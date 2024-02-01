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В Техасе обвинили Байдена в прямой мести штату - РИА Новости, 01.02.2024
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00:54 01.02.2024 (обновлено: 01:02 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/tekhas-1924697285.html
В Техасе обвинили Байдена в прямой мести штату
В Техасе обвинили Байдена в прямой мести штату - РИА Новости, 01.02.2024
В Техасе обвинили Байдена в прямой мести штату
Решение президента США Джо Байдена приостановить одобрение новых контрактов на экспорт СПГ является прямой местью Техасу за меры по защите южной границы с... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T00:54
2024-02-01T01:02
техас
сша
германия
джо байден
майк джонсон
николай шульгинов
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
северный поток
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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена приостановить одобрение новых контрактов на экспорт СПГ является прямой местью Техасу за меры по защите южной границы с Мексикой и борьбе с мигрантами, заявил РИА Новости председатель Техасской железнодорожной комиссии, выполняющей функции нефтяного регулятора, Кристи Краддик. Техас является лидером в США по объему производства природного газа, занимая, по данным минэнерго страны, первое место среди всех остальных штатов. По данным Техасской железнодорожной комиссии, около половины всего американского экспорта СПГ поставляется из Техаса, а суммарно на этот штат вместе с Луизианой приходится около 83% экспорта энергоносителей. "Мы должны увидеть эти действия такими, какие они есть: осознанным подрывом силы и национальной безопасности Америки, а также прямой местью Техасу за удержание линии на нашей южной границе", - сообщил он. Краддик отметил, что Байден хочет подобрать техасскую экономику "в угоду наиболее экстремистским, лево-радикальным членам" своей команды. По его словам, Техас все равно продолжит предпринимать все необходимые шаги для защиты своей границы и экономики. Ранее Байден заявил, что США приостановят процесс одобрения новых контрактов на экспорт СПГ за рубеж из-за ситуации с изменением климата. Соответствующий шаг вызвал критику в том числе со стороны республиканского лагеря. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон сказал, что решение Байдена "усиливает Россию" и вынуждает Европу полагаться на ее экспорт. Поставки газа в Германию стали существенно затруднены после прошлогодних терактов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2". В ноябре глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявил, что Россия сама не "закрывала" западное направление поставок энергоносителей и остается надежным поставщиком газа даже в нынешних тяжелых условиях. В свою очередь, вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек недавно признал, что экономика ФРГ стала менее конкурентоспособной из-за прекращения закупок российского газа, но возложил ответственность за разрыв энергетического сотрудничества на Москву.
https://ria.ru/20240130/opros-1924255855.html
https://ria.ru/20240129/tekhas-1924026443.html
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техас, сша, германия, джо байден, майк джонсон, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), северный поток
Техас, США, Германия, Джо Байден, Майк Джонсон, Николай Шульгинов, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Северный поток
В Техасе обвинили Байдена в прямой мести штату

Нефтяной регулятор Техаса обвинил Байдена в прямой мести штату

© AP Photo / Eric GayПолицейские штата Техас стоят возле знака "Посторонним вход воспрещен" и забора с колючей проволокой вдоль берега Рио-Гранде в парке Шелби, Игл-Пасс
Полицейские штата Техас стоят возле знака Посторонним вход воспрещен и забора с колючей проволокой вдоль берега Рио-Гранде в парке Шелби, Игл-Пасс - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© AP Photo / Eric Gay
Полицейские штата Техас стоят возле знака "Посторонним вход воспрещен" и забора с колючей проволокой вдоль берега Рио-Гранде в парке Шелби, Игл-Пасс. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена приостановить одобрение новых контрактов на экспорт СПГ является прямой местью Техасу за меры по защите южной границы с Мексикой и борьбе с мигрантами, заявил РИА Новости председатель Техасской железнодорожной комиссии, выполняющей функции нефтяного регулятора, Кристи Краддик.
Техас является лидером в США по объему производства природного газа, занимая, по данным минэнерго страны, первое место среди всех остальных штатов. По данным Техасской железнодорожной комиссии, около половины всего американского экспорта СПГ поставляется из Техаса, а суммарно на этот штат вместе с Луизианой приходится около 83% экспорта энергоносителей.
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"Мы должны увидеть эти действия такими, какие они есть: осознанным подрывом силы и национальной безопасности Америки, а также прямой местью Техасу за удержание линии на нашей южной границе", - сообщил он.
Краддик отметил, что Байден хочет подобрать техасскую экономику "в угоду наиболее экстремистским, лево-радикальным членам" своей команды.
По его словам, Техас все равно продолжит предпринимать все необходимые шаги для защиты своей границы и экономики.
Ранее Байден заявил, что США приостановят процесс одобрения новых контрактов на экспорт СПГ за рубеж из-за ситуации с изменением климата. Соответствующий шаг вызвал критику в том числе со стороны республиканского лагеря. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон сказал, что решение Байдена "усиливает Россию" и вынуждает Европу полагаться на ее экспорт.
Поставки газа в Германию стали существенно затруднены после прошлогодних терактов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2". В ноябре глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявил, что Россия сама не "закрывала" западное направление поставок энергоносителей и остается надежным поставщиком газа даже в нынешних тяжелых условиях. В свою очередь, вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек недавно признал, что экономика ФРГ стала менее конкурентоспособной из-за прекращения закупок российского газа, но возложил ответственность за разрыв энергетического сотрудничества на Москву.
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ТехасСШАГерманияДжо БайденМайк ДжонсонНиколай ШульгиновМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Северный поток
 
 
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