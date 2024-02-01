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В Татарстане психически нездоровый мужчина ранил ножом двух полицейских - РИА Новости, 01.02.2024
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17:16 01.02.2024 (обновлено: 17:56 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/tatarstan-1924865237.html
В Татарстане психически нездоровый мужчина ранил ножом двух полицейских
В Татарстане психически нездоровый мужчина ранил ножом двух полицейских - РИА Новости, 01.02.2024
В Татарстане психически нездоровый мужчина ранил ножом двух полицейских
Состоящий на учете в специализированном медучреждении житель Нижнекамска напал на двух полицейских на автостоянке районного УМВД и ранил их ножом, полицейские в РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T17:16
2024-02-01T17:56
происшествия
нижнекамск
россия
нижнекамский район
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КАЗАНЬ, 1 фев - РИА Новости. Состоящий на учете в специализированном медучреждении житель Нижнекамска напал на двух полицейских на автостоянке районного УМВД и ранил их ножом, полицейские в тяжелом состоянии госпитализированы, сообщает МВД по Татарстану. "Сегодня примерно в 14.20 на автостоянке УМВД России по Нижнекамскому району неизвестный мужчина совершил нападение на двух сотрудников полиции и нанес им несколько ударов ножом", - говорится в сообщении. Ставшие свидетелями происшествия коллеги задержали нападавшего, им оказался местный житель 1999 года рождения, состоящий на учете в специализированном медицинском учреждении. По информации МВД, в настоящее время пострадавшие сотрудники госпитализированы в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.Следственное управление СК РФ по Татарстану сообщило, что по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов возбуждено уголовное дело. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20240122/napadenie-1922856901.html
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нижнекамск
россия
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происшествия, нижнекамск, россия, нижнекамский район
Происшествия, Нижнекамск, Россия, Нижнекамский район
В Татарстане психически нездоровый мужчина ранил ножом двух полицейских

МВД: психически нездоровый житель Нижнекамска напал на двух полицейских

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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КАЗАНЬ, 1 фев - РИА Новости. Состоящий на учете в специализированном медучреждении житель Нижнекамска напал на двух полицейских на автостоянке районного УМВД и ранил их ножом, полицейские в тяжелом состоянии госпитализированы, сообщает МВД по Татарстану.
"Сегодня примерно в 14.20 на автостоянке УМВД России по Нижнекамскому району неизвестный мужчина совершил нападение на двух сотрудников полиции и нанес им несколько ударов ножом", - говорится в сообщении.
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Ставшие свидетелями происшествия коллеги задержали нападавшего, им оказался местный житель 1999 года рождения, состоящий на учете в специализированном медицинском учреждении.
По информации МВД, в настоящее время пострадавшие сотрудники госпитализированы в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Следственное управление СК РФ по Татарстану сообщило, что по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов возбуждено уголовное дело. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
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