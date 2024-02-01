Рейтинг@Mail.ru
В Техасе раскритиковали решение Байдена по контрактам на экспорт СПГ - РИА Новости, 01.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:12 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/tekhas-1924698338.html
В Техасе раскритиковали решение Байдена по контрактам на экспорт СПГ
В Техасе раскритиковали решение Байдена по контрактам на экспорт СПГ - РИА Новости, 01.02.2024
В Техасе раскритиковали решение Байдена по контрактам на экспорт СПГ
Решение президента США Джо Байдена приостановить одобрение новых контрактов на экспорт СПГ наносит односторонний удар по американской экономике, рабочим местам... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T01:12
2024-02-01T01:12
техас
германия
сша
джо байден
майк джонсон
николай шульгинов
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
северный поток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787979963_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_d869577dce798d8a5124138614f88e7a.jpg
ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена приостановить одобрение новых контрактов на экспорт СПГ наносит односторонний удар по американской экономике, рабочим местам и национальной безопасности, заявил РИА Новости председатель Техасской железнодорожной комиссии, выполняющей функции нефтяного регулятора, Кристи Краддик. Техас является лидером в США по объему производства природного газа, занимая, по данным минэнерго страны, первое место среди всех остальных штатов. По данным Техасской железнодорожной комиссии, около половины всего американского экспорта СПГ поставляется из Техаса, а суммарно на этот штат вместе с Луизианой приходится около 83% экспорта энергоносителей. "Объявление администрацией Байдена о прекращении всего будущего экспорта СПГ наносит односторонний удар по американской экономике, американским рабочим местам и национальной безопасности", - сообщил он. По оценке Краддика, Байден своими действиями совершает еще большую атаку на американскую энергетическую отрасль и принесет пользу странам, которые не являются союзниками Вашингтона. "Это большая ошибка", - заключил он. Ранее Байден заявил, что США приостановят процесс одобрения новых контрактов на экспорт СПГ за рубеж из-за ситуации с изменением климата. Соответствующий шаг вызвал критику в том числе со стороны республиканского лагеря. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон сказал, что решение Байдена "усиливает Россию" и вынуждает Европу полагаться на ее экспорт. Поставки газа в Германию стали существенно затруднены после прошлогодних терактов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2". В ноябре глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявил, что Россия сама не "закрывала" западное направление поставок энергоносителей и остается надежным поставщиком газа даже в нынешних тяжелых условиях. В свою очередь, вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек недавно признал, что экономика ФРГ стала менее конкурентоспособной из-за прекращения закупок российского газа, но возложил ответственность за разрыв энергетического сотрудничества на Москву.
https://ria.ru/20240130/gaz-1924411878.html
https://ria.ru/20240111/ssha-1920646672.html
техас
германия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787979963_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_836f14379aac517aca0c0a51bd219ce4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
техас, германия, сша, джо байден, майк джонсон, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), северный поток, санкции в отношении россии
Техас, Германия, США, Джо Байден, Майк Джонсон, Николай Шульгинов, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Северный поток, Санкции в отношении России
В Техасе раскритиковали решение Байдена по контрактам на экспорт СПГ

Нефтяной регулятор Техаса осудил решение Байдена остановить новый экспорт СПГ

© AP Photo / Cliff OwenТерминал для отгрузки сжиженного природного газа в США
Терминал для отгрузки сжиженного природного газа в США - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© AP Photo / Cliff Owen
Терминал для отгрузки сжиженного природного газа в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена приостановить одобрение новых контрактов на экспорт СПГ наносит односторонний удар по американской экономике, рабочим местам и национальной безопасности, заявил РИА Новости председатель Техасской железнодорожной комиссии, выполняющей функции нефтяного регулятора, Кристи Краддик.
Техас является лидером в США по объему производства природного газа, занимая, по данным минэнерго страны, первое место среди всех остальных штатов. По данным Техасской железнодорожной комиссии, около половины всего американского экспорта СПГ поставляется из Техаса, а суммарно на этот штат вместе с Луизианой приходится около 83% экспорта энергоносителей.
Плавучая установка для хранения и регазификации Hoegh Esperanza стоит на якоре во время открытия терминала СПГ в Вильгельмсхафене, Германия - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
В Германии назвали США ненадежным поставщиком газа
30 января, 17:10
"Объявление администрацией Байдена о прекращении всего будущего экспорта СПГ наносит односторонний удар по американской экономике, американским рабочим местам и национальной безопасности", - сообщил он.
По оценке Краддика, Байден своими действиями совершает еще большую атаку на американскую энергетическую отрасль и принесет пользу странам, которые не являются союзниками Вашингтона.
"Это большая ошибка", - заключил он.
Ранее Байден заявил, что США приостановят процесс одобрения новых контрактов на экспорт СПГ за рубеж из-за ситуации с изменением климата. Соответствующий шаг вызвал критику в том числе со стороны республиканского лагеря. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон сказал, что решение Байдена "усиливает Россию" и вынуждает Европу полагаться на ее экспорт.
Поставки газа в Германию стали существенно затруднены после прошлогодних терактов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2". В ноябре глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявил, что Россия сама не "закрывала" западное направление поставок энергоносителей и остается надежным поставщиком газа даже в нынешних тяжелых условиях. В свою очередь, вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек недавно признал, что экономика ФРГ стала менее конкурентоспособной из-за прекращения закупок российского газа, но возложил ответственность за разрыв энергетического сотрудничества на Москву.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
США возобновили импорт нефти из России после полуторагодового перерыва
11 января, 06:04
 
ТехасГерманияСШАДжо БайденМайк ДжонсонНиколай ШульгиновМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Северный потокСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала