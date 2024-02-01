https://ria.ru/20240201/tekhas-1924698338.html

В Техасе раскритиковали решение Байдена по контрактам на экспорт СПГ

В Техасе раскритиковали решение Байдена по контрактам на экспорт СПГ - РИА Новости, 01.02.2024

В Техасе раскритиковали решение Байдена по контрактам на экспорт СПГ

Решение президента США Джо Байдена приостановить одобрение новых контрактов на экспорт СПГ наносит односторонний удар по американской экономике, рабочим местам... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T01:12

2024-02-01T01:12

2024-02-01T01:12

техас

германия

сша

джо байден

майк джонсон

николай шульгинов

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

северный поток

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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена приостановить одобрение новых контрактов на экспорт СПГ наносит односторонний удар по американской экономике, рабочим местам и национальной безопасности, заявил РИА Новости председатель Техасской железнодорожной комиссии, выполняющей функции нефтяного регулятора, Кристи Краддик. Техас является лидером в США по объему производства природного газа, занимая, по данным минэнерго страны, первое место среди всех остальных штатов. По данным Техасской железнодорожной комиссии, около половины всего американского экспорта СПГ поставляется из Техаса, а суммарно на этот штат вместе с Луизианой приходится около 83% экспорта энергоносителей. "Объявление администрацией Байдена о прекращении всего будущего экспорта СПГ наносит односторонний удар по американской экономике, американским рабочим местам и национальной безопасности", - сообщил он. По оценке Краддика, Байден своими действиями совершает еще большую атаку на американскую энергетическую отрасль и принесет пользу странам, которые не являются союзниками Вашингтона. "Это большая ошибка", - заключил он. Ранее Байден заявил, что США приостановят процесс одобрения новых контрактов на экспорт СПГ за рубеж из-за ситуации с изменением климата. Соответствующий шаг вызвал критику в том числе со стороны республиканского лагеря. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон сказал, что решение Байдена "усиливает Россию" и вынуждает Европу полагаться на ее экспорт. Поставки газа в Германию стали существенно затруднены после прошлогодних терактов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2". В ноябре глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявил, что Россия сама не "закрывала" западное направление поставок энергоносителей и остается надежным поставщиком газа даже в нынешних тяжелых условиях. В свою очередь, вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек недавно признал, что экономика ФРГ стала менее конкурентоспособной из-за прекращения закупок российского газа, но возложил ответственность за разрыв энергетического сотрудничества на Москву.

https://ria.ru/20240130/gaz-1924411878.html

https://ria.ru/20240111/ssha-1920646672.html

техас

германия

сша

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техас, германия, сша, джо байден, майк джонсон, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), северный поток, санкции в отношении россии