрепление границы и строительство на ней дополнительных заграждений.
"Мы как жители Флориды говорим, что мы должны остановить вторжение на южной границе раз и навсегда", — сказал он, стоя за кафедрой, украшенной плакатом с таким же призывом.
Если у страны нет границы, то она не может считаться суверенной, добавил Десантис, осудив действия администрации Джо Байдена.

Миграционный кризис в Техасе

Нацгвардия Техаса для борьбы с нелегальной миграцией возвела у границы с Мексикой заграждение из колючей проволоки. Администрация Белого дома пожаловалась на это в Верховный суд, который в начале минувшей недели постановил убрать ограждение. Тем не менее силовики штата заблокировали доступ патрулям федеральных служб.
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Губернатор Герг Эббот, со своей стороны, объявил о "вторжении" мигрантов и принятии мер по самозащите. По его словам, Техас будет проводить собственную политику, поскольку власти страны не справляются с охраной границы.
Так, в штате уже действует закон, позволяющий арестовывать, уголовно преследовать и сажать в тюрьму подозреваемых в незаконном пересечении границы, а также выдворять их из страны по решению суда.
Вашингтон называет действия властей Техаса неконституционными, а методы избыточными. Байден, в свою очередь, заявил, что он сделал все, что мог, для обеспечения защиты границы.
Действия Эббота поддержали губернаторы-республиканцы 25 американских штатов, а также кандидат в президенты США Дональд Трамп.
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