https://ria.ru/20240201/tarantul-1924862706.html
В Уфе мужчина напугал соседей, подкинув "кожу" тарантула в подъезд
В Уфе мужчина напугал соседей, подкинув "кожу" тарантула в подъезд - РИА Новости, 01.02.2024
В Уфе мужчина напугал соседей, подкинув "кожу" тарантула в подъезд
Уфимец напугал соседей, подкинув на подоконник подъезда скинутую тарантулом "кожу" (экзувий, то есть хитиновый экзоскелет, остающийся после линьки), сообщил в... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T17:10
2024-02-01T17:10
2024-02-01T17:16
уфа
происшествия
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УФА, 1 фев – РИА Новости. Уфимец напугал соседей, подкинув на подоконник подъезда скинутую тарантулом "кожу" (экзувий, то есть хитиновый экзоскелет, остающийся после линьки), сообщил в четверг директор центра реабилитации диких животных Дмитрий Стрельников. Он в своем Telegram-канале "Пин и Пуф" рассказал, что инцидент произошел в подъезде жилого дома на улице Богдана Хмельницкого. Жилец дома сообщил спасателям о тарантуле, найденном на подоконнике. Мужчина охранял опасного паука до приезда специалистов. "Проверили тепловизором, он ничего не показал. Выяснилось, что это скинутое тело паука. Во избежание эксцессов обследовали весь подъезд с первого по девятый этаж; проверили лары, мусоропроводы, ящики, но паука не обнаружили. С высокой вероятностью, кто-то решил поиздеваться над соседями, вот такая злая шутка", - сообщил Стрельников. Согласно открытым источникам, молодые тарантулы линяют примерно раз в месяц, а взрослые – не более двух раз в год.
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уфа, происшествия
В Уфе мужчина напугал соседей, подкинув "кожу" тарантула в подъезд
В Уфе мужчина напугал соседей, подкинув экзувий тарантула на подоконник подъезда
УФА, 1 фев – РИА Новости. Уфимец напугал соседей, подкинув на подоконник подъезда скинутую тарантулом "кожу" (экзувий, то есть хитиновый экзоскелет, остающийся после линьки), сообщил в четверг директор центра реабилитации диких животных Дмитрий Стрельников.
Он в своем Telegram-канале "Пин и Пуф" рассказал, что инцидент произошел в подъезде жилого дома на улице Богдана Хмельницкого. Жилец дома сообщил спасателям о тарантуле, найденном на подоконнике. Мужчина охранял опасного паука до приезда специалистов.
«
"Проверили тепловизором, он ничего не показал. Выяснилось, что это скинутое тело паука. Во избежание эксцессов обследовали весь подъезд с первого по девятый этаж; проверили лары, мусоропроводы, ящики, но паука не обнаружили. С высокой вероятностью, кто-то решил поиздеваться над соседями, вот такая злая шутка", - сообщил Стрельников.
Согласно открытым источникам, молодые тарантулы линяют примерно раз в месяц, а взрослые – не более двух раз в год.
В Таиланде обнаружили "электрического" тарантула