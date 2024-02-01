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Овчинский: в Москве выпустили комплексы для связи в отдаленных местах

Овчинский: в Москве выпустили комплексы для связи в отдаленных местах - РИА Новости, 01.02.2024

Овчинский: в Москве выпустили комплексы для связи в отдаленных местах

Поддержка московских властей позволила столичным компаниям осваивать выпуск инновационной продукции, в частности, устройств для обеспечения мобильной связи в... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T07:13

2024-02-01T07:13

2024-02-01T07:13

экономика

москва

владислав овчинский

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Поддержка московских властей позволила столичным компаниям осваивать выпуск инновационной продукции, в частности, устройств для обеспечения мобильной связи в отдаленных и труднодоступных местах, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Мобильное устройство весом около 2,5 килограмма, которое производит компания "Инкарнет", работает по принципу объединения каналов интернета сразу от нескольких сотовых операторов. Это обеспечивает стабильность и скорость подключения. В минувшем году оно уже использовалось поисково-спасательными отрядами.Всего в Москве насчитывается более 130 производителей различного электрооборудования."Сегодня столичные предприятия вносят значительный вклад в развитие телекоммуникационных технологий и инфраструктуры связи. Например, московское предприятие в 2023 году выпустило свыше 100 комплексов для организации связи в труднодоступных местах", – привели в пресс-службе ДИПП слова Овчинского.Москва – город с развитым производством. Здесь работает более 4,2 тысячи промышленных площадок, на которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно в городе открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также около ста малых. Они производят одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медоборудование, сложную технику и другие товары.В столице созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например, целевыми займами и субсидиями. Помимо этого, разработан ряд антикризисных инструментов.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, москва, владислав овчинский